Prima pagină » HOROSCOP » Horoscop 28 noiembrie 2025. FECIOARELE complică lucrurile

Horoscop 28 noiembrie 2025. FECIOARELE complică lucrurile

27 nov. 2025, 15:00, HOROSCOP
Horoscop 28 noiembrie 2025. FECIOARELE complică lucrurile

Ai putea fi copleșit dacă ai prea multe lucruri de făcut în același timp. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de vineri, 28 noiembrie 2025.

Berbec

Din punct de vedere mental, astăzi vei avea o zi foarte bună. Vei descoperi că poți face față oricărei provocări intelectuale care ți se va ivi în cale. Cel mai dificil aspect al zilei va fi gestionarea emoțiilor tale. Cel mai probabil, vei simți o mare dorință de atenție. Vrei doar să fii iubit. Urcă pe scenă și spune ce ai pe suflet. Nu este un moment potrivit pentru a-ți ascunde sentimentele.

Taur

Astăzi ai inima la locul potrivit, așa că nu ezita să împărtășești buna ta dispoziție cu ceilalți. Păstrează lucrurile simple și directe. Încearcă să nu complici lucrurile cu detalii inutile. Simplifică-ți gândurile și acțiunile. Vei descoperi că poți fi mult mai eficient când elimini aspectele care nu sunt relevante sau absolut necesare. Urmează-ți inima.

Gemeni

S-ar putea să-ți fie greu să te pui în mișcare astăzi. Probabil că ești prins într-un impas între minte și inimă. Ai grijă să nu lași această tensiune să crească. Cel mai important lucru pentru tine astăzi este să te relaxezi. Abordează lucrurile pas cu pas și termină un proiect înainte de a începe altul. Ai putea fi copleșit dacă ai prea multe lucruri de făcut în același timp.

Rac

Visezi mult astăzi. Vei constata că lucrurile sunt mai puțin stabile decât au fost în ultimele zile. Nu te lăsa descurajat de persoanele pesimiste. Oferă-ți propriile soluții creative. Ai o mare cantitate de înțelepciune de împărtășit cu ceilalți, fie că îți dai seama sau nu. Nu te subestima. Ai încredere în gândurile și ideile tale.

Leu

Emoțiile tale sunt la cote înalte și ar trebui să te simți liber să te complaci în cele mai mari vise. Ia o pauză de la realitate pentru o vreme. Lasă-ți copilul interior să se joace. Ar trebui să te bucuri de o mai mare încredere în tine însuți, pe care o poți folosi în mod eficient pentru a-i influența pe ceilalți oameni. Ferește-te de oricine îți cere să îți iei un angajament solid astăzi. S-ar putea să nu aibă tocmai bunăstarea ta în minte.

Fecioară

Recompensează-te cu două deserturi astăzi. Fă o baie cu spumă. Împărtășește-ți părerile cu ceilalți și exprimă-te pe deplin. Nu te simții ca și cum ar trebui să spui „da” la fiecare favoare care ți se cere. Păstrează o parte din această energie hrănitoare pentru tine. Simte-te liber să îi ajuți pe alții, dar nu o face în detrimentul contului tău bancar.

Balanță

Greutatea din ultimele zile pare să se ridice. Vei găsi o ușoară briză care se instalează și care te va ajuta să-ți alimentezi focul. Construind o fundație solidă, ai creat o rampă de lansare fiabilă de pe care să decolezi. Comunicați ceea ce ați învățat cu ceilalți. Permite ca opinia ta să fie ascultată. Se vor schimba o mulțime de informații utile.

Scorpion

Acum că ai o stăpânire solidă asupra situației tale, pot apărea lucruri neașteptate care să schimbe din nou regulile. S-ar putea simți ca și cum scaunul în care tocmai te-ai instalat confortabil a fost brusc tras de sub tine. Nu te enerva. Realizează doar că acesta este probabil un semn că trebuie să mergi mai departe. Păstrează lucrurile noi și interesante. Împărtășește-ți gândurile și ideile cu ceilalți.

Săgetător

Folosiți gadgeturile și dispozitivele electronice pentru a-ți face viața mai ușoară. De ce să îți faci timp să tăi mâncarea cu mâna când poți folosi robotul de bucătărie? Realizează că există cel mai probabil o modalitate mai ușoară de a aborda orice sarcină. Dacă ceva pare prea greu, cere sfaturi despre cum să faci treaba mai repede și mai eficient. Schimbul de informații va juca un rol important în ziua dumneavoastră.

