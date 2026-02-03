Prima pagină » Știri externe » Decizie surprinzătoare a lui Tom Cruise. Actorul a ales să părăsească definitiv Londra din cauza criminalității ridicate

Decizie surprinzătoare a lui Tom Cruise. Actorul a ales să părăsească definitiv Londra din cauza criminalității ridicate

03 feb. 2026, 15:57, Știri externe
Decizie surprinzătoare a lui Tom Cruise. Actorul a ales să părăsească definitiv Londra din cauza criminalității ridicate

Celebrul actor american Tom Cruise a părăsit apartamentul său de lux din cartierul Knightsbridge, Londra, evaluat la aproximativ 35-38 milioane de lire sterline, din cauza temerilor legate de creșterea criminalității din zonă. Decizia finală a fost luată în urma jafului de la parterul clădirii în care se află locuința lui Cruise.

Decizia lui Tom Cruise a fost accelerată de un jar armat violent care a avut loc pe 20 ianuarie la magazinul de ceasuri de lux situat chiar sub reședința sa din complexul One Hyde Park. Atunci, o bandă de șase persoane mascate, aflate pe motociclete, a pătruns în magazin folosind barosuri și macete, de unde au furat bunuri de mare valoare în doar câteva minute.

Criminalitatea crescută din Londra l-a determinat pe Cruise să se mute

Deși actorul nu a fost vizat direct, surse apropiate au declarat pentru The Daily Mail că acest atac „brutal” a confirmat lipsa de securitate a zonei, pe care Cruise o considera deja „în declin” în ultimii ani. Personalul actorului a fost văzut împachetând și scoțând cutii din apartament imediat după incidentul de la magazinul cu ceasuri.

Se speculează că starul din Mission Impossible s-a întors în Statele Unite sau că explorează opțiuni de proprietăți în zona rurală a Cotswolds, căutând un mediu mai privat și mai sigur.

Knightsbridge, unul dintre cele mai scumpe cartiere din lume

Cartierul Knightsbridge, deși unul dintre cele mai scumpe din lume, s-a confruntat recent cu o creștere a infracțiunilor comise de bande pe mopede. Datele Metropolitan Police indică sute de infracțiuni înregistrate în zona Knightsbridge și Belgravia doar în ultimele luni ale anului 2025.

Decizia luată de Cruise a surprins pe toată lumea

Tom Cruise a cumpărat penthouse-ul din complexul One Hyde Park în anul 2021. Înainte de acest moment, Cruise era deja stabilit în Marea Britanie de aproximativ 5 ani, când a ales să filmeze intensiv în Europa. Cruise a locuit în aceeași clădire mult mai devreme, dar în calitate de chiriaș.

Între 2012 și 2015, apartamentul a fost închiriat de studiourile Pinewood pentru a-l găzdui pe el și pe alte vedete (precum Rihanna) în timpul filmărilor din Londra. Din 2021 până în ianuarie 2026, el a petrecut majoritatea timpului în Londra. Surse locale spun că devenise o figură familiară în cartier, fiind văzut frecvent la jogging în Hyde Park sau luând masa la restaurantele din zonă.

Recomandările autorului:

Trump vrea să-l dea în judecată pe comediantul Trevor Noah, pentru glumele despre Epstein la Grammy. „Pregătește-te, Noah“. Artiștii, împotriva ICE

Cazul Epstein cutremură familiile regale europene. După prințul Andrew al Marii Britanii, apar documente și cu prințesa moștenitoare a Norvegiei

 Incendiu de proporții la Teheran: Un bazar din vestul capitalei iraniene a luat foc. Cauza, necunoscută deocamdată

