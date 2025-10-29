Tabel zodii | Care sunt cele 3 meserii care ți se potrivesc, în funcție de semnul tău zodiacal

Tabel zodii. Iată care sunt cele 3 meserii care ți se potrivesc, în funcție de semnul tău zodiacal.

Zodiile au diverse caracteristici, care le ajută să devină adevărați profesioniști în domeniul lor. Însă, pentru a face asta, fiecare zodie trebuie să–și cunoască calitățile și să le transforme în meserii care să le reprezinte. Iată, așadar, 3 meserii care se potrivesc fiecărei zodii în parte.

Berbec

Berbecii și sunt energici, curajoși și competitivi. Lor li se potrivesc meseriile de: antreprenor, ofițer militar/polițist, sportiv profesionist.

Taur

Taurii sunt practici, stabili, orientați spre confort. Lor li se potrivește meseria de bucătari/cofetari, bancher/contabili sau designer interior.

Gemeni

Gemenii sunt comunicativi, curioși, adaptabili. Lor li se potrivește meseria de jurnalist/prezentator TV, copywriter/specialist marketing, profesor/trainer.

Rac

Racii sunt empatici, protectori și intuitivi. Ei s-ar descurca de minune în postura de asistent medical/psiholog, educator/profesor, consultant în resurse umane.

Leu

Leii sunt charismatici, creativi, lideri înnăscuți. Cele mai potrivite meserii pentru ei sunt: actor/artist, manager/CEO, organizator de evenimente.

Fecioară

Fecioarele sunt analitice, perfecționiste și atente la detalii. Lor li se potrivesc următoarele meserii: medic/farmacist, analist de date/contabil, editor/corector.

Balanță

Balanțele sunt diplomate, sociabile și estetice. Lor li se potrivesc meseriile de: avocat/mediator, designer vestimentar, consultant de imagine.

Scorpion

Scorpionii sunt miseterioși, pasionali și intuitivi. Ei sunt pricepuți să fie: detectiv/anchetator, psiholog/terapeut, chirurg/cercetător.

Săgetător

Săgetătorii sunt aventuroși, optimiști și filosofici. Ei ar fi foarte pricepuți ca: profesor universitar, ghid turistic/travel blogger, diplomat/ambassador.

Capricorn

Capricornii sunt ambițioși, responsabili și disciplinați. Lor li se potrivesc meseriile de: inginer/arhitect, director financiar, consultant de management.

Vărsător

Vărsătorii sunt independenți, vizionari și originali. Lor li se potrivesc meseriile de: inventator/cercetător IT, activist social, designer UX/UI.

Pești

Peștii sunt sensibili, creativi și visători. Lor li se potrivesc meseriile de muzician/pictor, terapeut/consilier, regizor/scenarist.

