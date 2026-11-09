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Schimbare majoră pentru o zodie în săptămâna 9-15 noiembrie 2026. Cristina Demetrescu: Este momentul să clarifice lucrurile

Schimbare majoră pentru o zodie în săptămâna 9-15 noiembrie 2026. Cristina Demetrescu: Este momentul să clarifice lucrurile
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Astrologul Cristina Demetrescu a prezentat previziunile pentru săptămâna 9-15 noiembrie 2026.

Luna Nouă în zodia Scorpionului aduce schimbări importante, potrivit stirileprotv.ro.

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Este momentul ca Scorpionii să ia acele decizii de care s-au ferit tot anul.

Nativii s-au scuzat prin varii motive: politețe, teamă, ambiguitate, procrastinare.

Acum este o situație de tipul „ori la bal, ori la spital”. Nimic nu mai poate rămâne așa.

Luna Nouă aduce mai multă determinare și hotărâre. Începând cu data de 13 noiembrie, Mercur și Venus își încheie retrogradarea.

Mercur în Scorpion găsește ceea ce caută. Până acum, în perioada retrogradării, lucrurile au fost mai degrabă în fir de păr, neclare, dar se întrevede o limpezire.

Venus în Balanță reprezintă partea pozitivă a săptămânii, deoarece reușește să rezolve tot felul de situații, cu calm și armonie.

Scorpionii rezolvă totul cu doza de energie din noiembrie

În consecință, pentru Scorpioni, schimbarea vine din forță, puterea și energia pe care le au la dispoziție în această lună.

Luna Nouă are loc chiar în zodia lor, iar această perioadă ține foarte mult de intuiția, dorințele și viziunea lor asupra lucrurilor și situațiilor, pe care vor să le transforme.

Nativii Scorpioni vor fi nevoiți să facă aceste schimbări atât pentru ei, cât și pentru cei dragi.

Cristina Demetrescu este un cunoscut astrolog, scriitor și medium din țara noastră, cu o prezență constantă și foarte apreciată în mass media. Ea este recunoscută publicului larg în special datorită previziunilor sale astrologice detaliate și analizelor pe care le prezintă periodic în emisiuni TV de succes, în mediul online și în podcasturi de dezvoltare personală.

Sursa foto: Facebook

Conținut editorial asistat de inteligența artificială și verificat de editor uman.

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