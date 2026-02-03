Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Dăncilă, previziune sumbră după măsura lui Bolojan de a scoate plafonul de 1% de deductibilitate: Multinaționalele nu vor mai face profit, îl vor exporta

Dăncilă, previziune sumbră după măsura lui Bolojan de a scoate plafonul de 1% de deductibilitate: Multinaționalele nu vor mai face profit, îl vor exporta

03 feb. 2026, 16:02, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

Invitată în emisiunea Ai Aflat!, moderată de jurnalistul Ionuț Cristache, Viorica Dăncilă a comentat pe tema politicii economice falimentare a Guvernului, care distruge românii de rând, dar și antreprenorii români. În viziunea fostului premier, măsurile agresive ale premierului Bolojan sunt îndreptate împotriva firmelor românești, în vreme ce marile multinaționale vor prospera și mai mult ca până acum, printr-o lege dată vineri, 30 ianuarie, fără dezbatere publică, ce le permite să își externalizeze profitul și mai mult decât până acum

Ca primă observație despre actuala criză economico-politică, a remarcat Viorica Dăncilă, actualii politicieni par să fi jurat pe altă Constituție decât cea a României.

Companiile străine obișnuiesc să își crească artificial cheltuielile

Invitata lui Ionuț Cristache a explicat cum favorizează concret noua lege multinaționalele active în țara noastră, amintind că este o practică a acestor companii, practică cu care s-a confruntat personal în timpul mandatului său ca premier (2019).

”Această decizie permite companiilor mari să-și crească artificial cheltuielile și atunci vor merge spre profit zero. Așa se întâmpla și așa s-a întâmplat mult timp și nu este un secret. Iar eu știu foarte bine pentru că în anul 2019, prin ordonanța 114. atât de hulită în acel moment, am pus impozit pe cifra de afaceri a companiilor mari din energie 2% pe cifra de afaceri. Și tocmai 2% pe cifra de afaceri, nu pe profit, pentru că aveam această informație că se pot crește artificial cheltuielile și atunci era egal cu zero acest impozit”.

Antreprenoriatul românesc e pus pe butuci de politica de austeritate

Fostul președinte PSD a observat că aceste companii mari își trec profitul zero, în detrimentul bugetului de stat al României. În opinia sa, este evident că sunt susținute din mediul politic. În context, Viorica Dăncilă a criticat lipsa de susținere a firmelor românești.

Deci pe lângă faptul că au redus impozitul, faptul că-și permit să-și externalizeze profitul arată o susținere pentru marile companii. În momentul în care favorizezi multinaționalele, e o abordare greu de înțeles. Atunci ne întrebăm ce fac cu antreprenorii români? Răspunsul l-au dat tot prin ceea ce au adoptat, și anume de la 1 ianuarie, 16% impozit pe dividende. În 2018, eu am redus impozitul la 5%. Facturile foarte mari pe care le plătesc la utilități, faptul că TVA a crescut la 21%, deci o povară suplimentară pe antreprenoriatul românesc care este motorul economic al României și în același timp favorizezi multinaționalele”, a mai explicat Viorica Dăncilă. 