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Ce a pățit un pensionar de 68 de ani, după ce a câștigat 1.768.000€ la loz în plic 
15:56
Ce a pățit un pensionar de 68 de ani, după ce a câștigat 1.768.000€ la loz în plic 
ALEGERI Cursă pe muchie de cuțit în Ungaria. Ce arată ultimele sondaje despre Orban și Péter Magyar
15:36
Cursă pe muchie de cuțit în Ungaria. Ce arată ultimele sondaje despre Orban și Péter Magyar
CONTROVERSĂ Un bărbat s-a încuiat într-un supermarket Carrefour și și-a umplut patru valize cu telefoane, detergent și carduri Pokemon 
15:34
Un bărbat s-a încuiat într-un supermarket Carrefour și și-a umplut patru valize cu telefoane, detergent și carduri Pokemon 
SCANDAL Parlamentul Norvegiei a votat, cu o majoritate covârșitoare, pentru păstrarea monarhiei. În ce scandaluri sexuale majore este implicată familia regală
15:01
Parlamentul Norvegiei a votat, cu o majoritate covârșitoare, pentru păstrarea monarhiei. În ce scandaluri sexuale majore este implicată familia regală
FLASH NEWS Spania ia exemplul Franței și Australiei: interzice accesul minorilor sub 16 ani la rețelele sociale. „Îi vom proteja de Vestul Sălbatic digital“
14:43
Spania ia exemplul Franței și Australiei: interzice accesul minorilor sub 16 ani la rețelele sociale. „Îi vom proteja de Vestul Sălbatic digital“
CONTROVERSĂ „Frauda secolului“: O româncă i-a trimis 2,5 milioane de dolari „prințului din Dubai“. Cum a fost convinsă femeia să se întâlnească la Londra cu un consilier „regal“
13:39
„Frauda secolului“: O româncă i-a trimis 2,5 milioane de dolari „prințului din Dubai“. Cum a fost convinsă femeia să se întâlnească la Londra cu un consilier „regal“
Mediafax
Cifrele nu mint! Cât este, de fapt, indemnizația pentru copiii cu handicap mediu / Ministrul Muncii: Trebuie să o mărim
Digi24
Ultimele informații din dosarul Epstein zguduie lumea politică și familia regală britanică
Cancan.ro
Ce boală avea medicul din Pitești care a fost găsit mort în cabinetul său. Cu ce probleme se confrunta Alin, de fapt
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Adevarul
Ritualuri de magie cu „apă de la morți” în biroul președintelui Zelenski. Andrii Ermak ar fi adus vrăjitori din străinătate
Mediafax
Decizia UE: Ce se va întâmpla cu mașinile pe benzină și diesel după 2035
Click
La ce vârstă începe creierul să îmbătrânească accelerat. Ce spun specialiștii
Digi24
„Pentru prima dată în istorie”. Ucrainenii ar fi distrus temutul „topitor de soare” chiar pe teritoriul Rusiei
Cancan.ro
6 zile de ninsori fără oprire în București. Pe ce dată vine „prăpădul”, potrivit meteorologilor Accuweather
Ce se întâmplă doctore
Tania Budi a descoperit elixirul tinereții! Tratamentul MINUNE care o menține tânără, la 57 de ani
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Un Mercedes-Benz CLA la preț de chilipir. Ce cumperi, de fapt, cu 6.655 de euro
Descopera.ro
Cum au schimbat lumea două scânduri de lemn?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Descopera.ro
„Omogenocenul” sau cum oamenii fac ca fauna sălbatică să fie periculos de uniformă
EXCLUSIV Dăncilă, previziune sumbră după măsura lui Bolojan de a scoate plafonul de 1% de deductibilitate: Multinaționalele nu vor mai face profit, îl vor exporta
16:02
Dăncilă, previziune sumbră după măsura lui Bolojan de a scoate plafonul de 1% de deductibilitate: Multinaționalele nu vor mai face profit, îl vor exporta
FLASH NEWS Dani Mocanu și fratele său ar putea scăpa de pușcărie. ÎCCJ admite cererea lor de recurs, condamnarea va fi reanalizată
16:00
Dani Mocanu și fratele său ar putea scăpa de pușcărie. ÎCCJ admite cererea lor de recurs, condamnarea va fi reanalizată
FLASH NEWS Diana Buzoianu dă înapoi, după acuzațiile ONG-ului Declic, referitoare la proiectul Certej: „Verificăm corectitudinea emiterii avizului de mediu”
15:59
Diana Buzoianu dă înapoi, după acuzațiile ONG-ului Declic, referitoare la proiectul Certej: „Verificăm corectitudinea emiterii avizului de mediu”
ACTUALITATE Primăria digitală a lui Emil Boc bagă bani în imprimante. 839.256 lei pentru servicii de printare
15:56
Primăria digitală a lui Emil Boc bagă bani în imprimante. 839.256 lei pentru servicii de printare
REACȚIE Mesajul transmis de Mircea Lucescu de pe patul de spital, prin intermediul FRF: ”Este un tratament pe care trebuie să îl urmez sub observație”
15:30
Mesajul transmis de Mircea Lucescu de pe patul de spital, prin intermediul FRF: ”Este un tratament pe care trebuie să îl urmez sub observație”
ADMINISTRAȚIE Veste importantă despre Pasajul Apărătorii Patriei din București. Ce anunț a făcut primarul Daniel Băluță
15:30
Veste importantă despre Pasajul Apărătorii Patriei din București. Ce anunț a făcut primarul Daniel Băluță

Cele mai noi

Trimite acest link pe