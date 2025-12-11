Prima pagină » Știri externe » Bombardamente la un spital din Myanmar: 31 de oameni au murit și alți 68 au fost răniți. „Situația este teribilă”

Bombardamente la un spital din Myanmar: 31 de oameni au murit și alți 68 au fost răniți. „Situația este teribilă”

11 dec. 2025, 10:42, Știri externe

Un avion militar al Juntei a bombardat, miercuri seara, spitalul general din Mrauk-U, un oraș din Statul Rakhine, Myanmar, la granița cu Bangladesh. 31 de oameni au murit și alți 68 au fost răniți, relatează France 24.

„Situația este teribilă”, a spus Wai Hun Aung, un asistent umanitar, după ce a ajuns la fața locului joi dimineață. „Deocamdată, putem confirma că există 31 de morți și credem că vor fi și mai multe decese. De asemenea, există 68 de răniți și vor fi din ce în ce mai mulți.”

Zecile de trupuri neînsuflețite au fost așezate, peste noapte, pe jos, în fața spitalului. Zorii zilei au dezvăluit că o întreagă aripă a spitalului a fost distrusă de explozie. Imaginile are circulă pe rețelele de socializare arată mloz și resturi care acopereau paturile din secții.

Un copac mare de afară părea pe jumătate doborât de forța exploziei.

În Myanmar, Junta militară  a lansat o ofensivă înaintea alegerilor care încep luna aceasta. Junta a intensificat atacurile aeriene de la an la an de la începutul războiului civil din Myanmar, spun observatorii conflictului, după ce a preluat puterea într-o lovitură de stat din 2021.

Armata a stabilit alegeri începând cu 28 decembrie – promovând votul ca o cale de ieșire din conflict – dar rebelii s-au angajat să le blocheze pe teritoriul pe care îl controlează, pe care junta se luptă să îl recucerească.

Statul Rakhine din Myanmar este controlat aproape în întregime de Armata Arakan (AA) – o forță separatistă a minorităților etnice, activă cu mult înainte ca Junta să organizeze o lovitură de stat care a răsturnat guvernul civil condus de lidera democrată Aung San Suu Kyi.

AA a devenit unul dintre cele mai puternice grupuri de opoziție în războiul civil care devastează Myanmar, alături de alți luptători ai minorităților etnice și partizani pro-democrație care au luat armele după lovitura de stat.

