Elena Udrea a apărut la emisiunea „Chefi la cuțite”, unde a participat la degustarea preparatelor pregătite de cei patru chefi, alături de partenerul său de viață, Adrian Alexandrov, tatăl fetiței sale, care poartă numele Eva Maria. Alexandrov a publicat pe Facebook o imagine din platoul emisiunii, însoțită de hashtagul #masterchef.

Cei doi au ajuns în fața juraților fără ca aceștia să știe de la început cine urma să le deguste preparatele și să le dea note. Tema probei a fost bucătăria tradițională românească, iar chefii au pregătit rețete reinterpretate.

Ce a spus Elena Udrea despre mâncarea pregătită de chefi

Elena Udrea și Adrian Alexandrov au degustat cele patru preparate, iar câștigătorul ales de ei a fost chef Ștefan Popescu, care a obținut 5 puncte cu bulzul pe care l-a preparat.

Elena Udrea a explicat că îi place bucătăria tradițională românească și că atât ea, cât și Adrian Alexandrov obișnuiesc să încerce preparate specifice diferitelor regiuni ale țării.

„Nouă ne place mâncarea românească. Deci sigur ne va plăcea tot ce s-a gătit. Îmi place să mergem prin țară, să mâncăm tradițional, gătit de bucătăresele cunoscute din diferite zone”, a spus Elena Udrea.

Fostul ministru a glumit și pe seama experienței culinare din ultimii ani, mărturisind că s-a obișnuit cu o alimentație simplă.

„Da, dar nivelul meu este destul de scăzut, pentru că în ultima vreme am mâncat destul de simplu, așa să zic, în ultimii ani. Orice este mai mult decât un salam feliat deja este bucătărie de top. Atunci e perfectă farfuria mea”, a spus aceasta.

La finalul degustării, Elena Udrea a apreciat modul în care cei patru chefi au reinterpretat rețetele tradiționale românești.

„Toată lumea știe să gătească varză, fasole, mămăliguță. Ați făcut un lucru extraordinar, pentru că ați ridicat bucătăria românească la nivel de artă”, a declarat fostul ministru.

Cine este Adrian Alexandrov, partenerul Elenei Udrea

Adrian Alexandrov este partenerul de viață al fostului ministru Elena Udrea, alături de care are o fiică, Eva Maria, născută în septembrie 2018, în Costa Rica. Cei doi s-au cunoscut în 2015, la o conferință, însă au început să vorbească mai târziu, în 2016, și și-au oficializat relația în 2017.

Înainte de a activa în domeniul imobiliar, Alexandrov a avut experiențe profesionale în modeling și aviație. A defilat pentru designerul Cătălin Botezatu, a lucrat ca însoțitor de zbor și a fost agent de vânzări. Ulterior, s-a orientat către piața imobiliară, unde a activat ca broker și antreprenor.

Numele său a fost asociat și cu proiectul Transilvania Smart City din Cluj-Napoca, în care a fost implicat prin intermediul unor companii. În 2022, o investigație Radio Europa Liberă a documentat participarea sa în afaceri legate de proiectul imobiliar și relațiile dintre unii dintre investitorii implicați.

În perioada în care Elena Udrea s-a aflat în detenție, Adrian Alexandrov s-a ocupat de creșterea fiicei lor. Acesta a vorbit în mai multe rânduri despre responsabilitățile de părinte și despre viața de familie.