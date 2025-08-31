Prima pagină » HOROSCOP » Trei zodii care vor avea noroc din plin în săptămâna 1-7 septembrie. Acestor nativi le merge bine pe toate planurile

Trei zodii care vor avea noroc din plin în săptămâna 1-7 septembrie. Acestor nativi le merge bine pe toate planurile

31 aug. 2025, 13:28, HOROSCOP
Trei zodii care vor avea noroc din plin în săptămâna 1-7 septembrie. Acestor nativi le merge bine pe toate planurile

Săptămâna 1-7 septembrie vine cu vești bune pentru trei zodii. Configurațiile astrale promit schimbări de direcție, oportunități neașteptate și recompense pentru eforturile depuse în ultima perioadă. Horoscopul este favorabil pentru acești nativi, care vor fi sub zodia „norocului” săptămâna care urmează.

Totul începe luni, pe 1 septembrie, odată cu revenirea lui Saturn în Pești.

Saturn în Pești, un eveniment important

Momentul este  unul cu o puternică încărcătură simbolică, având în vedere că această trecere nu va mai avea loc timp de trei decenii de acum încolo. Cu toate că percepția lui Saturn este de planetă exigentă, de data aceasta aduce roadele muncii și a lecțiilor învățate.

Iar tranzitul lui Mercur în Fecioară, pe 2 septembrie, sprijină această energie care ne vine prin claritate și echilibru. În plus, retrogradarea lui Uranus în Gemeni, așteptată pentru 6 septembrie, va deschide drumul către schimbări rapide și neașteptate.

Finalul săptămânii este marcat de Luna Plină și Eclipsa Lunară în Pești, pe 7 septembrie, un eveniment ce vorbește despre destin, noi începuturi și sincronizări perfecte.

Iată cele trei zodii care simt cel mai intens această energie, având noroc din plin în săptămâna 1-7 septembrie.

Capricorn

Pentru cei născuți sub semnul Capricorn, începutul lunii septembrie aduce o perspectivă nouă asupra vieții. Mercur în Fecioară favorizează negocierile, conversațiile importante și deciziile curajoase. Acum este momentul de acționat, chiar dacă situația nu pare perfectă. Acești nativi au tot sprijinul Universului pentru a obține ceea ce își doresc.

Lecția care trebuie învățată este următoarea: privește înainte și nu repeta greșelile trecutului!

Balanță

„Balanțele” primesc un impuls de libertate totală odată cu retrogradarea lui Uranus. Tot ce le-a ținut pe loc până acum începe să se dizolve, deschizând calea spre independență și autenticitate. S-ar putea ca deciziile luate să surprindă pe cei din jur, dar acesta este cel mai bun moment pentru a-și urma visurile.

Alege pentru tine! Energia acestei perioade te sprijină să rupi legături vechi și să îmbrățișezi aventura.

Rac

Pentru persoanele din zodia Rac, luna septembrie debutează cu o doză de magie pură. După ani în care lucrurile au părut dificile, Saturn revine în Pești și aduce, în sfârșit, roadele muncii intense depusă de atâta amar de vreme. Iar Luna plină și eclipsa din 7 septembrie amplifică această energie, cu un plus consistent de claritate, abundență și speranță.

Tot ce au construit „Racii” în tăcere începe să se alinieze cu destinul lor.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Mihai Voropchievici dezvăluie singura zodie care va avea triplu noroc în septembrie 2025

Zodia care își găsește sufletul pereche în septembrie 2025. Eclipsa de Lună Plină în Pești din 7 septembrie îi deschide un nou capitol sentimental

Zodia favorizată de astre în septembrie 2025. Se bucură de succes în DRAGOSTE, carieră și face o grămadă de bani!

