Prima pagină » HOROSCOP » Noroc și abundență pentru 4 zodii, în octombrie 2025. Nativii care sunt influențați de Luna Nouă

Noroc și abundență pentru 4 zodii, în octombrie 2025. Nativii care sunt influențați de Luna Nouă

07 oct. 2025, 09:15, HOROSCOP
Noroc și abundență pentru 4 zodii, în octombrie 2025. Nativii care sunt influențați de Luna Nouă
Noroc și abundență pentru 4 zodii, în octombrie 2025 / foto: colaj Shutterstock

Patru zodii vor traversa momente norocoase, în octombrie 2025. Acești nativi vor fi influențați de Luna Nouă, abundența fiind de partea lor. Urmează săptămâni cu energii pozitive, iar accentul va fi pus pe carieră, iubire și bani.

Abundența va fi atrasă de partea anumitor nativi, în luna octombrie 2025. Veștile sunt pozitive pentru mai multe zodii, iar următoarea perioadă va fi presărată cu momente de bun augur pentru ele. Influențele aduse de Luna Nouă vor fi favorabile pentru zodii, atenția fiind îndreptată către mai multe planuri: cel profesional, amoros, dar și asupra planului financiar. Zodiile vizate sunt: Rac, Gemeni, Balanță, Săgetător.

Zodiile norocoase ale lunii octombrie 2025

Persoanele născute sub semnul zodiacal Rac se află printre cele care pot atrage abundența, în următoarea perioadă. Norocul va fi de partea nativului Rac, odată cu influențele aduse de Luna Nouă. Accentul va fi pus pe zona carierei, iar oportunitățile pot apărea în calea sa.

În cazul nativului Gemeni, luna octombrie 2025 se va afla sub semnul sorții. Influențele din partea lui Jupiter se vor răsfrânge asupra planului financiar, însă într-un mod pozitiv. Nativul Gemeni ar putea tranzita o perioadă în care va socializa mai mult sau în care va lua parte la diverse activități de grup.

În cazul nativului Balanță, luna octombrie vine cu influențele lui Jupiter în planul personal. Relațiile cu cei dragi ar putea să se îmbunătățească.

Pe lista celor norocoși se află și nativul Săgetător. Jupiter va tranzita casa a opta a banilor, ceea ce înseamnă că nativul ar putea avea mai mult noroc în plan financiar. Luna octombrie 2025 ar putea aduce abundență financiară pentru acești nativi, dar și aspecte pozitive în viața privată, arată Spynews.

Autorul recomandă:

Semn de la Univers despre o zodie. Va fi apărată de orice rău până la finalul anului

Sfânta Parascheva ocrotește acești nativi în octombrie 2025. Află dacă este și zodia ta pe listă

Cele 3 zodii care traversează o perioadă transformatoare, după Luna Plină din 6 octombrie 2025. Purificare și reînnoire pentru acești nativi

Zodia care se bucură de protecția divină din partea unui „ÎNGER PĂZITOR” pe tot parcursul vieții și este guvernată de un număr norocos

