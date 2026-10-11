Regina toamnei. Zodia de care se lipesc banii în octombrie

Specialiștii în zodii au decretat care este „regina toamnei”. În luna octombrie, pare că banii se țin scai de ea. Intră, așadar, într-una dintre cele mai bune perioade ale anului, iar octombrie va fi luna în care, cu siguranță, va străluci.

Sondaj Gândul Crezi că Nicușor Dan a făcut alegerea potrivită cu desemnarea premierului Luca Niculescu? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Fără a menține suspansul, „regina toamnei” este zodia Scorpion. Pentru acești nativi, lucrurile încep să se miște surprinzător de repede și pot descoperi că au fler exact acolo unde alții ezită. Astrologii spun că pot apărea bani din mai multe direcții: o mărire, un bonus, o colaborare nouă sau chiar recuperarea unei sume pe care o considerau aproape pierdută.

În luna octombrie, Scorpionii vor ști să învârtă banii pe degete și, mai important, vor avea inspirația să nu îi risipească pe lucruri fără valoare.

Adevărata schimbare se va produce, însă, la locul de muncă, deoarece munca lor devine brusc remarcată de oamenii potriviți, de șefi, de cei cu putere de decizie, motiv pentru care li se pot deschide multe uși către o mărire de salariu sau o funcție mai înaltă.

Nativii care au propria afacere vor prospera, de asemenea. Totodată, horoscopul îi sfătuiește pe Scorpion să țină cont de momentele apparent banale din viața lor, căci atunci va interveni, de fapt, norocul. O întâlnire întâmplătoare, un telefon primit, o informație aparent neinteresantă, le poate schimba radical cursul vieții, într-un sens pozitiv. E loc, de asemenea, și pentru iubire, iar nativii care sunt singuri pot întâlni o persoană care îi atrage instantaneu, în vreme ce cei aflați într-o relație pot face un pas important împreună.