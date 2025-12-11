Președintele Nicușor Dan participă la reuniunea online a „Coaliției de Voință”

Președintele Nicușor Dan va participa, joi, la reuniunea ”Coaliției de Voință”. Întâlnirea liderilor europeni va avea loc la ora 17:45, în format videoconferință, precizează Administrația Prezidențială.

Formatul reunește țările care oferă sprijin militar Ucrainei și care sunt dispuse să acorde garanții de securitate după încheierea războiului cu Rusia.

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a confirmat prezența la discuțiile de astăzi și va intra în dialog cu liderii statelor implicate în sprijinirea Ucrainei pe plan militar și diplomatic.

Reuniunea are loc în contextul intensificării consultărilor internaționale pe tema planului de pace propus de președintele american Donald Trump.

Miercuri, Emmanuel Macron, președintele Franței, a purtat o discuție telefonică cu mai mulți lideri europeni și cu liderul de la Casa Albă, în încercarea de a avansa negocierile privind acest plan, relatează AFP.

Totodată, doi diplomați europeni citați de Reuters au declarat că luni este programată o întâlnire la Berlin, unde Macron, premierul britanic Keir Starmer și alți lideri europeni vor analiza situația de pe front și implicațiile planului de pace propus de Statele Unite.

