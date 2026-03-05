Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „Regimul din Iran merge pe varianta – pierim noi, dar piere și toată lumea”

Ion Cristoiu: „Regimul din Iran merge pe varianta – pierim noi, dar piere și toată lumea”

05 mart. 2026, 23:00, Marius Tucă Show
Ion Cristoiu: „Regimul din Iran merge pe varianta - pierim noi, dar piere și toată lumea”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre regimul din Iran și strategia pe care aceștia o folosesc în război. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Pentru că este clar că regimul de acolo, sunt totuși 90 de milioane… Regimul iranian merge pe varianta pierim noi, dar piere și lumea. Ferească Dumnezeu de un asemenea moment.

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre regimul din Iran și strategia pe care aceștia o folosesc în război. El spune faptul că regimul actual ar avea o mentalitate extremă -„pierim noi, dar piere și toată lumea”. Această mentalitate ar face situația globală foarte periculoasă. Analistul nu este mirat de situația actuală. El pune această problemă pe seama conducerii actuale. Jurnalistul spune că situația este foarte sensibilă.  În contextul în care Statele Unite ale Americii reprezintă cea mai mare forță militară, acestea au fost nevoite să se implice în conflict. Acesta mai spune că România este afectată pentru că nu se știe care este poziționarea ei și cum va ieși totul în final.

„Dacă ai observat, la ora actuală…. Păi marea problemă pentru România… Cum nu afectează România, Marius Tucă? Păi nu știu ce iese, da? Deci acolo, de aia m-am mirat, că dacă nu e ipoteza unei decapitări a fostei conduceri și ar veni una mai moderată… Ne-am terminat. Pentru că, unu, este clar că regimul de acolo, care sunt totuși 90 de milioane, merge pe varianta pierim noi, dar piere și lumea. Ferească Dumnezeu de un asemenea moment. Da? Asta nu chiar presupunând și sigur este că o forță militară de genul Americii, care este cea mai mare. Trebuia între noi, fie vorba. El i-a reproșat lui Putin că n-a terminat? Păi și el trebuia să termine în 3 zile.”, a declarat Ion Cristoiu.

Recomandarea video

Mediafax
Nicușor Dan: România va avea un buget în luna martie. O spun cu responsabilitate
Digi24
Cum răspunde Moscova la întrebarea dacă va ajuta militar Teheranul
Cancan.ro
BREAKING! Cosmin Seleși, internat în spital: 'Medicii sunt încă rezervați în privința evoluției'
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Adevarul
Daciana Sârbu, schimb de replici acide după scandalul repatrierii fiicei sale: „Zborul, pe jumătate gol” / „De ce nu a chemat-o acasă săptămâna trecută?”
Mediafax
Dani Mocanu va fi extrădat de autoritățile italiene. Decizia este definitivă
Click
Profesoarele au ajuns să se roage de părinți să nu le aducă nimic de 1 și 8 martie: „A ieșit o semi ceartă, că nu au cum, că văd alții de la alte clase și ce o să zică lumea”
Digi24
VIDEO Primii români au reușit să se întoarcă în țară din Dubai. „A fost o loterie. Am pariat, la propriu, pe fiecare avion”
Cancan.ro
Șoc total la Antena 1! Dispare unul dintre cele mai iubite show-uri? Dezvăluiri de ULTIMA ORĂ din interior: ”Șansele să se mai facă sunt MINIME”
Ce se întâmplă doctore
E imposibil de nerecunoscut! Cum arată Ruby acum? A slăbit foarte mult: „Am fluctuații de greutate”
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
Dacia lansează un nou crossover... dar va fi MADE IN TURCIA. Cum se va numi acesta?
Descopera.ro
A schimbat istoria cu un singur cuvânt: povestea lui Karl Maria Kertbeny
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Aladin apare în fața Casei Poporului: - Ce cauți, Aladine?
Descopera.ro
Inteligența Artificială a dezvăluit schimbări chimice ascunse în creierul afectat de Alzheimer
INEDIT Lasă un pahar cu apă lângă pat noaptea. De ce îl recomandă Feng Shui
23:31
Lasă un pahar cu apă lângă pat noaptea. De ce îl recomandă Feng Shui
SĂNĂTATE Metoda de gătit care poate distruge arterele mai rău decât untul. Avertismentul cardiologilor este clar
23:20
Metoda de gătit care poate distruge arterele mai rău decât untul. Avertismentul cardiologilor este clar
CONTROVERSĂ Fara nicio dovadă, tineretul USR îl acuză pe Ponta că „încearcă să-și bage copilul pe nașpa, în fața altor copii la repatriere și acum se plânge că nu-i merge pungășia”
22:53
Fara nicio dovadă, tineretul USR îl acuză pe Ponta că „încearcă să-și bage copilul pe nașpa, în fața altor copii la repatriere și acum se plânge că nu-i merge pungășia”
FLASH NEWS Resturile unei drone interceptate au rănit șase persoane în Abu Dhabi. Apărarea Emiratelor Arabe Unite a doborât până acum peste 1.000 de drone
22:51
Resturile unei drone interceptate au rănit șase persoane în Abu Dhabi. Apărarea Emiratelor Arabe Unite a doborât până acum peste 1.000 de drone
SPORT Știm semifinalele Cupei României la fotbal! Dinamo s-a impus la limită
22:40
Știm semifinalele Cupei României la fotbal! Dinamo s-a impus la limită
NEWS ALERT Crin Antonescu intervine în scandalul momentului – fiica lui Victor Ponta: „Ceea ce i s-a întâmplat fiicei sale mă umple de scârbă și de groază!/ România trebuie să scape urgent de otrava politică și morală numită USR”
22:34
Crin Antonescu intervine în scandalul momentului – fiica lui Victor Ponta: „Ceea ce i s-a întâmplat fiicei sale mă umple de scârbă și de groază!/ România trebuie să scape urgent de otrava politică și morală numită USR”

Cele mai noi

Trimite acest link pe