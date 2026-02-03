Prima pagină » Sport » Transfer oficial la FCSB. Durata contractului și ce salariu va avea noul mijlocaș al roș-albaștrilor

Transfer oficial la FCSB. Durata contractului și ce salariu va avea noul mijlocaș al roș-albaștrilor

03 feb. 2026, 16:15, Sport
Transfer oficial la FCSB. Durata contractului și ce salariu va avea noul mijlocaș al roș-albaștrilor

Joao Paulo a ajuns la FCSB, fiind transferat de la Oțelul în această iarnă. Contractul e pe două sezoane și jumătate, iar jucătorul de 27 de ani are un salariu de 15.000 de euro lunar și poate ajunge la 22.000 de euro pe lună în ultimul an al acordului cu echipa roș-albastră.

După plecarea de la Oțelul Galați, Joao Paulo a transmis pe rețelele sociale: „Închei un capitol foarte important din cariera mea astăzi (n.r. 3 februarie 2026). Momente foarte speciale pe care le-am petrecut la acest club. Mulțumesc tuturor celor care au luat parte la ele. Hai, Oțelul”.

Joao Paulo are 22 de meciuri, un gol și trei pase decisive în acest sezon la Oțelul. Sosirea sa la FCSB a costat 350.000 de euro și moldovenii au 20% dintr-un viitor transfer.

Transfer oficial la FCSB. Durata contractului și ce salariu va avea noul mijlocaș al roș-albaștrilor

FCSB a anunțat că mijlocașul va avea tricoul cu numărul 18. „Campionii României anunță transferul lui Joao Paulo Moreira Fernandes, de la Oțelul Galați. Internaționalul din Insula Capului Verde, în vârstă de 27 de ani, va purta tricoul cu numărul 18. Clubul nostru îi urează bun-venit și să aibă parte de cât mai multe succese în tricoul roș-albastru!”, notează FCSB pe rețelele sociale.

„Când l-am văzut eu pe Joao Paulo, l-am văzut mijlocaș central. La națională, el joacă fundaș stânga. M-am bucurat și mai mult când am auzit pentru că noi avem nevoie acolo. Radunovic are și el o vârstă. El mai poate juca și extremă dreapta. Cu un jucător din ăsta poți face orice vrei, e joker” spunea Gigi Becali, iar ristian Munteanu, președintele de la Oțelul, declara: „Este un jucător care îți acoperă 3-4 posturi în echipă. 3 posturi la mijlocul terenului, dar și fundaș stânga, cum a jucat la noi ultima etapă și cum joacă la echipa națională”.

Joao Paulo, 27 de ani, e cotat la 700.000 de euro pe transfermarkt.

