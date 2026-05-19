Când reîncep ploile și în ce zone. Meteorologii ANM, prognoză de ultimă oră pentru Gândul

Cristian Lisandru
În această dimineață, la ora 07:00, cea mai căzută temperatură din România s-a înregistrat la Iezer, unde au fost 4 grade Celsius. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a transmis și că temperatura cea mai ridicată a dimineții – 16 grade – a fost la Sulina.

La aceeași oră, în București erau 10 grade Celsius.

  • Au fost 14 grade la Constanța, 8 grade la Timișoara și la Arad, 11 grade la Cluj-Napoca, 12 grade la Suceava și 13 grade la Botoșani.
  • La ora 07:00, potrivit ANM, nu se înregistrau precipitații în nicio zonă a României.

ANM: „Averse și descărcări electrice”

Ce ne așteaptă astăzi, din punct de vedere meteo, a transmis – în exclusivitate pentru Gândulmeteorologul de serviciu al ANM.

Pe parcursul zilei de astăzi, în țară, vorbim de valori termice ce se vor situa în jurul normelor climatologice ale acestei date.

  • Asta presupune maxime, în general, între 18 și 26°.
  • Va fi o vreme în general frumoasă. În a doua parte a zilei ne așteptăm și la înnorări temporar accentuate.
  • Vor fi averse și descărcări electrice în zona Carpaților Oriental și Meridionali, apoi și prin Transilvania, Muntenia, Dobrogea și chiar Moldova și doar izolat în restul teritoriului.
  • Punctiform se pot strânge și cantități de apă mai însemnate, de 15-20 l/m²”, a precizat meteorologul de serviciu al ANM.

„Izolat, căderi de grindină”

„Vor fi posibile, izolat, și căderi de grindină.

  • Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări, posibil intensificări ușoare ale vântului în timpul ploilor.
  • În Capitală vom avea o vreme normală termic, o maximă de 23-24°, și un cer variabil. Dar, spre seară, vor fi unele înnorări, însă șansele de ploaie vor fi destul de reduse.

Ploile vor apărea, mai degrabă, în cursul nopții care urmează. Ne așteptăm și în Capitală la ploi de scurtă durată”, a precizat meteorologul de serviciu al ANM, în exclusivitate pentru Gândul.

