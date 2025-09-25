Zodia care se bucură de protecția divină din partea unui „ÎNGER PĂZITOR” pe tot parcursul vieții și este guvernată de un număr norocos

Numerologii spun că fiecare zodie are un număr norocos, dar și un „înger păzitor” de la Dumnezeu. Însă numai nativii unei zodii au un înger păzitor pentru toată viața. Cine este zodia norocoasă? Aflați în următorul articol.

Numerologia este o știință ezoterică străveche a numerelor. Fiecare număr ar avea o vibrație. Fiecare emană o energie unică. Cifrele, de la 1 la 9, sunt un set complet de vibrații. Prin cifre, numerologii pot analiza și interpreta aspectele vieții, de la data nașterii la data la care au loc evenimentele majore, precum căsătoriile, decesele, nașterile, războaiele, tratatele de pace, alegerile și competițiile.

Zodiile, guvernate de numere și planete

Potrivit Playtech, Berbecii sunt guvernați de 9, număr care simbolizează compasiunea și împlinirea. Berbecii sunt cunoscuți pentru că au spirit de lider și sunt de obicei persoane energice, avându-l pe Marte, planeta zeului războiului, ca protector. Pot deveni generali iscusiți și buni strategi și consultanți de marketing.

Taurii sunt guvernați de numărul 6, care reprezintă armonia și dragostea. Guvernați de planeta zeiței iubirii, Venus, ei își pot clădi relații solide, bazate pe încredere, iar pe plan profesional, sunt excelenți oameni de afaceri, cu spirit de antreprenori și parteneri de încredere.

Gemenii, guvernați de planeta zeului mesager, Mercur, se aliniază cu numărul 5, având spirit de aventurieri și de oameni curioși, cu gândire liberă și adaptabili, gata să îmbrățișeze noi experiențe. Pot deveni buni comercianți, excelenți negociatori, dar și ghizi turistici, exploratori și aventurieri care pot străbate necunoscutul.

Leii, carismatici și încrezători, sunt guvernați de Soarele însuși, și din această cauză, rezonează cu cifra 1, care simbolizează independența și spiritul de lider. Curajoși și creativi, ei sunt potriviți pentru rolul de președinte de țară sau director executiv al unei companii. Având Soarele de partea lor, ei pot excela în domeniul energetic.

Fecioarele, care au caracter analitic, sunt influențate de numărul 5, la fel ca Gemenii, fiind versatile, adaptabile și precaute. Guvernate de planeta Mercur, la fel ca în cazul Gemenilor, pot face față unor situații neprevăzute. Având înclinație spre analiză, nativii ajung ingineri, cercetători, detectivi, savanți și jurnaliști cu o bună reputație.

Balanțele, guvernate de planeta zeiței dragostei, cântăresc mereu în jurul cifrei 6, la fel ca Taurii. Mizând mereu pe echilibru și armonie, nativii sunt iubitori de dreptate, de aceea ajung mai înclinați să devină judecători sau să exceleze ca avocați.

Scorpionii, pasionali și misterioși, sunt guvernați de numărul 8, care reprezintă succesul și puterea. Planetele care patronează această zodie sunt Marte (războiul) și Pluto (moartea). Nu le este frică de nimic și pot transforma orice obstacol într-o oportunitate încă din copilărie. De obicei, devin sportivi de performanță, polițiști, pompieri neînfricați și militari abili, dar și speculatori de succes la acțiunile bursiere și criptomonede. Alții pot deveni medici chirurgi care salvează vieți sub presiunea timpului.

Săgetători, aventuroși și optimiști ca un centaur, sunt buni comunicatori și creativi, știind să-și exprime ideile, aflându-se sub guvernarea planetei Jupiter, numită după zeul tunetelor și al cerului. Încurajați de numărul 3, au energie necesară pentru a explora noi culturi și pentru a-și extinde orizonturile, specializându-se în diplomație, geografie, sociologie și lingvistică.

Capricornii, guvernați de numărul 4 și de planeta Saturn, zeul timpului, sunt disciplinați, perseverenți și ambițioși, fiind recunoscuți pentru munca asiduă. Își pot atinge obiectivele pe termen lung pentru a-și construi o carieră de succes, ca vedete TV, actori, bancheri, oameni de afaceri și artiști.

Vărsătorii, cu Uranus și Saturn de partea lor, sunt vizionari și creativi. Ei rezonează cu cifra 7 care simbolizează spiritualitatea, introspecția și înțelepciunea, de aceea, cei mai mulți dintre ei ajung să fie dedicați religiei, misticismului și artei vizuale. Având numărul norocos de partea lor, își pot găsi rapid adevărata menire. Unii dintre ei ajung preoți, alții devin speakeri motivaționali, psihologi, filosofi și consilieri.

Peștii, visători și empatici, guvernați de planetele Jupiter și Neptun (zeul mărilor), precum și de numărul 3, își pot transforma ușor visurile în realitate. Marinari iscusiți și navigatori în cele mai învolburate ape, ei își pot exprima emoțiile prin artă și alte forme de creație, precum muzică, pictură și cinematografie.

Care zodie are parte de înger păzitor pentru toată viața

Este vorba de nativii unei zodii aparent vulnerabile. Este guvernată de numărul 2 și de Luna. Cifra 2 reprezintă echilibrul, intuiția și parteneriatul. Racii, sensibili, empatici și integri, își pot asculta intuiția, își pot găsi liniștea interioară și își consolida relațiile cu cei dragi.

Potrivit Playtch, Racii au parte de protecția unui „înger păzitor” pe tot parcursul vieții, fiind aliniați cu vibrația universală. Într-o lume plină de provocări și schimbări, Racii, datorită înzestrării lor, pot folosi pe post de scuturi bunătatea și empatia. Majoritatea ajung profesori, medici, educatori, consilieri școlari, dar și buni părinți.

