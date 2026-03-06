Prima pagină » Sport » Dinamo salvează onoarea la handbal! Victorie cu Kolstad în ultimul meci al Ligii Campionilor la handbal masculin

06 mart. 2026, 05:34, Sport
Echipa de handbal feminin Dinamo a învins echipa norvegiană Kolstad Handball, cu scorul de 33-23 (12-11), joi seara, în Sala Polivalentă „Ioan Kunst-Ghermănescu” din Capitală, în penultima etapă din Grupa A a Ligii Campionilor.

Campioana României a reușit a doua sa victorie din grupă, după 29-28 cu HBC Nantes (20 noiembrie), părăsind astfel ultimul loc.

Ca urmare a acestei izbânzi, „dulăii” au scăpat de ultimul lor în clasament, datorită golaverajului, dar nu au nicio șansă la play-off-ul pentru optimi.

În ultima etapă din grupă, Dinamo va juca în deplasare, cu Sporting Lisabona, în 12 martie.

Anterior, campioana României a obţinut următoarele rezultate în grupa A: 30-33 cu Sporting Lisabona, 28-31 cu Kolstad Handball, 27-30 şi 28-35 cu Veszprem HC, 31-32 şi 21-27 cu Fuchse Berlin, 28-34 şi 27-30 cu Aalborg Handball, 24-28 şi 32-34 cu Industria Kielce, 28-35 şi 29-28 cu HBC Nantes.

În stagiunea precedentă, campioana României a ajuns până în faza play-off a competiţiei, fiind eliminată de câştigătoarea ulterioară a trofeului, SC Magdeburg.

Fetele s-au impus în Slovacia

Naționala feminină de handbal a României a învins echipa Slovaciei cu scorul de 32-26 (18-9), joi seara, la Michalovce, într-un meci din Grupa A a preliminariilor EHF EURO Cup 2026.

Tricolorele s-au impus după ce au condus partida non-stop. La pauză, echipa antrenată de Ovidiu Mihăilă conducea la diferență de nouă goluri (18-9), dar gazdele s-au apropiat la un singur gol în repriza secundă, 25-26 (min. 53), dar România a înscris patru goluri consecutive și a obținut victoria.

Pentru România au înscris Sorina Maria Grozav 10 goluri, Alisia Lorena Boiciuc 5, Lorena Gabriela Ostase 4, Elena Roșu 4, Costinela Beatrice Raicea 3, Alicia Maria Gogîrlă 2, Mihaela Andreea Mihai 1, Yaroslava Burlachenko 1, Cristina Laslo 1, Orsolya-Maria Mozes 1.

Norvegia este lider în clasament, cu 6 puncte, urmată de România, 4 puncte, Polonia, 2 puncte, Slovacia, 0 puncte. Primele două clasate din grupă se califică la turneul final.

România va juca următorul meci pe 8 martie, la Bistrița, revanșa cu Slovacia.

