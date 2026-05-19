Alexandra Căpitănescu a postat un mesaj pentru juriul din Republica Moldova, care a acordat doar 3 puncte României în finala Eurovision 2026

Reprezentanta României la Eurovision 2026, Alexandra Căpitănescu, a transmis un mesaj pentru fanii săi din Republica Moldova, în contextul reacțiilor apărute în urma votului din finala de sâmbătă, după ce Republica Moldova a acordat doar 3 puncte pentru România.

Alexandra Căpitănescu: ”Nici artiștii, nici prezentatorii nu au vina”

Alexandra Căpitănescu a postat un mesaj pe pagina sa de Instagram, prin intermediul căruia le-a mulțumit fanilor din Republica Moldova și a menționat că nu este supărată pe juriul din Moldova.

„Mulțumim tuturor fanilor din Republica Moldova pentru susținere și pentru că ne-ați votat. Nu suntem supărați pe juriul din Moldova, care a punctat așa cum a știut mai bine, și nu este normal ca un întreg popor să fie tras la răspundere pentru decizia celor 7 persoane. Nici artiștii, nici prezentatorii nu au vina, ba din contră și-au arătat susținerea față de noi, iar Moldova a votat pentru România. Abia așteptăm să cântăm la Chișinău și să colaborăm cu cât mai mulți artiști moldoveni pe care noi îi admirăm de când eram mici. Felicitări, Satoshi și întregii echipe care au deschis Eurovisionul așa cum nu se putea mai bine. O să ne fie dor de voi, dar noroc că suntem vecini și ne putem vizita des”, a scris Alexandra Căpitănescu pe Instagram.

Șeful Teleradio-Moldova și-a anunțat demisia după scandalul de la Eurovision

Scandalul generat de voturile acordate de Molodva României a avut însă urmări. Vlad Țurcanu a anunțat luni, într-o conferință de presă, că demisionează din funcția de director general al Teleradio-Moldova (TRM), compania publică responsabilă de organizarea Eurovision din partea Republicii Moldova.

Eurovision 2026 a fost câștigat de Bulgaria, în timp ce Israel s-a clasat pe locul al doilea. Participarea artistei la Eurovision a atras atenția atât publicului, cât și fanilor competiției, prestația României fiind considerată una dintre cele mai puternice din ultimii ani.