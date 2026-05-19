Prima pagină » Actualitate » Alexandra Căpitănescu a postat un mesaj pentru juriul din Republica Moldova, care a acordat doar 3 puncte României în finala Eurovision 2026

Alexandra Căpitănescu a postat un mesaj pentru juriul din Republica Moldova, care a acordat doar 3 puncte României în finala Eurovision 2026

Alexandra Căpitănescu a postat un mesaj pentru juriul din Republica Moldova, care a acordat doar 3 puncte României în finala Eurovision 2026
Alexandra Căpitănescu (FOTO - Alexandru Dobre/Mediafax Foto)
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Reprezentanta României la Eurovision 2026, Alexandra Căpitănescu, a transmis un mesaj pentru fanii săi din Republica Moldova, în contextul reacțiilor apărute în urma votului din finala de sâmbătă, după ce Republica Moldova a acordat doar 3 puncte pentru România.

Alexandra Căpitănescu: ”Nici artiștii, nici prezentatorii nu au vina”

Alexandra Căpitănescu a postat un mesaj pe pagina sa de Instagram, prin intermediul căruia le-a mulțumit fanilor din Republica Moldova și a menționat că nu este supărată pe juriul din Moldova.

„Mulțumim tuturor fanilor din Republica Moldova pentru susținere și pentru că ne-ați votat. Nu suntem supărați pe juriul din Moldova, care a punctat așa cum a știut mai bine, și nu este normal ca un întreg popor să fie tras la răspundere pentru decizia celor 7 persoane. Nici artiștii, nici prezentatorii nu au vina, ba din contră și-au arătat susținerea față de noi, iar Moldova a votat pentru România. Abia așteptăm să cântăm la Chișinău și să colaborăm cu cât mai mulți artiști moldoveni pe care noi îi admirăm de când eram mici. Felicitări, Satoshi și întregii echipe care au deschis Eurovisionul așa cum nu se putea mai bine. O să ne fie dor de voi, dar noroc că suntem vecini și ne putem vizita des”, a scris Alexandra Căpitănescu pe Instagram.

Alexandra Căpitănescu (FOTO – Alexandru Dobre/Mediafax Foto)

Șeful Teleradio-Moldova și-a anunțat demisia după scandalul de la Eurovision

Scandalul generat de voturile acordate de Molodva României a avut însă urmări. Vlad Țurcanu a anunțat luni, într-o conferință de presă, că demisionează din funcția de director general al Teleradio-Moldova (TRM), compania publică responsabilă de organizarea Eurovision din partea Republicii Moldova.

Eurovision 2026 a fost câștigat de Bulgaria, în timp ce Israel s-a clasat pe locul al doilea. Participarea artistei la Eurovision a atras atenția atât publicului, cât și fanilor competiției, prestația României fiind considerată una dintre cele mai puternice din ultimii ani.

  • Alexandra Căpitănescu s-a făcut remarcată încă din 2023, când a câștigat trofeul emisiunii Vocea României. Ulterior, artista și-a continuat cariera muzicală prin lansări proprii și colaborări.