Capricorn

Fii atent la informațiile care îți parvin astăzi. Este posibil ca oamenii să facă afirmații nejustificate și acuzații false. Ziua are o calitate visătoare, inovatoare, care îți cere să te aventurezi. Dacă toate treburile tale sunt rezolvate, simte-te liber să pleci în explorare – mental sau fizic. Asigură-te doar că iei lucrurile cu binișorul atunci când conversezi cu ceilalți.

Vărsător

Păstrează-ți un aer de detașare. Simte-te liber să te scufunzi în lumea ta fantastică și lasă-te purtat de emoții pe un alt tărâm. Astăzi este una dintre acele zile în care ai putea veni cu o nouă invenție care ar putea deveni următorul element indispensabil pentru fiecare bucătărie din țară. Lasă-te purtat de imaginația ta. Împărtășiți starea de spirit veselă cu ceilalți.

Pești

S-ar putea să constați că lucrurile sunt mult mai ușoare decât au fost în ultimele zile. Acesta este un moment bun pentru a lăsa corpul să se odihnească și pentru a-ți lăsa mintea și lumea fanteziei să preia controlul. Relaxează-ți creierul și detașează-te de îndatoririle și obligațiile tale. Pășește ușor și nu te îngrijora atât de mult de ceea ce trebuie să faci mâine. Concentrează-te pe ziua de azi.

Recomandarea video

Mediafax
Romsilva vinde peste 16.000 de pomi de Crăciun. Cât costă un brad pentru împodobit
Digi24
Planul secret al Germaniei pentru un război cu Rusia: „Luptele ar putea începe chiar mâine”
Cancan.ro
Moment bizar în timpul unui monolog oferit de Volodimir Zelensky. Ceva alb îi cade din nas, în timp ce vorbește
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Adevarul
Cum arată din dronă lotul autostrăzii A7 care se deschide azi complet traficului
Mediafax
Vin ploi, lapoviță și ninsoare. Vremea se răcește în toată țara
Click
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Digi24
Noii bogați din Coreea de Nord își cumpără parfumuri Chanel și haine de blană care costă cât o casă
Cancan.ro
Cine e cântăreața de muzică populară care s-a răsturnat cu mașina în Târgu-Jiu, după ce a lovit un cap de pod. Unde se ducea
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Christina Ich în costum de baie! A încins atmosfera! Influencerița se menține într-o formă de zile mari
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Descopera.ro
Brânza MICROCIPATĂ, pe rafturile din magazine?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion are chef de acțiune: - Mărie, hai să facem dragoste!
Descopera.ro
O nouă metodă științifică ar putea dezvălui ce s-a întâmplat înainte de Big Bang
EXTERNE Grație relației dintre președinții Trump și Nawrocki, Polonia ar putea face parte din G20 din 2026
17:07
Grație relației dintre președinții Trump și Nawrocki, Polonia ar putea face parte din G20 din 2026
Onestitatea Regimului Bolojan: Jurnaliști bruscați, limitarea întrebărilor adresate, îngrădirea accesului la informații de interes public, interzicerea fotoreporterilor în debutul ședințelor de guvern, agenda premierului, ținută la secret, Legea Tăcerii, inițiată de apropiați ai premierului. Gândul prezintă războiul declanșat de Bolojan împotriva presei și a libertății de exprimare
16:49
Onestitatea Regimului Bolojan: Jurnaliști bruscați, limitarea întrebărilor adresate, îngrădirea accesului la informații de interes public, interzicerea fotoreporterilor în debutul ședințelor de guvern, agenda premierului, ținută la secret, Legea Tăcerii, inițiată de apropiați ai premierului. Gândul prezintă războiul declanșat de Bolojan împotriva presei și a libertății de exprimare
LIFESTYLE Obiceiurile pe care este bine să le ai vinerea. Atrag iubire și prosperitate
16:39
Obiceiurile pe care este bine să le ai vinerea. Atrag iubire și prosperitate
EXTERNE Legendara țestoasă Gramma a murit. A trecut prin două războaie mondiale, pandemii și schimbarea a 20 de președinți americani. Ce vârstă fabuloasă avea
16:38
Legendara țestoasă Gramma a murit. A trecut prin două războaie mondiale, pandemii și schimbarea a 20 de președinți americani. Ce vârstă fabuloasă avea
SCANDAL Social-democrații îi cer explicații de urgență lui Moșteanu în scandalul diplomelor. Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, îi cere chiar demisia
16:33
Social-democrații îi cer explicații de urgență lui Moșteanu în scandalul diplomelor. Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, îi cere chiar demisia