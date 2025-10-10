Prima pagină » HOROSCOP » Zodia care are noroc la bani, conform lui Neti Sandu. Nativul încheie săptămâna cu perspective mari

Zodia care are noroc la bani, conform lui Neti Sandu. Nativul încheie săptămâna cu perspective mari

Zodia care are noroc la bani, conform lui Neti Sandu. Nativul încheie săptămâna cu perspective mari
foto: colaj captură video / Shutterstock

O zodie va cunoaște norocul în planul financiar, susține Neti Sandu. Acest nativ poate avea o perspectivă bănoasă generată în urma unei colaborări. Până la finalul săptămânii, pe 12 octombrie 2025, 

Neti Sandu vine cu vești pozitive pentru nativii Taur. Finalul săptămânii ar putea veni cu noroc la bani pentru persoanele născute sub acest semn zodiacal. O posibilă colaborare solicitantă ar putea să aducă nativului Taur o îmbunătățire a situației materiale.

„O să puteți intra într-o colaborare solicitantă, dar cu efecte pozitive și cu o perspectivă bănoasă”, a spus Neti Sandu.

Ce se întâmplă în cazul celorlalte zodii?

În cazul nativului Scorpion, finalul săptămânii vine cu o „deconectare” de la cotidian, acceptând prezența prietenilor. Nativul Balanță ar putea opta pentru a face un împrumut considerabil, cu scopul de a merge într-o excursie pentru a se relaxa.

Nativul Săgetător ar putea fi invitat pentru a merge în străinătate, iar nativul Capricorn se va bucura, acum, de aspectele pozitive care vin în viața sa, după o lungă perioadă de sacrificii.

Nativul Vărsător ar putea fi pus în situația de a onora o invitație la un eveniment monden sau ar putea fi pus în situația de a cunoaște niște persoane care vor susține ideile. În cazul nativului Pești ar putea exista o persoană care să fie pe aceeași lungime de undă, înfiripându-se o relație.

Nativul Berbec ar trebui să aibă o atenție sporită asupra sănătății. O programare la medic ar putea fi utilă. În cazul nativului Gemeni, perspectivele bănoase sunt favorabile, mai ales că se pregătește să lanseze un proiect personal care ar putea atrage venituri consistente, conform Stirileprotv.ro.

Nativul Rac poate primi vești bune, iar nativul Leu s-ar putea axa pe gospodărie și familie. În cazul nativului Fecioară se poate anunța o plecare la rude sau prieteni, potrivit lui Neti Sandu.

