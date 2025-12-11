Ministrul Justiției îl contrazice pe Dominic Fritz după cererea USR de demitere a șefului DNA: „Dacă au probe, să le prezinte”

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, transmite un mesaj ferm către USR, după ce partidul a cerut demiterea șefului DNA, Marius Voineag, în urma dezvăluirilor din documentarul Recorder. Marinescu spune că nu poate declanșa o astfel de procedură doar pe baza unor acuzații politice și îi invită pe liderii USR să prezinte probe clare.

„Împreună cu colegii de la USR, PSD, PNL am compus un program pentru justiție. Toate soluțiile sunt convenite de noi toți, împreună. Dacă se dorește o schimbare a programului de guvernare, asta nu o poate face ministrul Justiției, ci liderii coaliției de guvernare. Schimbarea unui procuror-șef presupune criterii strict impuse de lege. E o procedură cât se poate de concretă. Dacă USR are elemente concrete, să le prezinte ca atare,” a afirmat minsitrul la Digi 24.

Radu Marinescu amintește și că programul de guvernare privind justiția este rezultatul unui acord între PNL, PSD și USR, atunci când coaliția s-a format.

În această dimineață, Dominic Fritz a cerut demiterea lui Marius Voineag printr-o postare pe Facebook. Liderul USR susține că documentarul Recorder conține „probe concrete” care arată modul în care funcționează influențele politice asupra procurorilor.

În paralel, CSM acuză apariția documentarului chiar înainte de o decizie a CCR și vorbește despre o „campanie de destabilizare a puterii judecătorești”.

