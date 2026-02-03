Decizie surprinzătoare a lui Tom Cruise. Actorul a ales să părăsească definitiv Londra din cauza criminalității ridicate

Celebrul actor american Tom Cruise a părăsit apartamentul său de lux din cartierul Knightsbridge, Londra, evaluat la aproximativ 35-38 milioane de lire sterline, din cauza temerilor legate de creșterea criminalității din zonă. Decizia finală a fost luată în urma jafului de la parterul clădirii în care se află locuința lui Cruise.

Decizia lui Tom Cruise a fost accelerată de un jar armat violent care a avut loc pe 20 ianuarie la magazinul de ceasuri de lux situat chiar sub reședința sa din complexul One Hyde Park. Atunci, o bandă de șase persoane mascate, aflate pe motociclete, a pătruns în magazin folosind barosuri și macete, de unde au furat bunuri de mare valoare în doar câteva minute.

Criminalitatea crescută din Londra l-a determinat pe Cruise să se mute

Deși actorul nu a fost vizat direct, surse apropiate au declarat pentru The Daily Mail că acest atac „brutal” a confirmat lipsa de securitate a zonei, pe care Cruise o considera deja „în declin” în ultimii ani. Personalul actorului a fost văzut împachetând și scoțând cutii din apartament imediat după incidentul de la magazinul cu ceasuri.

Se speculează că starul din Mission Impossible s-a întors în Statele Unite sau că explorează opțiuni de proprietăți în zona rurală a Cotswolds, căutând un mediu mai privat și mai sigur.

Knightsbridge, unul dintre cele mai scumpe cartiere din lume

Cartierul Knightsbridge, deși unul dintre cele mai scumpe din lume, s-a confruntat recent cu o creștere a infracțiunilor comise de bande pe mopede. Datele Metropolitan Police indică sute de infracțiuni înregistrate în zona Knightsbridge și Belgravia doar în ultimele luni ale anului 2025.

Decizia luată de Cruise a surprins pe toată lumea

Tom Cruise a cumpărat penthouse-ul din complexul One Hyde Park în anul 2021. Înainte de acest moment, Cruise era deja stabilit în Marea Britanie de aproximativ 5 ani, când a ales să filmeze intensiv în Europa. Cruise a locuit în aceeași clădire mult mai devreme, dar în calitate de chiriaș.

Între 2012 și 2015, apartamentul a fost închiriat de studiourile Pinewood pentru a-l găzdui pe el și pe alte vedete (precum Rihanna) în timpul filmărilor din Londra. Din 2021 până în ianuarie 2026, el a petrecut majoritatea timpului în Londra. Surse locale spun că devenise o figură familiară în cartier, fiind văzut frecvent la jogging în Hyde Park sau luând masa la restaurantele din zonă.

