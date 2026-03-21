Neti Sandu dezvăluie zodia care își va schimba radical viața în aprilie 2026: „O perioadă de curățare și restart”
Neti Sandu a prezentat horoscopul lunar, pentru perioada 20 martie – 20 aprilie 2026, dezvăluit principalele mișcări astrale și modul în care acestea ne vor influența deciziile, relațiile și echilibrul emoțional pe parcursul acestor săptămâni.

Dar dintre toate zodiile, una a atra atenția în mod deosebit. Acești nativi își vor schimba radical viața, în aprilie 2026, fiind vorba de „ perioadă de curățare și restart”.

Această perioadă este una foarte complicată, dar mai ales aglomerată pe cer. De la începutul anului, planetele au stat în Capricorn, apoi s-au mutat, grupate, în Pești, iar acum se deplasează în… Berbec.

Așadar, perioada despre care vorbim este cea a zodiei Berbec, care începe pe 20 martie și se încheie pe 20 aprilie. Și, chiar din 20 martie, Mercur nu mai este retrograd și își va continua mersul direct prin zodia Pești.

Un alt eveniment important este intrarea lui Marte în Berbec, zodie care se află în domiciliu, fiind prima planetă în domiciliu. Ulterior, pe 15 aprilie, intră și Mercur în Berbec, a precizat Neti Sandu la Pro TV.

Vorbim și despre o perioadă care include și Paștele, iar în Săptămâna Luminată, chiar din a doua zi, Marte începe să formeze conjuncții: mai întâi cu Uranus, apoi cu Saturn. După aceea urmează Luna Nouă, acesta fiind momentul în care Luna se alătură Soarelui în Berbec.

Apoi, începând cam din 15 aprilie, Mercur face conjuncții cu mai multe planete, iar pe 17 aprilie are loc Luna Nouă, când Soarele și Luna se află împreună în Berbec. Ulterior, Luna va trece și va face conjuncție cu fiecare dintre planetele aflate în această zodie.

Avem și o Lună Plină pe 2 aprilie, când Luna se află în Balanță, iar Soarele în Berbec, opoziție care creează o interacțiune care ajută ambele părți, dar aduce și un exces de energie pe care trebuie să-l gestionăm corect.

Horoscop Berbec (20 martie – 20 aprilie 2026)

Până în data de 30 martie, Venus traversează zodia Berbec, iar pe 20 martie intră Soarele. După aceea, Venus își încheie tranzitul și ajunge în zodia Taur, unde se află în domiciliu, iar acest lucru înseamnă că le poate aduce bani Berbecilor.

În același timp, acumularea de planete în Berbec poate genera nevoia unei investiții. De exemplu, pot face o cerere la bancă pentru un credit, dar este posibil ca unele demersuri să fi fost deja făcute, pentru că Mercur a fost retrograd și a ajutat la rezolvarea unor chestiuni financiare. Acum pot trece efectiv la acțiune, inclusiv la investiții imobiliare.

Pentru că sunt implicate și Marte și Saturn în aceeași zodie, iar ulterior va veni și Mercur, pot apărea investiții importante: achiziția unei mașini, reparații în locuință sau alte cheltuieli concrete.

Saturn poate indica un imobil, poate o clădire veche care trebuie reabilitată, poate fi și o mașină veche pe care o înlocuiesc cu una nouă sau second-hand. În același timp, pot începe o viață nouă, pentru că sunt implicate planete cu energii diferite.

Jupiter, marele benefic, se află în casa locuinței pentru Berbec, ceea ce poate aduce dorința, existentă încă de anul trecut, de a extinde spațiul locuibil sau chiar de a se căsători.

Marte este în domiciliu în Berbec, lucru foarte important, revenins în această zodie o dată la doi ani. Dar, până pe 9 aprilie, traversează zodia Pești, ceea ce indică nevoia de a încheia lucruri din trecut.

Pentru Berbec și, într-o anumită măsură, pentru toată lumea perioada în care planetele traversează Peștii este una a lichidărilor. Mercur a retrogradat aici, în zona lucrurilor nerezolvate: casa ascunsă, casa bolilor cronice, a dușmanilor ascunși.

Berbecul trebuie să încheie trecutul pentru a putea începe ceva nou. Fiind prima zodie, inițiatorul, „locomotiva” zodiacului, el deschide drumuri pentru ceilalți.

Pentru ca Marte să-și valideze rolul de conducător, este esențial să nu tragă după el probleme vechi: fie ele sentimentale, financiare sau juridice.

Este o perioadă de curățare și de restart, după care va putea gestiona mult mai bine ceea ce urmează.

Lucrurile se vor schimba semnificativ, mai ales pentru că Saturn va rămâne aproximativ trei ani în această zonă, iar Neptun chiar în jur de 20 de ani.

Așadar, pentru Berbeci urmează o lună foarte încărcată, cu multă energie, iar acțiunea principală se desfășoară chiar în zodia lor.

