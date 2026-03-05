Ion Cristoiu: „Regimul din Iran merge pe varianta – pierim noi, dar piere și toată lumea”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre regimul din Iran și strategia pe care aceștia o folosesc în război. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre regimul din Iran și strategia pe care aceștia o folosesc în război. El spune faptul că regimul actual ar avea o mentalitate extremă -„pierim noi, dar piere și toată lumea”. Această mentalitate ar face situația globală foarte periculoasă. Analistul nu este mirat de situația actuală. El pune această problemă pe seama conducerii actuale. Jurnalistul spune că situația este foarte sensibilă. În contextul în care Statele Unite ale Americii reprezintă cea mai mare forță militară, acestea au fost nevoite să se implice în conflict. Acesta mai spune că România este afectată pentru că nu se știe care este poziționarea ei și cum va ieși totul în final.
„Dacă ai observat, la ora actuală…. Păi marea problemă pentru România… Cum nu afectează România, Marius Tucă? Păi nu știu ce iese, da? Deci acolo, de aia m-am mirat, că dacă nu e ipoteza unei decapitări a fostei conduceri și ar veni una mai moderată… Ne-am terminat. Pentru că, unu, este clar că regimul de acolo, care sunt totuși 90 de milioane, merge pe varianta pierim noi, dar piere și lumea. Ferească Dumnezeu de un asemenea moment. Da? Asta nu chiar presupunând și sigur este că o forță militară de genul Americii, care este cea mai mare. Trebuia între noi, fie vorba. El i-a reproșat lui Putin că n-a terminat? Păi și el trebuia să termine în 3 zile.”, a declarat Ion Cristoiu.