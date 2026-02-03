Invitată în emisiunea Ai Aflat!, moderată de jurnalistul Ionuț Cristache, Viorica Dăncilă a comentat pe tema politicii economice falimentare a Guvernului, care distruge românii de rând, dar și antreprenorii români. În viziunea fostului premier, măsurile agresive ale premierului Bolojan sunt îndreptate împotriva firmelor românești, în vreme ce marile multinaționale vor prospera și mai mult ca până acum, printr-o lege dată vineri, 30 ianuarie, fără dezbatere publică, ce le permite să își externalizeze profitul și mai mult decât până acum.

Ca primă observație despre actuala criză economico-politică, a remarcat Viorica Dăncilă, actualii politicieni par să fi jurat pe altă Constituție decât cea a României.

Companiile străine obișnuiesc să își crească artificial cheltuielile

Invitata lui Ionuț Cristache a explicat cum favorizează concret noua lege multinaționalele active în țara noastră, amintind că este o practică a acestor companii, practică cu care s-a confruntat personal în timpul mandatului său ca premier (2019).

”Această decizie permite companiilor mari să-și crească artificial cheltuielile și atunci vor merge spre profit zero. Așa se întâmpla și așa s-a întâmplat mult timp și nu este un secret. Iar eu știu foarte bine pentru că în anul 2019, prin ordonanța 114. atât de hulită în acel moment, am pus impozit pe cifra de afaceri a companiilor mari din energie 2% pe cifra de afaceri. Și tocmai 2% pe cifra de afaceri, nu pe profit, pentru că aveam această informație că se pot crește artificial cheltuielile și atunci era egal cu zero acest impozit”.

Antreprenoriatul românesc e pus pe butuci de politica de austeritate

Fostul președinte PSD a observat că aceste companii mari își trec profitul zero, în detrimentul bugetului de stat al României. În opinia sa, este evident că sunt susținute din mediul politic. În context, Viorica Dăncilă a criticat lipsa de susținere a firmelor românești.

”Deci pe lângă faptul că au redus impozitul, faptul că-și permit să-și externalizeze profitul arată o susținere pentru marile companii. În momentul în care favorizezi multinaționalele, e o abordare greu de înțeles. Atunci ne întrebăm ce fac cu antreprenorii români? Răspunsul l-au dat tot prin ceea ce au adoptat, și anume de la 1 ianuarie, 16% impozit pe dividende. În 2018, eu am redus impozitul la 5%. Facturile foarte mari pe care le plătesc la utilități, faptul că TVA a crescut la 21%, deci o povară suplimentară pe antreprenoriatul românesc care este motorul economic al României și în același timp favorizezi multinaționalele”, a mai explicat Viorica Dăncilă.

”Suntem pe marginea prăpastiei”, a mai avertizat invitata.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI