Zodia care se îmbogățește, dar se și îmbolnăvește la început de noiembrie 2025. Avertismentul celebrei Cristina Demetrescu

Urmează o săptămână interesantă, planetele nu se vor mișca foarte mult față de poziția lor din săptămâna trecută, însă asta nu înseamnă că nu se vor întâmpla lucruri. Chiar la început de noiembrie, o zodie are parte de schimbări.

Ce zodie are parte de bani, însă ghinion la capitolul sănătate

Luna va pleca din Capricorn și se va opri duminică undeva în Berbec, iar miercuri face conjucție cu Pluto, acest aspect aduce transformări importante. Spre final de săptămână, Luna va face un aspect frumos cu Saturn și Neptun – eveniment de care nu beneficiem multă vreme, pentru că cele două planete vor ieși din zodia Pești.

Partea mai grea a lucrurilor o simțim încă din septembrie. Mai ales că, uite, ziua de 31 octombrie, care este chiar Halloween, poate aduce suprapuneri de evenimente. Poate ne invită cineva la drum și ne dăm seama că n-am apucat să facem ce trebuia. Deci, pe 31, ori sacrificăm anumite activități, ori alergăm de colo-colo.

Pentru o zodie, însă, lucrurile nu stau tocmai foarte bine. Chiar dacă va avea parte de bani la început de noiembrie, starea de sănătate nu va fi cea mai bună, spune Cristina Demetrescu.

„Săgetătorii au termene limită și trebuie să grăbească ritmul activităților profesionale. Pot încasă anumite sume de bani, însă săptămâna poate veni și cu afecțiuni, somatizări sau probleme de sănătate. Este recomandat să ia un concediu sau, cel puțin, să se relaxeze pe canapea pentru a-și trage sufletul și a-și reface energia”, a spus celebrul astrolog.

