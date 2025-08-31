Trei zodii care vor avea noroc din plin în săptămâna 1-7 septembrie. Acestor nativi le merge bine pe toate planurile

Săptămâna 1-7 septembrie vine cu vești bune pentru trei zodii. Configurațiile astrale promit schimbări de direcție, oportunități neașteptate și recompense pentru eforturile depuse în ultima perioadă. Horoscopul este favorabil pentru acești nativi, care vor fi sub zodia „norocului” săptămâna care urmează.

Totul începe luni, pe 1 septembrie, odată cu revenirea lui Saturn în Pești.

Saturn în Pești, un eveniment important

Momentul este unul cu o puternică încărcătură simbolică, având în vedere că această trecere nu va mai avea loc timp de trei decenii de acum încolo. Cu toate că percepția lui Saturn este de planetă exigentă, de data aceasta aduce roadele muncii și a lecțiilor învățate.

Iar tranzitul lui Mercur în Fecioară, pe 2 septembrie, sprijină această energie care ne vine prin claritate și echilibru. În plus, retrogradarea lui Uranus în Gemeni, așteptată pentru 6 septembrie, va deschide drumul către schimbări rapide și neașteptate.

Finalul săptămânii este marcat de Luna Plină și Eclipsa Lunară în Pești, pe 7 septembrie, un eveniment ce vorbește despre destin, noi începuturi și sincronizări perfecte.

Iată cele trei zodii care simt cel mai intens această energie, având noroc din plin în săptămâna 1-7 septembrie.

Capricorn

Pentru cei născuți sub semnul Capricorn, începutul lunii septembrie aduce o perspectivă nouă asupra vieții. Mercur în Fecioară favorizează negocierile, conversațiile importante și deciziile curajoase. Acum este momentul de acționat, chiar dacă situația nu pare perfectă. Acești nativi au tot sprijinul Universului pentru a obține ceea ce își doresc.

Lecția care trebuie învățată este următoarea: privește înainte și nu repeta greșelile trecutului!

Balanță

„Balanțele” primesc un impuls de libertate totală odată cu retrogradarea lui Uranus. Tot ce le-a ținut pe loc până acum începe să se dizolve, deschizând calea spre independență și autenticitate. S-ar putea ca deciziile luate să surprindă pe cei din jur, dar acesta este cel mai bun moment pentru a-și urma visurile.

Alege pentru tine! Energia acestei perioade te sprijină să rupi legături vechi și să îmbrățișezi aventura.

Rac

Pentru persoanele din zodia Rac, luna septembrie debutează cu o doză de magie pură. După ani în care lucrurile au părut dificile, Saturn revine în Pești și aduce, în sfârșit, roadele muncii intense depusă de atâta amar de vreme. Iar Luna plină și eclipsa din 7 septembrie amplifică această energie, cu un plus consistent de claritate, abundență și speranță.

Tot ce au construit „Racii” în tăcere începe să se alinieze cu destinul lor.

