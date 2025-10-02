Prima pagină » HOROSCOP » Horoscop 3 octombrie 2025. SĂGETĂTORII își depășesc fricile

02 oct. 2025, 15:00, HOROSCOP
Nu te compara cu alții și nu judeca pe baza aparențelor. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de vineri, 3 octombrie 2025.

Berbec

Fă ceva pentru comunitate astăzi și gândește-te cu adevărat cum îți poți pune în valoare talentele și abilitățile. Ia în considerare voluntariatul la o școală sau bibliotecă. Donează sânge sau ajută persoanele în vârstă. Orice ai face, zâmbește știind că intri în contact direct cu prietenii care au nevoie de ajutorul tău. În loc să te plângi de felul în care merg lucrurile, asumă-ți un rol proactiv în a conduce drumul către o lume mai filantropică.

Taur

Dacă te confrunți cu o problemă uriașă nu te descuraja și nu te lăsa copleșit. Cheia pentru tine este să împarți problema în părți mai mici, să le analizezi și să le înțelegi rolul în ansamblu. Vei descoperi că, abordând lucrurile pas cu pas, orice problemă cu care te confrunți va fi mult mai ușor de depășit decât ai fi crezut la început.

Gemeni

Poate părea că toți cei din jurul tău sunt fericiți și obțin ceea ce își doresc, în timp ce tu ești blocat în tranșee. Nu te compara cu alții și nu judeca pe baza aparențelor. Adevărul este că, cel mai probabil, ei privesc doar viitorul imediat și se bucură de plăceri pe termen scurt. Tu, însă, ai privirea îndreptată spre viitorul pe termen lung și probabil că vei fi mult mai bine.

Rac

Imaginația și fantezia joacă un rol important în gândirea ta de astăzi și nu ar trebui să eziti să îmbrățișezi această stare de spirit. Există o mare putere care poate fi extrasă din sentimentul tău de libertate de a explora și de a visa. Gândirea ta este acum mai degrabă una de conștiință superioară. Ar trebui să profiți de această perspectivă înaltă pentru a vedea lucrurile dintr-un punct de vedere neutru.

Leu

Poate dorești să adopți o abordare mai judicioasă în ceea ce privește cumpărăturile. Încearcă să îți petreci după-amiaza uitându-te și probând, dar fără să cumperi. În acest fel, vei avea timp să te gândești dacă într-adevăr dorești și ai nevoie sau nu de articolele respective. Acest lucru te-ar putea ajuta să reduci o mulțime de cheltuieli impulsive. Portofelul tău va fi mai gras și mai fericit.

Fecioară

Astăzi ai un intelect rapid și puteri de convingere intensificate. Puterile mentale acute se îmbină cu puterea personală pentru a aduce succes în carieră și în plan financiar. Orice proiecte pe care le începi sau le finalizezi astăzi sunt destinate succesului, urmat de un fel de recunoaștere publică. Acesta este un bun augur pentru viitorul tău.

Balanță

Intelectul tău și felul tău de a te descurca cu cuvintele ți-au fost de folos în trecut. Acum, toate semnele indică faptul că vei progresa mai rapid către obiectivele tale. Avansarea este cu siguranță la orizont. S-ar putea să te hotărăști să-ți sporești șansele pe piața muncii înscriindu-te la un curs de orice fel, poate o diplomă avansată. Toate sistemele funcționează!

Scorpion

Dacă te-ai gândit să scri sau să predai, astăzi este ziua potrivită pentru a începe. Imaginația ta este intensă, ești inspirat, iar felul tău de a te descurca cu cuvintele este mai ascuțit decât de obicei. De asemenea, ai putea vinde orice. Dacă vrei să prezinți un proiect cuiva, fă-o acum. Multe idei îți pot trece prin minte. Ar fi păcat să nu le așezi pe hârtie.

Săgetător

Contactul cu o mulțime de prieteni poate avea loc astăzi. Invitații la evenimente sociale ți-ar putea ieși în cale. Relația cu prietenii tăi este congenială. Ți s-ar putea face cunoștință cu prieteni noi. Unele dintre persoanele pe care le întâlnești ar putea fi din state îndepărtate sau din țări străine sau implicate în ocupații neobișnuite. Aceasta s-ar putea dovedi o zi interesantă, stimulantă.

Capricorn

Energia celestă intensă de astăzi te va ajuta să faci progrese în direcția obiectivelor tale. Mintea ta va fi rapidă și receptivă, iar abilitățile tale de scriere și vorbire deosebit de acute. S-ar putea să simți că ai putea vinde orice oricui dacă ai vrea. Profită la maximum de această putere intelectuală. Începe acum noi proiecte. Dacă o faci, succesul este mai mult decât probabil.

Vărsător

Impulsul tău creativ ar trebui să fie ridicat astăzi. S-ar putea să te decizi să încerci să scri ceva. S-ar putea să ai în minte un anumit subiect despre care să scri. Ai putea, de asemenea, să urmezi un curs pe un subiect care te interesează sau să faci puțină cercetare pe cont propriu. Ai putea lua în considerare unele călătorii pe distanțe lungi, atât pentru plăcere, cât și pentru învățare. Cerul este limita.

Pești

Visele intense și vii îți stimulează procesele mentale. S-ar putea să te trezești întrebându-te de ce ai visat ceea ce ai visat și ce legătură are cu ceea ce se întâmplă în viața ta. Cărțile de vise pot fi de ajutor. Ce înseamnă simbolurile pentru tine? Simbolurile, sau chiar povestea în sine, ar putea pune în mișcare un lanț mental de evenimente care să ducă la un nou proiect de orice fel. Profită din plin de el!

