Horoscopul runelor prezentat de Mihai Voropchievic, pentru săptămâna 30 martie – 5 aprilie 2026.

Chiar înainte de Paște, una dintre zodii va suferi de burn-out. În plus, tot aceeași zodie va primi o veste care o va face să fie destul de agitată. Această veste îi va pune pe nativii zodiei pe alergat, fie că e vorba de anumite acte sau de un drum la autorități. Mai mult decât atât, pot apărea diverse probleme care necesită rezolvare imediată.

Este vorba despre zodia Săgetător. Deși vor avea parte de o săptămână aglomerată și destul de obositoare, la finalul acesteia vor primi o veste bună. Astfel, nativii zodiei Săgetător vor simți o eliberare, mai ales că este vorba despre o sumă de bani.

„Runa Raidho aduce drumuri de făcut și nu toate vor fi de plăcere. Aflați o veste care vă pune pe alergat, fie cu acte, fie pe la autorități, fie să rezolvați urgent probleme apărute din senin.

Vă veți simți epuizați de energie, dar nu vă descumpăniți, spre final de săptămână primiți o veste majoră și bună legată de bani, se va simți o îmbunătățire majoră a situației voastre”, spune Mihai Voropchievici, conform livetext.ro.

