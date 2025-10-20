Prima pagină » HOROSCOP » Originile Horoscopului: Legenda din spatele semnului zodiacal Racului. Mulți nativi nu știu ce mare EROU grec a fost implicat în apariția constelației

20 oct. 2025, 19:18, HOROSCOP
Racul este cel de-al patrulea semn zodiacal din astrologia occidentală.  Între 22 iunie și 22 iulie, anual, Soarele tranzitează sub cea de-a patra constelație zodiacală de la începutul solstițiului de vară în Emisfera Nordică.

Este patronată de Lună și este semn de apă, la fel ca Peștii și Scorpion. În artă, este ilustrat ca un  homar sau crab, ca un crustaceu acvatic cu clești. Se spune despre Rac că este Casa lui Neptun, zeul mării, și exaltarea lui Jupiter, zeul furtunilor.

Cei născuți în intervalul 22 iunie – 22 iulie sunt considerați „Raci” sau „copiii lunii”, fiind născuți sub influența Lunii, un corp asociat cu Diana, zeița romană a Lunii și a vânătorii, denumit după Iuno, zeița căsătoriei și a familiei. Nativii sunt considerați oameni sensibili, tradiționaliști, comozi și familiști.

Cum a apărut zodia Rac

Potrivit mitologiei grecești, eroul Heracle (sau Hercule în mitologia romană) a pornit la drum să o omoare pe Hidra din Lerna, un șarpe monstruos cu mai multe capete (alte versiuni susțin că îi creștea alte capete dacă un cap era tăiat) în cea de-a doua sa muncă.

Hera (sau Iuno în mitologia romană), mama lui vitregă, îl ura pe erou pentru că era un bastard. Zeus, soțul ei, o înșelase cu Alcmene, o muritoare. Zeița a încercat să-l omoare încă de la naștere. În timp ce Hercule se îndrepta spre Lerna, un crab gigantic, Karkinos, a fost trimis de Hera să-l oprească.  Însă Hercule l-a zdrobit cu piciorul. Hera i-a luat rămășițele, le-a transformat în stele și le-a pus pe cerul nopții, formând constelația Racului.

Cum arată constelația

În astrologia egipteană, constelația este ilustrată ca un scarabeu. În Mesopotamia, babilonienii o ilustrau ca pe o broască țestoasă. În astrologia indiană, hindușii au numit această constelație „Karka”. În toate culturile antice, constelația este ilustrată ca o creatură care împinge Soarele deasupra cerurilor, marcând solstițiul de vară. În Europa medievală, astrologii au ilustrat constelația ca pe un coleopter.

Racul este o constelație de dimensiuni medii. Stelele care o alcătuiesc (așa cum este văzută de oamenii de pe Terra) strălucesc destul de slab. Nu este o constelație ușor de găsit cu ochiul liber în nopțile cu cer variat înnorat, în zonele poluate cu smog sau în marile orașe, unde poluarea luminoasă este intensă și diminuează lumina provenită de la stele.

Alcătuită din cinci stele principale, în constelația Racului se pot vedea 121 de stele cu telescopul. Cea mai strălucită stea a constelației este Beta Cancri. 10 dintre stelele situate în constelație au sisteme planetare. Steaua 55 Cancri are cinci planete cunoscute: un super-Pământ și patru giganți din gaz aidoma lui Jupiter.

Sursa Foto: Envato/ Profimedia

Autorul recomandă:Luna Nouă din 21 octombrie 2025 aduce o resetare cosmică pentru zodii. Ce nativi își schimbă partenerul de viață