Citește și

HOROSCOP Zodia care se umple de bani în septembrie 2025, potrivit faimoasei Neti Sandu: „E bancherul zodiacului”
16:40
Zodia care se umple de bani în septembrie 2025, potrivit faimoasei Neti Sandu: „E bancherul zodiacului”
HOROSCOP Horoscop 31 august 2025. LEII își găsesc echilibrul
15:00
Horoscop 31 august 2025. LEII își găsesc echilibrul
HOROSCOP Zodiile care primesc protecție divină de la Univers din 30 AUGUST 2025: Vor avea parte de oportunități în carieră și de surprize financiare
00:06, 30 Aug 2025
Zodiile care primesc protecție divină de la Univers din 30 AUGUST 2025: Vor avea parte de oportunități în carieră și de surprize financiare
HOROSCOP Cele patru ZODII care au intrat sub protecția divină, pe 29 august. Nativii au mult noroc și diverse oportunități, dar și unele surprize
10:39, 29 Aug 2025
Cele patru ZODII care au intrat sub protecția divină, pe 29 august. Nativii au mult noroc și diverse oportunități, dar și unele surprize
HOROSCOP Mihai Voropchievici dezvăluie singura zodie care va avea triplu noroc în septembrie 2025
17:25, 28 Aug 2025
Mihai Voropchievici dezvăluie singura zodie care va avea triplu noroc în septembrie 2025
HOROSCOP Zodia care își găsește sufletul pereche în septembrie 2025. Eclipsa de Lună Plină în Pești din 7 septembrie îi deschide un nou capitol sentimental
17:07, 28 Aug 2025
Zodia care își găsește sufletul pereche în septembrie 2025. Eclipsa de Lună Plină în Pești din 7 septembrie îi deschide un nou capitol sentimental
Mediafax
Un jandarm din Vaslui a salvat un muncitor nepalez prăbuşit pe marginea drumului
Digi24
SONDAJ Bucureștenii ar vota tot edilii de sector pentru Primăria Capitalei. Care e cea mai importantă problemă a orașului
Cancan.ro
Gabi Tamaș i-a dat ”decisiva” lui Bodi și a declanșat Jihadul în restaurant! Bodyguarzii l-au luat pe sus și l-au aruncat în stradă
Prosport.ro
FOTO. Cât de frumoasă e soția lui Gabi Tamaș: „Nu cred că m-a înșelat”
Adevarul
De ce merge Putin cu brațul drept aproape nemișcat. Explicațiile unui fost ministru britanic: „Uitați-vă la fața lui”
Mediafax
ANM anunţă cod portocaliu de furtuni şi ploi torenţiale în mai multe judeţe
Click
Horoscop septembrie 2025. Fecioarele au noroc pe toate planurile, iar Vărsătorii schimbă locul de muncă și încep o nouă relație de dragoste
Wowbiz
BREAKING NEWS: S-a sinucis la aproape trei luni de la moartea Teodorei Marcu! Scene de groază în Cosmopolis
Antena 3
Asasinat în Ucraina. Fostul preşedinte al Parlamentului a fost împuşcat mortal în Liov. Momentul a fost filmat
Digi24
Cum reușește armata Rusiei să înainteze pe câmpul de luptă din Ucraina, deși a suferit pierderi uriașe
Cancan.ro
E alertă în România: se întâmplă de la 00:00, după domul de căldură ‼️
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Astăzi este cunoscută de toată lumea și a fost căsătorită cu un artist de renume! Imagini rare din tinerețea ei
observatornews.ro
Furtuni puternice lovesc în 17 judeţe de la ora 10.00. Ploi torențiale, grindină și vijelii până la noapte
StirileKanalD
De ce a murit Lina Bina, actrița din filmele pentru adulți, la doar 24 de ani. Ultima ei postare, tulburătoare
KanalD
O cunoscută vedetă de pe TikTok a fost ucisă alături de familia ei. Printre victime se numără și cei doi copii
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Câte radare are, în realitate, Poliția Rutieră în 2025? Detalii mai puțin știute despre acestea
Descopera.ro
SEMNE că social media strică relația de CUPLU
Capital.ro
Se renunță la ora de iarnă în 2025. Nu se mai dă ceasul înapoi cu o oră. Ora de vară devine permanentă
Evz.ro
Scandalul dintre Tamaș, Bodi și Alexa continuă. A ieșit circ la restaurant
A1
Ce pensie primește Valentin Ceaușescu de la statul român. Cu ce sumă trăiește unicul fiu rămas în viață al soților Ceaușescu
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
VIDEO De când nu și-a mai văzut Adriana Bahmuțeanu copiii? Aceștia au făcut un lucru scandalos în sala de judecată: „Ei nu vor nici măcar să-i ating.”
RadioImpuls
Ies la iveală noi detalii despre crima din Cluj. Vecinii fac declarații sfâșietoare: "Nu știu ce s-o putut întâmpla în mintea lor". Și-a ucis fosta soție dintr-un motiv absurd, apoi și-a pus capăt zilelor. Adevărul din spatele faptei te răscolește 
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O blondă stă în chirie. Proprietarul vine la ușa ei. – Cine e? întreabă gâfâind
Descopera.ro
Ce fel de pâine e mai sănătoasă?