”Suntem pe marginea prăpastiei”, a mai avertizat invitata.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Dăncilă denunță presiuni din partea multinaționalelor cât a fost premier: Angajații erau trimiși la protest de conducătorii companiilor
15:30
Dăncilă denunță presiuni din partea multinaționalelor cât a fost premier: Angajații erau trimiși la protest de conducătorii companiilor
EXCLUSIV Cristoiu: Bolojan și-a câștigat imaginea de drujbă. Ar trebui să își dea demisia
12:23
Cristoiu: Bolojan și-a câștigat imaginea de drujbă. Ar trebui să își dea demisia
EMISIUNI „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 3 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitată: Viorica Dăncilă
17:06
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 3 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitată: Viorica Dăncilă
EXCLUSIV Cristoiu prevestește iminenta prăbușire a PNL: ”Ideea că Bolojan va cere vot de încredere din partea partidului e o capcană”
17:03
Cristoiu prevestește iminenta prăbușire a PNL: ”Ideea că Bolojan va cere vot de încredere din partea partidului e o capcană”
EXCLUSIV Cristoiu, după momentul Neatza cu Răzvan și Dani: Nicușor Dan nu are nicio legătură cu funcția de președinte/E emisiune de chiloțăreală
16:21
Cristoiu, după momentul Neatza cu Răzvan și Dani: Nicușor Dan nu are nicio legătură cu funcția de președinte/E emisiune de chiloțăreală
EXCLUSIV Cristoiu râde de Nicușor Dan: Vizita lui în SUA face parte din politica de crăcănare a personajului
15:29
Cristoiu râde de Nicușor Dan: Vizita lui în SUA face parte din politica de crăcănare a personajului
Mediafax
Cifrele nu mint! Cât este, de fapt, indemnizația pentru copiii cu handicap mediu / Ministrul Muncii: Trebuie să o mărim
Digi24
Ultimele informații din dosarul Epstein zguduie lumea politică și familia regală britanică
Cancan.ro
Ce boală avea medicul din Pitești care a fost găsit mort în cabinetul său. Cu ce probleme se confrunta Alin, de fapt
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Adevarul
Ritualuri de magie cu „apă de la morți” în biroul președintelui Zelenski. Andrii Ermak ar fi adus vrăjitori din străinătate
Mediafax
Decizia UE: Ce se va întâmpla cu mașinile pe benzină și diesel după 2035
Click
La ce vârstă începe creierul să îmbătrânească accelerat. Ce spun specialiștii
Digi24
„Pentru prima dată în istorie”. Ucrainenii ar fi distrus temutul „topitor de soare” chiar pe teritoriul Rusiei
Cancan.ro
6 zile de ninsori fără oprire în București. Pe ce dată vine „prăpădul”, potrivit meteorologilor Accuweather
Ce se întâmplă doctore
Tania Budi a descoperit elixirul tinereții! Tratamentul MINUNE care o menține tânără, la 57 de ani
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Un Mercedes-Benz CLA la preț de chilipir. Ce cumperi, de fapt, cu 6.655 de euro
Descopera.ro
Cum au schimbat lumea două scânduri de lemn?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Descopera.ro
„Omogenocenul” sau cum oamenii fac ca fauna sălbatică să fie periculos de uniformă
FLASH NEWS Dani Mocanu și fratele său ar putea scăpa de pușcărie. ÎCCJ admite cererea lor de recurs, condamnarea va fi reanalizată
16:00
Dani Mocanu și fratele său ar putea scăpa de pușcărie. ÎCCJ admite cererea lor de recurs, condamnarea va fi reanalizată
FLASH NEWS Diana Buzoianu dă înapoi, după acuzațiile ONG-ului Declic, referitoare la proiectul Certej: „Verificăm corectitudinea emiterii avizului de mediu”
15:59
Diana Buzoianu dă înapoi, după acuzațiile ONG-ului Declic, referitoare la proiectul Certej: „Verificăm corectitudinea emiterii avizului de mediu”
CONTROVERSĂ Decizie surprinzătoare a lui Tom Cruise. Actorul a ales să părăsească definitiv Londra din cauza criminalității ridicate
15:57
Decizie surprinzătoare a lui Tom Cruise. Actorul a ales să părăsească definitiv Londra din cauza criminalității ridicate
ACTUALITATE Primăria digitală a lui Emil Boc bagă bani în imprimante. 839.256 lei pentru servicii de printare
15:56
Primăria digitală a lui Emil Boc bagă bani în imprimante. 839.256 lei pentru servicii de printare
CONTROVERSĂ Ce a pățit un pensionar de 68 de ani, după ce a câștigat 1.768.000€ la loz în plic 
15:56
Ce a pățit un pensionar de 68 de ani, după ce a câștigat 1.768.000€ la loz în plic 
ALEGERI Cursă pe muchie de cuțit în Ungaria. Ce arată ultimele sondaje despre Orban și Péter Magyar
15:36
Cursă pe muchie de cuțit în Ungaria. Ce arată ultimele sondaje despre Orban și Péter Magyar

Cele mai noi

Trimite acest link pe