Prima pagină » HOROSCOP » Săptămâna miracolelor financiare pentru 3 semne din zodiacul chinezesc: abundență și oportunități majore în intervalul 17-23 noiembrie 2025

Săptămâna miracolelor financiare pentru 3 semne din zodiacul chinezesc: abundență și oportunități majore în intervalul 17-23 noiembrie 2025

16 nov. 2025, 07:19, HOROSCOP
Săptămâna miracolelor financiare pentru 3 semne din zodiacul chinezesc: abundență și oportunități majore în intervalul 17-23 noiembrie 2025
sursa foto: Envato

Săptămâna 17-23 noiembrie 2025 aduce o energie aparte pentru trei semne din zodiacul chinzesc. Acestea vor avea șansa să atragă abundență, reușite și noi oportunități financiare.

Odată cu Luna Nouă, care deschide un nou ciclu și aduce claritate asupra pașilor următori, aceste semne primesc un impuls major pentru a evolua și a materializa ce își doresc.

Mai ales în zilele de 19,22 și 23 noiembrie, care sunt considerate zile-cheie: o zi de Inițiere, una de Succes și una de Primire. Iată semnele care vor simți cel mai puternic efectele acestui flux de abundență!

Dragon

Pentru nativii din zodiac chinezească Dragon, săptămâna aduce un val puternic de inițiativă și claritate. Succesul vine prin planificare, strategie și curaj, iar primele două zile sunt hotărâtoare pentru a pune totul în ordine.

Pe 19 noiembrie, zi de Inițiere, Dragonul își activează viziunea pe termen lung. Este un moment perfect pentru a începe un proiect nou, a discuta cu un mentor și a a face un pas îndrăzneț către un obiectiv mult dorit.

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Capră (Oaie)

Capra este semnul din zodiacul chinezesc care demonstrează sensibilitatea și empatia pot deschide uși. De data aceasta, calitățile sale blânde sunt fix cheia care aduce abundența. Pentru Capră, săptămâna se traduce prin: curajul de a cere ceea ce i se cuvine, revenirea asupra unei discuții legate de job sau un proiect și urmărirea unei promisiuni făcute anterior.

Maimuță

Maimuța este zodia din horoscopul chinezesc care este expertă în oportunități, iar săptămâna aceasta universul îi răsplătește agilitatea și inteligența. Energia lunii noi îi amplifică instinctele și îi aduce chiar roadele eforturilor sale recente. Duminică, 23 noiembrie, ziua de Primire, aduce: recompense financiare, confirmări și o șansă importantă care se materializează, în sfârșit.

Autorul recomandă:

Horoscop 16 noiembrie 2025. BERBECII primesc sfaturi valoroase

Mediafax
Catedrala Mântuirii Neamului: Program special de sărbători
Digi24
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii avertizează că efectele pot fi majore
Cancan.ro
Denise Rifai nu-l scapă din ochi pe Dan Alexa! Relația lor prinde viteză
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, imagini în costum de baie la Abu Dhabi
Adevarul
Cum era Ceaușescu să provoace un război cu URSS. Istoria secretă a unor planuri de invazie
Mediafax
Studentul care face 400 de km zilnic pentru că nu-și permite chirie în orașul în care studiază
Click
Mariana Moculescu, mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii” De ce nu a fost lăsată în primă instanță să intre la priveghi și cum a apărut apoi alături de Nidia UPDATE
Digi24
Fără Rubicon, rușii „nu puteau intra în oraș”: Cum a reușit o unitate de elită a armatei ruse să întoarcă soarta bătăliei din Pokrovsk
Cancan.ro
Prima ipoteză după rezultatele parțiale ale autopsiei micuței Sara, fetița care a murit la dentist. Ce susțin medicii legiști
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Nadia Comăneci în costum de baie. La 64 de ani, „zeița de la Montreal” are o siluetă bine definită
Ciao.ro
Nimeni nu e fără de păcat! Vedetele din România care ţin postul Crăciunului pentru iertare
Promotor.ro
Super-oferte de Black Friday la autoturisme! Modele premium și de familie, disponibile cu prețuri speciale în noiembrie
Descopera.ro
Descoperire ULUITOARE în sudul Chinei! Este cel mai mare...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Descopera.ro
Există un pericol mai puțin cunoscut atunci când vine vorba de înghițirea pastilelor
ACTUALITATE Stan: Trump compară RELAȚIA SUA- România cu cea SUA-Europa. Nu este un semnal bun pentru că liderul a spus că nu a fost tratat cum trebuie de europeni
09:00
Stan: Trump compară RELAȚIA SUA- România cu cea SUA-Europa. Nu este un semnal bun pentru că liderul a spus că nu a fost tratat cum trebuie de europeni
EXTERNE Studentul italian care face 400 de km zilnic deoarece nu-și permite chirie în orașul în care studiază. Se trezește la ora 3:00 în fiecare dimineață
08:06
Studentul italian care face 400 de km zilnic deoarece nu-și permite chirie în orașul în care studiază. Se trezește la ora 3:00 în fiecare dimineață
VIDEO De ce nu stă România pe locul lui Viktor Orbán la Casa Albă? Silviu Predoiu: “Trump nu găsește nimic care să-l INSPIRE la Nicușor Dan“
08:00
De ce nu stă România pe locul lui Viktor Orbán la Casa Albă? Silviu Predoiu: “Trump nu găsește nimic care să-l INSPIRE la Nicușor Dan“
SPORT Când află tricolorii cu cine joacă la barajul de calificare la CM 2026
07:38
Când află tricolorii cu cine joacă la barajul de calificare la CM 2026