Horoscop 4 decembrie 2025. Capricornii fac primul pas în relație

Fă ceva ce îți place și care te face cu adevărat fericit. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de joi, 4 decembrie 2025.

Berbec

Spune-ți clar părerea. Ceilalți nu sunt cititori de gânduri ca tine. Dacă aștepți ca cineva să-și dea seama ce gândești, va dura mult timp până când adevărul va ieși la iveală. Lasă-i pe ceilalți în pace și spune-le ce se petrece în mintea ta. Comunicarea este importantă, iar astăzi începe cu tine. Nu ezita să faci primul pas pentru a deschide ușa.

Taur

Astăzi poți ajunge la înălțimi mari într-o clipă. Ziua de azi are un ritm alert și o atmosferă sociabilă, care îi va încuraja pe oameni să împărtășească mai multe din viața lor cu ceilalți. Vei primi mult sprijin din partea multor persoane diferite. Primește acest ajutor cu brațele deschise. Nu încerca să faci lucrurile singur când ești înconjurat de un spirit de echipă atât de puternic.

Gemeni

Încearcă să vezi partea pozitivă a oamenilor. Relaxează-te și nu te agita atât de mult din cauza dramelor tale interioare. Tu ești responsabil pentru crearea acestei agitații. Găsește alinare într-un proiect creativ. Fă ceva ce îți place și care te face cu adevărat fericit. În aer plutește un sentiment de expansiune care probabil va amplifica orice stare de spirit pe care o proiectezi.

Rac

Ar trebui să descoperi că latura ta aventuroasă are sprijinul emoțiilor tale. Aceste două părți ale spiritului tău lucrează în armonie pentru a te ajuta să-ți depășești limitele. Intră în tărâmuri noi și pune întrebări când nu înțelegi ceva. Acesta este singurul mod în care vei învăța, te vei dezvolta și vei crește mental și emoțional. Nu presupune că învățarea se oprește odată ce ai terminat școala.

Leu

S-ar putea să descoperi că alții au o atitudine de tipul „eu pe primul loc” care nu-ți convine deloc. S-ar putea să fie nevoie să îi trezești și să le spui: „Hei, cum rămâne cu toți ceilalți?”. Încearcă să nu te plângi în timp ce transmiți acest mesaj. Disperarea sau plânsul nu te vor duce nicăieri. Fii prietenos și jovial în abordarea ta și vei avea lumea la picioarele tale.

Fecioară

Inima ta sensibilă poate fi stârnită de furie. Nu te teme că rănești sentimentele altora. Ți-ai face un deserviciu ție și celorlalți dacă nu ți-ai dezvălui adevărata amploare a emoțiilor tale. Celelalte părți implicate ar putea să nu aibă toate datele necesare pentru a lua cea mai bună decizie. Ajută în acest proces prin dezvăluirea perspectivei tale.

Balanță

S-ar putea să simți o mare putere fizică într-o zi ca aceasta. Dacă cineva te roagă să ajuți la mutarea unei canapele, este posibil să poți ridica totul de unul singur. Nu te subestima. Ai mai multă forță interioară decât le dezvălui celorlalți. Nu este nevoie să o mai ascunzi. Simtă-te liber să folosești această mare putere pe care o ai.

Scorpion

Nava se îndreaptă spre larg, așa că ar fi bine să te urci la bord. Oamenii nu sunt înclinați să fie prea înțelegători față de povestea ta tristă de astăzi, așa că ține-o sub control. Plângerile te vor face să fii dat afară de pe vas cu totul. Energia de astăzi te învață să te întărești. Nu o lua în nume personal. Dă-ți seama că există lecții importante pe care cu toții trebuie să le învățăm. Una dintre ele este să știi când să taci.

Săgetător

Vei dori să treci la acțiune. Simte-te liber să le dai ordine celorlalți pentru o schimbare și să delegați. O abordare agresivă este exact ceea ce se cere, iar tu ai capacitatea de a livra bunurile. Încercarea de a face totul de unul singur poate părea o idee excelentă la început, dar este mai bine să apelezi la ajutor, astfel încât ceilalți să se simtă implicați, iar tu să te poți concentra să faci o treabă mai bună pe mai puține sarcini.

Capricorn

Păzește-ți inima pentru că este o țintă principală a cuvintelor abrazive care zboară în jur. Natura ta sensibilă se simte singură și vulnerabilă în această atmosferă dură, așa că ar fi mai bine să rămâi în pat. Dacă te decizi să ieși, asigură-te că îți aduci arsenalul. Folosește-ți sensibilitatea în avantajul tău. Descoperă-ți punctele slabe, astfel încât să-ți poți folosi energia cât mai eficient.

Vărsător

Avem nevoie de mai mulți oameni ca tine în locuri de putere. Și nu te simți ca și cum ar ieși din discuție. Astrele te ajută să-ți găsești încrederea și forța fizică de care ai nevoie pentru a-ți spori abilitățile de lider. Acesta este momentul să preiei controlul situației. Poți să o faci!

Pești

Problema cu energia de astăzi este că s-ar putea să fie câteva pietre aruncate în direcția ta. Fii atent la astfel de obiecte. Există forțe puternice care acționează și care sunt încărcate de agresivitate emoțională. Războiul poate izbucni dacă nu ești atent. Încearcă să menți pacea.