Prima pagină » HOROSCOP » TABEL | La ce boală ești predispus, în funcție de zodia ta. Care nativi sunt cei mai bolnavicioși

TABEL | La ce boală ești predispus, în funcție de zodia ta. Care nativi sunt cei mai bolnavicioși

Mihai Tănase
11 dec. 2025, 09:26, HOROSCOP
TABEL | La ce boală ești predispus, în funcție de zodia ta. Care nativi sunt cei mai bolnavicioși
Foto: Facebook

Un nou „horoscop al sănătății” arată ce afecțiuni pot avea nativii fiecărei zodii, potrivit astrologiei, și cât de sensibil este fiecare nativ în parte. Unele zodii sunt considerate robuste, în timp ce altele sunt catalogate drept extrem de sensibile și ar trebui să pună un preț mai mare pe sănătate.

Conform astrologilor, fiecare zodie guvernează o anumită zonă a corpului, ceea ce poate crea o predispoziție energetică spre anumite dezechilibre care s-ar putea transforma în boli, uneori grave.

În astrologie, fiecare semn guvernează o anumită zonă a corpului, iar dezechilibrele apar, se spune, acolo unde energia este consumată în exces.

Iată care sunt calificativele pentru horoscopul sănătății:

⭐ (1 stea): Zodie considerată, astrologic, relativ robustă.

⭐⭐ (2 stele): Predispoziție medie spre mică la probleme cronice.

⭐⭐⭐ (3 stele): Predispoziție medie, în special în zona guvernată.

⭐⭐⭐⭐ (4 stele): Zodie mai sensibilă, mai predispusă la stres și afecțiuni frecvente.

⭐⭐⭐⭐⭐ (5 stele): Zodie considerată cea mai sensibilă/bolnăvicioasă, necesită atenție sporită la sănătate.

Berbec

Berbecii sunt priviți ca fiind predispuși la migrene și dureri de cap, mai ales din cauza energiei intense și a ritmului alert în care trăiesc. Sunt evaluați cu trei steluțe, ceea ce îi plasează printre zodiile sensibile la stres.

Calificativ: ⭐⭐⭐

Taur

Taurii, în schimb, sunt mai robuști și primesc doar două steluțe, fiind afectați ocazional de probleme ale gâtului, precum amigdalita sau laringita cronică, accentuate de rigiditatea specifică acestui semn.

Calificativ: ⭐⭐

Gemeni

Gemenii, cunoscuți pentru activitatea mentală continuă, sunt predispuși la anxietate și tulburări nervoase, lucru care îi așază și pe ei în categoria zodiilor mai vulnerabile, cu patru steluțe.

Calificativ: ⭐⭐⭐⭐

Rac

Racii sunt însă considerați cei mai sensibili dintre toți. Emoțiile lor intense se pot transforma în gastrite sau ulcere, motiv pentru care primesc patru steluțe, aproape de cel mai înalt nivel al sensibilității.

Calificativ: ⭐⭐⭐⭐

Leu

Leii, care guvernează zona inimii, pot dezvolta hipertensiune pe fondul presiunii constante de a performa. Sunt catalogați cu trei steluțe, având o sensibilitate medie.

Calificativ: ⭐⭐⭐

Fecioară

Fecioarele, perfecționiste prin definiție, tind să somatizeze stresul în zona digestivă, motiv pentru care sindromul de intestin iritabil apare frecvent la acest semn. Cu cinci steluțe, ele se numără printre cele mai afectate zodii.

Calificativ: ⭐⭐⭐⭐⭐

Balanță

Balanțele pot întâmpina dificultăți în menținerea echilibrului fluidic, ceea ce le predispune la formarea pietrelor la rinichi. Nivelul lor de sensibilitate rămâne moderat, reflectat prin trei steluțe.

Calificativ: ⭐⭐⭐

Scorpion

Scorpionii, semn intens și profund, au o predispoziție crescută către infecții urinare, pe fondul sensibilității zonei pe care o guvernează. Ei sunt notați cu patru steluțe.

Calificativ: ⭐⭐⭐⭐

Săgetător

Săgetătorii, activi și mereu în mișcare, pot dezvolta sciatică sau dureri la nivelul șoldurilor, accentuate în perioadele de suprasolicitare. Sunt considerați moderat sensibili și primesc trei steluțe.

Calificativ: ⭐⭐⭐

Capricorn

Capricornii, în schimb, se confruntă adesea cu rigiditate sau uzură articulară, fiind predispuși la artrită reumatoidă. Cu cinci steluțe, sunt una dintre cele mai fragile zodii din punct de vedere energetic.

Calificativ: ⭐⭐⭐⭐⭐

Vărsător

Vărsătorii au o sensibilitate mai redusă, indicată de cele două steluțe atribuite, însă pot dezvolta probleme circulatorii sau vene varicoase din cauza zonei inferioare a corpului pe care o guvernează.

Calificativ: ⭐⭐

Pești

Peștii, ultimul semn al zodiacului, sunt afectați frecvent de retenția de lichide sau edem, din cauza sensibilității sistemului limfatic.