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE Mesajul transmis de Mircea Lucescu de pe patul de spital, prin intermediul FRF: ”Este un tratament pe care trebuie să îl urmez sub observație”
15:30
Mesajul transmis de Mircea Lucescu de pe patul de spital, prin intermediul FRF: ”Este un tratament pe care trebuie să îl urmez sub observație”
SPORT Gigi Becali a spus câți bani a BĂGAT Dan Șucu până acum la Rapid. „Dacă eu nu îi am, înseamnă că el i-a cheltuit din propriul buzunar”
12:58
Gigi Becali a spus câți bani a BĂGAT Dan Șucu până acum la Rapid. „Dacă eu nu îi am, înseamnă că el i-a cheltuit din propriul buzunar”
SPORT Mircea Lucescu, în stare gravă! Medicii de la Spitalul Universitar au refuzat transferul în străinătate
12:40
Mircea Lucescu, în stare gravă! Medicii de la Spitalul Universitar au refuzat transferul în străinătate
SPORT „Stejarii” au aflat programul meciurilor de la Cupa Mondială de Rugby 2027! Două meciuri sunt duminica
12:32
„Stejarii” au aflat programul meciurilor de la Cupa Mondială de Rugby 2027! Două meciuri sunt duminica
SPORT Transfer de marcă în Superliga. Un atacant cu 45 de selecții și 9 goluri pentru echipa națională ajunge în România
11:31
Transfer de marcă în Superliga. Un atacant cu 45 de selecții și 9 goluri pentru echipa națională ajunge în România
SPORT Scandalul medaliei de la Olimpiadă. Mesajul gimnastei Ana Bărbosu pentru americanca Jordan Chiles. „Ura îndreptată spre noi este dureroasă”
09:58
Scandalul medaliei de la Olimpiadă. Mesajul gimnastei Ana Bărbosu pentru americanca Jordan Chiles. „Ura îndreptată spre noi este dureroasă”
Mediafax
Cifrele nu mint! Cât este, de fapt, indemnizația pentru copiii cu handicap mediu / Ministrul Muncii: Trebuie să o mărim
Digi24
Ultimele informații din dosarul Epstein zguduie lumea politică și familia regală britanică
Cancan.ro
Ce boală avea medicul din Pitești care a fost găsit mort în cabinetul său. Cu ce probleme se confrunta Alin, de fapt
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Adevarul
Ritualuri de magie cu „apă de la morți” în biroul președintelui Zelenski. Andrii Ermak ar fi adus vrăjitori din străinătate
Mediafax
Decizia UE: Ce se va întâmpla cu mașinile pe benzină și diesel după 2035
Click
La ce vârstă începe creierul să îmbătrânească accelerat. Ce spun specialiștii
Digi24
„Pentru prima dată în istorie”. Ucrainenii ar fi distrus temutul „topitor de soare” chiar pe teritoriul Rusiei
Cancan.ro
6 zile de ninsori fără oprire în București. Pe ce dată vine „prăpădul”, potrivit meteorologilor Accuweather
Ce se întâmplă doctore
Tania Budi a descoperit elixirul tinereții! Tratamentul MINUNE care o menține tânără, la 57 de ani
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Un Mercedes-Benz CLA la preț de chilipir. Ce cumperi, de fapt, cu 6.655 de euro
Descopera.ro
Cum au schimbat lumea două scânduri de lemn?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Descopera.ro
„Omogenocenul” sau cum oamenii fac ca fauna sălbatică să fie periculos de uniformă
FLASH NEWS Dani Mocanu și fratele său ar putea scăpa de pușcărie. ÎCCJ admite cererea lor de recurs, condamnarea va fi reanalizată
16:00
Dani Mocanu și fratele său ar putea scăpa de pușcărie. ÎCCJ admite cererea lor de recurs, condamnarea va fi reanalizată
FLASH NEWS Diana Buzoianu dă înapoi, după acuzațiile ONG-ului Declic, referitoare la proiectul Certej: „Verificăm corectitudinea emiterii avizului de mediu”
15:59
Diana Buzoianu dă înapoi, după acuzațiile ONG-ului Declic, referitoare la proiectul Certej: „Verificăm corectitudinea emiterii avizului de mediu”
CONTROVERSĂ Decizie surprinzătoare a lui Tom Cruise. Actorul a ales să părăsească definitiv Londra din cauza criminalității ridicate
15:57
Decizie surprinzătoare a lui Tom Cruise. Actorul a ales să părăsească definitiv Londra din cauza criminalității ridicate
ACTUALITATE Primăria digitală a lui Emil Boc bagă bani în imprimante. 839.256 lei pentru servicii de printare
15:56
Primăria digitală a lui Emil Boc bagă bani în imprimante. 839.256 lei pentru servicii de printare
CONTROVERSĂ Ce a pățit un pensionar de 68 de ani, după ce a câștigat 1.768.000€ la loz în plic 
15:56
Ce a pățit un pensionar de 68 de ani, după ce a câștigat 1.768.000€ la loz în plic 
ALEGERI Cursă pe muchie de cuțit în Ungaria. Ce arată ultimele sondaje despre Orban și Péter Magyar
15:36
Cursă pe muchie de cuțit în Ungaria. Ce arată ultimele sondaje despre Orban și Péter Magyar

Cele mai noi

Trimite acest link pe