Recomandarea video

Citește și

EXTERNE Planul lui Donald Trump care implică SUA, Rusia și China. Ce vrea să facă președintele Americii este fără precedent
11:28
Planul lui Donald Trump care implică SUA, Rusia și China. Ce vrea să facă președintele Americii este fără precedent
FLASH NEWS Dan Dungaciu critică Republica Moldova după votul de la Eurovison: „Pentru ei, Bucureștiul este un bancomat vesel”
11:14
Dan Dungaciu critică Republica Moldova după votul de la Eurovison: „Pentru ei, Bucureștiul este un bancomat vesel”
FLASH NEWS Ciucu golește Herăstrăul. Când va rămâne fără apă celebrul lac din București și de ce
10:44
Ciucu golește Herăstrăul. Când va rămâne fără apă celebrul lac din București și de ce
EXTERNE Acordul uriaș între China și Rusia pentru care Vladimir Putin s-a deplasat personal la Beijing. Ce contract vor semna cele două superputeri nucleare
10:39
Acordul uriaș între China și Rusia pentru care Vladimir Putin s-a deplasat personal la Beijing. Ce contract vor semna cele două superputeri nucleare
ECONOMIE Condițiile în care CE Oltenia ar putea angaja 100 de oameni. Ce spun sindicatele despre planul de restructurare
10:17
Condițiile în care CE Oltenia ar putea angaja 100 de oameni. Ce spun sindicatele despre planul de restructurare
METEO ANM a dat prognoza meteo pentru prima parte a verii. Unde sunt așteptate temperaturi peste media perioadei
09:52
ANM a dat prognoza meteo pentru prima parte a verii. Unde sunt așteptate temperaturi peste media perioadei
Mediafax
Ce este „grief travel”, noul trend al vacanțelor pentru vindecarea traumelor emoționale
Digi24
„Lipiciul” care ține Rusia și China împreună într-o „prietenie fără limite”
Cancan.ro
Dovada clară că Andreea Bălan a terminat-o cu Petrișor Ruge. Cu cine l-a schimbat, după ce nu l-a invitat nici la nuntă
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Adevarul
Ce ne așteaptă dacă președintele nu reușește să facă un guvern stabil. Economistul Radu Nechita: „România merge pe urmele Greciei”
Mediafax
Iranul înființează un nou organism pentru supravegherea Strâmtorii Ormuz
Click
Reacția lui Octavian Ursulescu, după ce Ucraina și Moldova ne-au dat 3 puncte la Eurovision 2026: „E trist și dureros, ne sunt datoare rău!”
Digi24
Filmul „Fjord” al lui Cristian Mungiu, cu Sebastian Stan în distribuție, ovaţionat timp de 12 minute la Cannes
Cancan.ro
Detaliul care răstoarnă ANCHETA în cazul lui Cristian Staicu, medicul anestezist găsit mort în apartamentul său
Ce se întâmplă doctore
Elena Udrea, imagine rară din sala de fitness. Cum s-a fotografiat în colanți, la 52 de ani
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Mai e valabil permisul auto dacă îți schimbi buletinul? Regula din Codul Rutier 2026 care te poate costa mii de lei
Descopera.ro
„Cine a înșelat o dată, va înșela mereu”: Un studiu amplu dezvăluie secretele infidelității
Râzi cu lacrimi
Bancuri cu şoferi: – Ți-am zis că nu e ok cu BMW-ul pe linia de tramvai...
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce urșii panda stau uneori în mâini?
FLASH NEWS Volodimir Zelenki și Maia Sandu, premiați cu Ordinul European de Merit de către Parlamentul European. Ce alți lideri sunt laureați
11:28
Volodimir Zelenki și Maia Sandu, premiați cu Ordinul European de Merit de către Parlamentul European. Ce alți lideri sunt laureați
FLASH NEWS Péter Magyar își începe primul turneu în străinătate. Premierul maghiar pleacă cu trenul în Polonia pentru a repara legăturile Ungariei cu UE
11:08
Péter Magyar își începe primul turneu în străinătate. Premierul maghiar pleacă cu trenul în Polonia pentru a repara legăturile Ungariei cu UE
FLASH NEWS Daniel Băluță s-a răzgândit. Ce denumire ar putea avea parcul pe care voia să-l numească „Donald J. Trump” și cum sunt implicați cetățenii
10:56
Daniel Băluță s-a răzgândit. Ce denumire ar putea avea parcul pe care voia să-l numească „Donald J. Trump” și cum sunt implicați cetățenii
VIDEO Ion Cristoiu: Nicușor Dan amână sine die desemnarea unui premier, pentru ca USR să guverneze mai departe
10:54
Ion Cristoiu: Nicușor Dan amână sine die desemnarea unui premier, pentru ca USR să guverneze mai departe
FLASH NEWS Financial Times: Xi Jinping i-ar fi spus lui Trump că Putin ar putea ajunge să regrete invazia Ucrainei
10:46
Financial Times: Xi Jinping i-ar fi spus lui Trump că Putin ar putea ajunge să regrete invazia Ucrainei
Gândul de Vreme Când reîncep ploile și în ce zone. Meteorologii ANM, prognoză de ultimă oră pentru Gândul
10:35
Când reîncep ploile și în ce zone. Meteorologii ANM, prognoză de ultimă oră pentru Gândul

Cele mai noi

Trimite acest link pe