Calificativ: ⭐⭐⭐⭐

Foto: Facebook

Foto: Facebook

Recomandarea video

Citește și

HOROSCOP Trei zodii vor fi protejate de divinitate, în decembrie 2025. Nativii respectivi vor avea mult noroc pe toate planurile
23:55
Trei zodii vor fi protejate de divinitate, în decembrie 2025. Nativii respectivi vor avea mult noroc pe toate planurile
HOROSCOP Cele două zodii care au noroc la bani, în carieră și iubire, de Crăciun. Cine sunt nativii favoriți ai zodiacului
23:34
Cele două zodii care au noroc la bani, în carieră și iubire, de Crăciun. Cine sunt nativii favoriți ai zodiacului
HOROSCOP Viața ia o turnură neașteptată pentru mai multe zodii, după jumătatea lunii decembrie. Cine sunt nativii pentru care apar schimbări importante
22:15
Viața ia o turnură neașteptată pentru mai multe zodii, după jumătatea lunii decembrie. Cine sunt nativii pentru care apar schimbări importante
HOROSCOP Zodiile care vor trăi o perioadă de fericire intensă, începând din 10 decembrie 2025. Cine sunt nativii norocoși
19:45
Zodiile care vor trăi o perioadă de fericire intensă, începând din 10 decembrie 2025. Cine sunt nativii norocoși
HOROSCOP Zodia care riscă să își piardă viața în următoarele 5 zile, potrivit celebrei Cristina Demetrescu: Pericol de deces!
15:42
Zodia care riscă să își piardă viața în următoarele 5 zile, potrivit celebrei Cristina Demetrescu: Pericol de deces!
HOROSCOP Horoscop 11 decembrie 2025. Peștii găsesc soluții creative
15:00
Horoscop 11 decembrie 2025. Peștii găsesc soluții creative
Mediafax
Prima reacție a OMV Petrom după ce Ilie Bolojan a anunțat că grupul renunță la arbitrajul de la Paris privind Neptun Deep. Declarațiile Christinei Verchere
Digi24
„Războiul a atins apogeul și se mută în Europa”. Avertismentul liderului uneia dintre cele mai eficiente unități din armata ucraineană
Cancan.ro
Rita Mureșan, apariție îngrijorătoare într-o emisiune TV: 'Nu reușește nimeni să o pună pe picioare'
Prosport.ro
FOTO. Cum arată iubita fotbalistului care e pe placul lui Gigi Becali
Adevarul
Kremlinul „crește amenințarea” pentru Kiev: forțe militare și drone în regiunea separatistă din Republica Moldova
Mediafax
Prima reacție după decizia CCR privind taxele locale. Primarul unui mare oraș: Este o mare tâmpenie modul în care se calculează taxa auto
Click
Pensia pe care o primește Carmen Tănase de la stat, după patru decenii de muncă: „Am două cum ar veni”
Digi24
Decizie istorică: Danemarca desemnează oficial SUA drept o amenințare. Cum au ajuns serviciile secrete la această decizie
Cancan.ro
Rodica Stănoiu va fi deshumată?! Detalii despre ultimele ore ale fostei ministrese: a ajuns la camera de gardă 'subnutrită și lovită'
Ce se întâmplă doctore
O mai ții minte pe Mona Nicolici, fosta prezentatoare de știri de la Antena 1? Cum arată și cu ce se ocupă în prezent
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Studiu: Din ce țări să nu cumperi o mașină la mâna a doua
Descopera.ro
Semne de activitate detectate pe obiectul interstelar 3I/ATLAS
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care a fost prima carte scrisă?
ULTIMA ORĂ Curtea de Apel București anunță o conferință extraordinară de presă după scandalul declanșat de documentarul Recorder
11:34
Curtea de Apel București anunță o conferință extraordinară de presă după scandalul declanșat de documentarul Recorder
TRANSPORT Ministrul Transporturilor anunță semnarea contractului pentru Studiul de Fezabilitate al Drumului de mare viteză care leagă București de Bulgaria
11:26
Ministrul Transporturilor anunță semnarea contractului pentru Studiul de Fezabilitate al Drumului de mare viteză care leagă București de Bulgaria
ACTUALITATE Amendă usturătoare pentru un șofer care a depășit viteza legală cu 1 km/h, în Polonia. Chiar și polițiștii au fost revoltați
11:11
Amendă usturătoare pentru un șofer care a depășit viteza legală cu 1 km/h, în Polonia. Chiar și polițiștii au fost revoltați
VIDEO Ion Cristoiu: „Bolojenista Adriana Săftoiu întoarce TVR la vremurile de tristă amintire ale lui Ion Iliescu”
11:06
Ion Cristoiu: „Bolojenista Adriana Săftoiu întoarce TVR la vremurile de tristă amintire ale lui Ion Iliescu”
ECONOMIE Van Hessen se retrage din România. Patru ani de pierderi și datorii mari au împins gigantul olandez spre „RO-exit”
11:06
Van Hessen se retrage din România. Patru ani de pierderi și datorii mari au împins gigantul olandez spre „RO-exit”
ULTIMA ORĂ Ministrul Justiției îl contrazice pe Dominic Fritz după cererea USR de demitere a șefului DNA: „Dacă au probe, să le prezinte”
10:59
Ministrul Justiției îl contrazice pe Dominic Fritz după cererea USR de demitere a șefului DNA: „Dacă au probe, să le prezinte”

Cele mai noi