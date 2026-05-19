Acordul uriaș între China și Rusia pentru care Vladimir Putin s-a deplasat personal la Beijing. Ce contract vor semna cele două superputeri nucleare

Acordul uriaș între China și Rusia pentru care Vladimir Putin s-a deplasat personal la Beijing / Sursa FOTO: Mediafax
După ce l-a primit pe Donald Trump, Xi Jinping este vizitat în aceste zile și de Vladimir Putin. Președintele rus ajunge marți, 19 mai, la Beijing pentru un summit de două zile cu liderul chinez.

Întâlnirea celor doi are loc într-un moment tensionat pentru relațiile internaționale, remarcă Mediafax.

„Rusia are așteptări foarte serioase”

Și CNBC scrie că Xi și Putin se văd la doar câteva zile după vizita președintelui american Donald Trump în China. Acest eveniment a atras atenția Moscovei asupra relației dintre Beijing și Washington.

Poate și din acest motiv, transmite Kremlinul, „Rusia are așteptări foarte serioase” de la această vizită. Se discută în mod direct de semnarea unui acord important în sectorul petrolului și al gazelor.

Putin încearcă să își consolideze parteneriatul strategic cu Xi, într-un context în care sancțiunile occidentale și războiul din Ucraina au căutat să izoleze economia Federației Ruse. Astfel, este de așteptat ca energia să domine agenda discuțiilor dintre cei doi.

China a devenit cel mai mare cumpărător de petrol și gaze rusești, profitând de prețurile reduse oferite de Moscova după blocarea aproape totală a exporturilor către Uniunea Europeană. În același timp, Rusia are nevoie urgentă de venituri suplimentare pentru a-și susține economia afectată de sancțiuni și de atacurile asupra infrastructurii energetice.

De curând, Vladimir Putin a declarat că țara sa și China sunt foarte aproape de semnarea unui „acord serios” în domeniul petrolului și al gazelor. Se pare că este vorba despre unul dintre cele mai mari parteneriate energetice văzute vreodată. Mai multe, presa internațională dezvăluie că Xi Jinping analizează și noi investiții în sectorul energetic din Rusia.

Tensiunile din Orientul Mijlociu, care au culminat cu închiderea Strâmtorii Ormuz, au crescut interesul Chinei pentru securizarea aprovizionării cu energie. În context, Moscova caută să profite de această oportunitate strategică ivită.

Joc în doi în fața SUA

În același timp, dincolo de componenta economică, summitul dintre Vladimir Putin și Xi Jinping are și o puternică miză geopolitică. Concret, Kremlinul trebuie să primească asigurări că apropierea recentă dintre China și Statele Unite nu va afecta relația strategică pe care o are cu Beijingul.

Analiștii consideră că Rusia depinde tot mai mult de sprijinul economic al Chinei, în timp ce Xi Jinping își dorește consolidarea poziției de actor global capabil să negocieze simultan atât cu Trump, cât și cu Putin. De altfel, mass-media chineză a prezentat vizitele liderilor americani și ruși drept o dovadă a influenței diplomatice crescânde a Chinei în lume.

