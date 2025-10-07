Noroc și abundență pentru 4 zodii, în octombrie 2025. Nativii care sunt influențați de Luna Nouă

Patru zodii vor traversa momente norocoase, în octombrie 2025. Acești nativi vor fi influențați de Luna Nouă, abundența fiind de partea lor. Urmează săptămâni cu energii pozitive, iar accentul va fi pus pe carieră, iubire și bani.

Abundența va fi atrasă de partea anumitor nativi, în luna octombrie 2025. Veștile sunt pozitive pentru mai multe zodii, iar următoarea perioadă va fi presărată cu momente de bun augur pentru ele. Influențele aduse de Luna Nouă vor fi favorabile pentru zodii, atenția fiind îndreptată către mai multe planuri: cel profesional, amoros, dar și asupra planului financiar. Zodiile vizate sunt: Rac, Gemeni, Balanță, Săgetător.

Zodiile norocoase ale lunii octombrie 2025

Persoanele născute sub semnul zodiacal Rac se află printre cele care pot atrage abundența, în următoarea perioadă. Norocul va fi de partea nativului Rac, odată cu influențele aduse de Luna Nouă. Accentul va fi pus pe zona carierei, iar oportunitățile pot apărea în calea sa.

În cazul nativului Gemeni, luna octombrie 2025 se va afla sub semnul sorții. Influențele din partea lui Jupiter se vor răsfrânge asupra planului financiar, însă într-un mod pozitiv. Nativul Gemeni ar putea tranzita o perioadă în care va socializa mai mult sau în care va lua parte la diverse activități de grup.

În cazul nativului Balanță, luna octombrie vine cu influențele lui Jupiter în planul personal. Relațiile cu cei dragi ar putea să se îmbunătățească.

Pe lista celor norocoși se află și nativul Săgetător. Jupiter va tranzita casa a opta a banilor, ceea ce înseamnă că nativul ar putea avea mai mult noroc în plan financiar. Luna octombrie 2025 ar putea aduce abundență financiară pentru acești nativi, dar și aspecte pozitive în viața privată, arată Spynews.

