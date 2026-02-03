Prima pagină » Actualitate » Primăria digitală a lui Emil Boc bagă bani în imprimante. 839.256 lei pentru servicii de printare

03 feb. 2026, 15:56, Actualitate
Primăria digitală a lui Emil Boc investește în imprimante.

Cea mai digitalizată Primărie din România investește sute de mii de lei în imprimante, adică în… digitalizare cu dosare și foi, scrie ziardecluj.ro.

Jurnaliștii clujeni citează o anchetă realizată de jurnalul.ro, care arată că primăria lui Boc cheltuie 839.256 lei pentru servicii de printare.

În noiembrie 2025, Primăria Municipiului Cluj-Napoca a publicat în SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice) un anunț de participare prin intermediul căruia a anunțat faptul că dorește să încheie un acord-cadru având ca obiect prestarea serviciilor de printing pentru autoritatea locală condusă de către edilul Emil Boc.

În vedea atribuirii acestul contract, Primăria Cluj nu a organizat o licitație deschisă, ci a preferat o procedură simplificată de selecție de oferte.

La această procedură, a fost depusă o singură ofertă, care, de altfel, a și fost declarată admisibilă.

În consecință, la data de 5 ianuarie 2026, municipalitatea a atribuit contractul având numărul 2019/2026 companiei SC Copyland Trading SRL, la un preț final negociat de 693.600 de lei fără TVA, respectiv la 839.256 de lei cu tot cu TVA.

Caietul de sarcini care a stat la baza încheierii afacerii arată că acordul-cadru este unul cu o durată de doi ani, acesta vizând punerea la dispoziția Primăriei Municipiului Cluj-Napoca a unui număr de 128 de imprimante multifuncționale monocolor (alb-negru), a 9 imprimante multifuncționale color și a 45 de imprimante Desktop.

În documentul citat se precizează că „se estimează o cantitate maximă de printare de 13.000.000 de pagini monocolor și de 620.000 de pagini color”.

Cine trage la imprimantă pentru Primăria Cluj-Napoca încă din 2013

SC Copyland Trading SRL, firma care printează pentru Primăria Municipiului Cluj-Napoca, are, potrivit bazei de date a SEAP, în portofoliu nu mai puțin de nouă contracte încheiate cu această instituție, din 2013 și până acum.

Totodată, SC Copyland Trading SRL figurează ca participant, din 2018 și până în prezent, la contracte de achiziție publică în valoare totală de 15.538.010,3 lei fără TVA.

