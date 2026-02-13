Prima pagină » Știri externe » Conferința de Securitate de la Munchen începe într-un climat de criză a relațiilor dintre Europa și SUA. Lumea în destrămare, tema centrală

Mihai Tănase
13 feb. 2026, 08:22, Știri externe
Conferința de Securitate de la Munchen începe într-un climat de criză a relațiilor dintre Europa și SUA. Lumea în destrămare, tema centrală
Friedrich Merz - Foto: Profimedia images

Conferința de Securitate de la Munchen debutează vineri într-un climat marcat de tensiuni transatlantice și incertitudine strategică. Angajamentul SUA față de securitatea europeană, sub președintele Donald Trump, alimentează anxietatea liderilor europeni.

Responsabilii politici din domeniul securității transatlantice se reunesc, începând de vineri, pentru trei zile, la Conferința de Securitate de la Munchen, într-un context geopolitic dominat de neîncredere, instabilitate și îndoieli privind viitorul relațiilor dintre Europa și Statele Unite.

Îngrijorările europene sunt alimentate de pozițiile administrației conduse de președintele Donald Trump, care a pus sub semnul întrebării angajamentul Washingtonului față de apărarea Europei, într-un moment în care conflictul din Ucraina continuă să redefinească echilibrul de securitate pe continent, scrie Reuters.com.

Tensiunile actuale își au originea în urmă cu un an, când vicepreședintele SUA, JD Vance, a participat la conferință cu un discurs care a șocat liderii europeni. Acesta a criticat dur politicile UE privind imigrația și libertatea de exprimare, menționând inclusiv anularea alegerilor prezidențiale din România.

Întâlnirea lui Vance cu lidera formațiunii de extremă dreapta Alternativa pentru Germania, Alice Weidel, a amplificat reacțiile negative și a deschis seria criticilor administrației Trump la adresa Europei.

Ulterior, divergențele s-au adâncit pe teme precum presiunile SUA asupra Ucrainei pentru concesii teritoriale către Rusia, amenințările privind anexarea Groenlandei și măsurile protecționiste impuse de Washington.

SUA, reprezentate de Marco Rubio

La ediția din acest an, delegația americană este condusă de secretarul de stat Marco Rubio, fapt ce subliniază importanța menținerii dialogului transatlantic, în ciuda unei „crize de încredere”.

Potrivit lui Wolfgang Ischinger, președintele forumului, sunt așteptați peste 50 de membri ai Congresului SUA, inclusiv reprezentanta democrată Alexandria Ocasio-Cortez.

„În acest moment, relațiile transatlantice se află, în opinia mea, într-o criză considerabilă de încredere și credibilitate. De aceea, este deosebit de satisfăcător faptul că partea americană manifestă un interes atât de puternic pentru Munchen”, a declarat Ischinger.

Aproximativ 70 de șefi de stat și de guvern și-au confirmat participarea la MSC 2026, alături de circa 140 de miniștri și peste 40 de lideri ai organizațiilor internaționale. Printre aceștia se numără șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Conferința va fi deschisă de cancelarul german Friedrich Merz, care va avea întâlniri bilaterale cu Marco Rubio, ministrul chinez de externe Wang Yi și președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

România va fi reprezentată de ministrul de externe Oana Țoiu și de ministrul apărării Radu Miruță.

O lume „în destrămare”

Temele centrale ale conferinței includ securitatea și apărarea europeană, viitorul relațiilor transatlantice, multilateralismul, conflictele regionale și impactul tehnologiei asupra securității globale.

Raportul anual al MSC, intitulat „Under Destruction”, avertizează că lumea intră într-o fază dominată de politici distructive, în care ordinea internațională bazată pe reguli se erodează rapid. Documentul sugerează că Europa trebuie să devină mai autonomă militar, în fața unei administrații americane tot mai distante de valorile democratice liberale.

În contrast, ambasadorul SUA la NATO, Matthew G. Whitaker, a declarat că Washingtonul rămâne angajat față de alianță și nu urmărește slăbirea acesteia.

Conferința are loc într-un moment în care Europa este forțată să își reevalueze rolul global. Reacția fermă a UE la planurile lui Trump privind Groenlanda și retragerea amenințărilor comerciale americane sunt văzute ca semne că Europa poate acționa unitar.

„Trebuie să ne îndepărtăm de acest mozaic de 27 de state pitice din Europa care cred că lumea poate continua ca înainte. Asta nu se mai poate”, a avertizat Ischinger.

De asemenea, și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, este așteptat la München cu doar câteva zile înainte de împlinirea a patru ani de la invazia Rusiei. Rusia nu a solicitat reinvitarea la conferință, iar Iranul este exclus din cauza represiunii violente a protestelor interne.

