Horoscopul săptămânii 27 octombrie – 2 noiembrie, cu Cristina Demetrescu

Astrologul Cristina Demetrescu a prezentat previziunile astrale pentru săptămâna 27 octombrie – 2 noiembrie 2025.

Cristina Demetrescu a vorbit despre faptul că Planetele nu își vor mișca foarte mult poziția lor din săptămâna trecută, dar acest lucru nu înseamnă că nu se vor întâmpla lucruri.

Unii preferă să trăiască în rutina zilnică, în timp ce alții visează la lucruri mărețe. Pentru aceștia, săptămâna poate fi una de mare inspirație, mai ales în jurul zilei de miercuri. E bine să meditați atunci și să folosiți acest tip de energie.

Luna va pleca din Capricorn astăzi și se va opri duminică undeva în Berbec, miercuri face conjuncția cu Pluto, ceea ce va aduce transformări importante. Spre final de săptămână, Luna va face un aspect frumos cu Saturn și Neptun – eveniment de care nu vom beneficia multă vreme, pentru că anul viitor cele două planete vor ieși din zodia Pești.

Horoscopul săptămânii 27 octombrie – 2 noiembrie

Berbecul are o săptămână foarte intensă și alertă. Dacă nu se organizează bine — iar el, de obicei, își face planul dimineața și apoi uită de el — riscă să adune prea multe lucruri spre finalul săptămânii.

Pentru Taur, aceasta este o perioadă bună pentru învățare și examene grele, însă trebuie să înceapă de timpuriu. Alții pot folosi această perioadă pentru documentare sau explorarea pasiunilor, iar unii chiar își pot transforma pasiunile în cariere.

Gemenii se împart în două categorii, pentru că este o zodie dublă. Unii trebuie să accelereze puțin ritmul, pentru că se întâmplă transformări importante și trebuie să își identifice următoarea etapă profesională. Trebuie să o facă astfel încât toată lumea să fie mulțumită și să se ocupe serios de acest lucru.

Racii trec pe la familie și simt schimbări la nivel spiritual: vibrațiile, tonusul și starea generală se modifică. Este posibil ca unii să nu mai fie mulțumiți de activitățile pe care le fac, să se simtă blamați sau să resimtă stări de rău din cauza muncii. În aceste condiții, este important să caute o formulă care să le aducă echilibru și să le readucă plăcerea de a acționa.

Leii pot primi bani în această săptămână, fie sub formă de salariu suplimentar, credit, fie bani de la partener sau părinți. De asemenea, au șansa să închidă un credit sau să achite o datorie care îi ține pe loc. Finalizarea acestei datorii în această săptămână este esențială pentru a putea merge mai departe fără poveri financiare.

Pentru Fecioare această săptămână aduce diverse preocupări: unele se gândesc să înfieze copii, altele se implică mai mult în activități civice și doresc să dea din ce au ele. Există și o categorie care are termene legate de căsătorii sau divorțuri, mai ales acolo unde partenerii lucrează în aceeași firmă sau desfășoară aceleași activități împreună, ceea ce poate face lucrurile mai dificile.

Balanțele au schimbări importante de făcut. Unele proiecte se închid, altele se deschid, iar unele persoane vor fi nevoite să-și caute o casă sau să se mute în alt oraș sau chiar în altă țară. Pentru cei care au copii, responsabilitățile cresc, deoarece viața copiilor se schimbă odată cu aceste mutări.

Pentru Scorpioni, această săptămână poate aduce preocupări legate de patrimoniu și moșteniri. Unii pot simți nevoia să își facă testamentul, indiferent de vârstă. Pe măsură ce bugetul și conturile cresc, apare și această grijă. Alții se ocupă de proprietăți sau bunuri ale părinților, de exemplu cumpărând o casă pe numele copilului și apoi simțindu-se eliberați de această responsabilitate.

Săgetătoii au termene limită și trebuie să grăbească ritmul activităților profesionale. Pot încasă anumite sume de bani, însă săptămâna poate veni și cu afecțiuni, somatizări sau probleme de sănătate. Este recomandat să ia un concediu sau, cel puțin, să se relaxeze pe canapea pentru a-și trage sufletul și a-și reface energia.

Capricornii încep săptămâna cu documente importante și sume foarte mari. Cei care ocupă anumite funcții sau tocmai au preluat o poziție nouă trebuie să își pună semnătura pe documente cu responsabilitate ridicată și riscuri considerabile.

Vărsătorii ar putea avea nevoie de vizite la doctor la începutul săptămânii. Ritmul lor de lucru este foarte alert, aproape mecanic — ridică obiecte grele, mănâncă rapid și nu acordă suficientă atenție corpului. Acest stil poate duce la probleme de sănătate neașteptate, dacă nu își temperează ritmul.

Peștii pot avea surprize din partea prietenilor sau colegilor. Nu neapărat cadouri clasice, ci invitații neașteptate care îi iau pe nepregătite. Este recomandat să aibă pregătită o ținută elegantă — o rochie călcată sau un costum curat — pentru a putea răspunde cu ușurință și eleganță.

Recomandările autorului: