Joao Paulo a ajuns la FCSB, fiind transferat de la Oțelul în această iarnă. Contractul e pe două sezoane și jumătate, iar jucătorul de 27 de ani are un salariu de 15.000 de euro lunar și poate ajunge la 22.000 de euro pe lună în ultimul an al acordului cu echipa roș-albastră.

După plecarea de la Oțelul Galați, Joao Paulo a transmis pe rețelele sociale: „Închei un capitol foarte important din cariera mea astăzi (n.r. 3 februarie 2026). Momente foarte speciale pe care le-am petrecut la acest club. Mulțumesc tuturor celor care au luat parte la ele. Hai, Oțelul”.

Joao Paulo are 22 de meciuri, un gol și trei pase decisive în acest sezon la Oțelul. Sosirea sa la FCSB a costat 350.000 de euro și moldovenii au 20% dintr-un viitor transfer.

Transfer oficial la FCSB. Durata contractului și ce salariu va avea noul mijlocaș al roș-albaștrilor

FCSB a anunțat că mijlocașul va avea tricoul cu numărul 18. „Campionii României anunță transferul lui Joao Paulo Moreira Fernandes, de la Oțelul Galați. Internaționalul din Insula Capului Verde, în vârstă de 27 de ani, va purta tricoul cu numărul 18. Clubul nostru îi urează bun-venit și să aibă parte de cât mai multe succese în tricoul roș-albastru!”, notează FCSB pe rețelele sociale.

„Când l-am văzut eu pe Joao Paulo, l-am văzut mijlocaș central. La națională, el joacă fundaș stânga. M-am bucurat și mai mult când am auzit pentru că noi avem nevoie acolo. Radunovic are și el o vârstă. El mai poate juca și extremă dreapta. Cu un jucător din ăsta poți face orice vrei, e joker” spunea Gigi Becali, iar ristian Munteanu, președintele de la Oțelul, declara: „Este un jucător care îți acoperă 3-4 posturi în echipă. 3 posturi la mijlocul terenului, dar și fundaș stânga, cum a jucat la noi ultima etapă și cum joacă la echipa națională”.

Joao Paulo, 27 de ani, e cotat la 700.000 de euro pe transfermarkt.