TABEL | La ce boală ești predispus, în funcție de zodia ta. Care nativi sunt cei mai bolnavicioși

Un nou „horoscop al sănătății” arată ce afecțiuni pot avea nativii fiecărei zodii, potrivit astrologiei, și cât de sensibil este fiecare nativ în parte. Unele zodii sunt considerate robuste, în timp ce altele sunt catalogate drept extrem de sensibile și ar trebui să pună un preț mai mare pe sănătate.

Conform astrologilor, fiecare zodie guvernează o anumită zonă a corpului, ceea ce poate crea o predispoziție energetică spre anumite dezechilibre care s-ar putea transforma în boli, uneori grave.

În astrologie, fiecare semn guvernează o anumită zonă a corpului, iar dezechilibrele apar, se spune, acolo unde energia este consumată în exces.

Iată care sunt calificativele pentru horoscopul sănătății:

⭐ (1 stea): Zodie considerată, astrologic, relativ robustă.

⭐⭐ (2 stele): Predispoziție medie spre mică la probleme cronice.

⭐⭐⭐ (3 stele): Predispoziție medie, în special în zona guvernată.

⭐⭐⭐⭐ (4 stele): Zodie mai sensibilă, mai predispusă la stres și afecțiuni frecvente.

⭐⭐⭐⭐⭐ (5 stele): Zodie considerată cea mai sensibilă/bolnăvicioasă, necesită atenție sporită la sănătate.

Berbec

Berbecii sunt priviți ca fiind predispuși la migrene și dureri de cap, mai ales din cauza energiei intense și a ritmului alert în care trăiesc. Sunt evaluați cu trei steluțe, ceea ce îi plasează printre zodiile sensibile la stres.

Calificativ: ⭐⭐⭐

Taur

Taurii, în schimb, sunt mai robuști și primesc doar două steluțe, fiind afectați ocazional de probleme ale gâtului, precum amigdalita sau laringita cronică, accentuate de rigiditatea specifică acestui semn.

Calificativ: ⭐⭐

Gemeni

Gemenii, cunoscuți pentru activitatea mentală continuă, sunt predispuși la anxietate și tulburări nervoase, lucru care îi așază și pe ei în categoria zodiilor mai vulnerabile, cu patru steluțe.

Calificativ: ⭐⭐⭐⭐

Rac

Racii sunt însă considerați cei mai sensibili dintre toți. Emoțiile lor intense se pot transforma în gastrite sau ulcere, motiv pentru care primesc patru steluțe, aproape de cel mai înalt nivel al sensibilității.

Calificativ: ⭐⭐⭐⭐

Leu

Leii, care guvernează zona inimii, pot dezvolta hipertensiune pe fondul presiunii constante de a performa. Sunt catalogați cu trei steluțe, având o sensibilitate medie.

Calificativ: ⭐⭐⭐

Fecioară

Fecioarele, perfecționiste prin definiție, tind să somatizeze stresul în zona digestivă, motiv pentru care sindromul de intestin iritabil apare frecvent la acest semn. Cu cinci steluțe, ele se numără printre cele mai afectate zodii.

Calificativ: ⭐⭐⭐⭐⭐

Balanță

Balanțele pot întâmpina dificultăți în menținerea echilibrului fluidic, ceea ce le predispune la formarea pietrelor la rinichi. Nivelul lor de sensibilitate rămâne moderat, reflectat prin trei steluțe.

Calificativ: ⭐⭐⭐

Scorpion

Scorpionii, semn intens și profund, au o predispoziție crescută către infecții urinare, pe fondul sensibilității zonei pe care o guvernează. Ei sunt notați cu patru steluțe.

Calificativ: ⭐⭐⭐⭐

Săgetător

Săgetătorii, activi și mereu în mișcare, pot dezvolta sciatică sau dureri la nivelul șoldurilor, accentuate în perioadele de suprasolicitare. Sunt considerați moderat sensibili și primesc trei steluțe.

Calificativ: ⭐⭐⭐

Capricorn

Capricornii, în schimb, se confruntă adesea cu rigiditate sau uzură articulară, fiind predispuși la artrită reumatoidă. Cu cinci steluțe, sunt una dintre cele mai fragile zodii din punct de vedere energetic.

Calificativ: ⭐⭐⭐⭐⭐

Vărsător

Vărsătorii au o sensibilitate mai redusă, indicată de cele două steluțe atribuite, însă pot dezvolta probleme circulatorii sau vene varicoase din cauza zonei inferioare a corpului pe care o guvernează.

Calificativ: ⭐⭐

Pești

Peștii, ultimul semn al zodiacului, sunt afectați frecvent de retenția de lichide sau edem, din cauza sensibilității sistemului limfatic.

Calificativ: ⭐⭐⭐⭐