Sursă foto: Colaj Shutterstock

Mediafax
S-a emis Cod Roșu pentru București și încă 5 județe. „Ciclonul” lovește Capitala la noapte și mâine
Digi24
ANM a actualizat prognoza: cod roșu de ploi puternice în București și în cinci județe. Cum va fi vremea în restul țării HARTĂ
Cancan.ro
BREAKING | Analizele de laborator în cazul celor 7 copii care au murit la spitalul 'Sfânta Maria' din Iași sunt devastatoare
Prosport.ro
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
Adevarul
De la bișniță la business. Șocul comerțului liber după ’90: „Românii nu înțelegeau libertatea prețurilor”
Mediafax
Se întoarce iarna adevărată. Iarna 2025/2026 ar putea fi cea mai rece din ultimii ani, experții avertizează asupra unei reveniri a frigului în Europa
Click
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Un economist explică cum ar putea trece interzicerea cumulului pensie-salariu de CCR: „Sper ca Guvernul să fie suficient de inteligent”
Digi24
„Președintele a pierdut controlul”. Comportamentul bizar al lui Donald Trump stârnește îngrijorare în SUA
Cancan.ro
Calvarul trăit de Ioana Popescu, înainte de a muri. S-a aflat abia acum, după ce un clip video a fost făcut public. Era vânătă pe corp: 'O să îți arăt și loviturile'
Ce se întâmplă doctore
De ce boală suferă Mihaela Tatu? Va fi toată viața ei dependentă de o pastilă! „Am explodat și m-am expandat”
observatornews.ro
Concedieri la Guvern şi tăieri salariale la cei care au protestat. "Se cred angajaţi pe viaţă"
StirileKanalD
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu a fost întâmplătoare: „O clipă de neatenție și viața ei s-a sfârșit”
KanalD
O femeie a murit în urma coliziunii dintre o ambulanță și un autoturism pe DN1, în Cluj. Cinci persoane au ajuns la spital
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
👉 Expert auto: În plină eră electrică, chiar mai dispar motoarele pe benzină?
Descopera.ro
Care este cel mai scump obiect construit vreodată de om?
Capital.ro
Adevărul despre Călin Georgescu. Legătura cu Ion Iliescu: Cultura lor politică e cea a securiștilor național-comuniști
Evz.ro
Temperaturi neobișnuit de scăzute în următoarele săptămâni. Prognoza meteo pe termen lung
A1
Sacrificiul pe care l-a făcut Alina Puşcău pentru a putea participa la Asia Express. Ce a dezvăluit abia acum
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Femeia româncă, stabilită în Italia, condusă pe ultimul drum după aproape 9 luni de când s-a stins din viață! Motivul și desfășurarea evenimentelor sunt de-a dreptul șocante
RadioImpuls
Lia: „ O să o cucerească și apoi o să vadă toată lumea cine e Ahmed” Concurenta din „Casa Iubirii” nu are încredere în colegul ei. Crede că își va da masca jos după ce îi va câștiga inima Veronicăi: „Parcă nu e el”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă este obligat să renunțe la plăceri: - E cazul s-o cam rărești cu escapadele
Descopera.ro
Test de cultură generală. Cine a inventat bicicleta?
POLITICĂ Ministerul Educației anunță că „onorează olimpicii internaționali”, după ce Daniel David spunea că aceștia „își pot da singuri o BURSĂ de merit”
11:20
Ministerul Educației anunță că „onorează olimpicii internaționali”, după ce Daniel David spunea că aceștia „își pot da singuri o BURSĂ de merit”
ACTUALITATE Concediu de coșmar pentru un tânăr de 23 de ani. Cum a ajuns să i se ceară 1.287 de euro pentru bagaj, înainte de îmbarcarea în avion
11:20
Concediu de coșmar pentru un tânăr de 23 de ani. Cum a ajuns să i se ceară 1.287 de euro pentru bagaj, înainte de îmbarcarea în avion
ACTUALITATE Numărul piloților de drone pregătiți în România rămâne scăzut, deși cererea militară crește
11:06
Numărul piloților de drone pregătiți în România rămâne scăzut, deși cererea militară crește
MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: Proiectul de lege propune angajarea capabilităților militare în situația AMENINȚĂRILOR hibride
11:00
Valentin Stan: Proiectul de lege propune angajarea capabilităților militare în situația AMENINȚĂRILOR hibride
EXTERNE Al 5-lea eșec la vot în Senatul SUA: Guvernul federal, în shutdown!/Donald Trump anunță concedieri masive
10:56
Al 5-lea eșec la vot în Senatul SUA: Guvernul federal, în shutdown!/Donald Trump anunță concedieri masive
VIDEO Donald Trump, despre arestarea Gretei Thunberg în Israel: Este doar o AGITATOARE
10:51
Donald Trump, despre arestarea Gretei Thunberg în Israel: Este doar o AGITATOARE