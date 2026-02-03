Ministrul Mediului Diana Buzoianu răspunde acuzațiilor din partea ONG-ului Declic, apropiat USR-ului, care i-a reproșat că ar fi semnat un aviz pentru exploatare minieră la Certej. Buzoianu recunoaște că ministerul pe care-l conduce a emis un aviz de mediu în zonă, însă susține că nu are legătură cu exploatarea zăcămintelor. Aceasta precizează ca urmează să verifice „corectitudinea emiterii avizului de mediu pentru PUZ în situația minei Certej”.

Diana Buzoianu menționează că avizul de mediu a fost emis pentru un PUZ solicitat de SC Deva Gold SA.

„Câteva clarificări pe subiectul minei Certej:

APM Hunedoara a emis un aviz de mediu la final de an cu privire la un PUZ cerut de SC Deva Gold SA. Avizul respectiv NU dă dreptul companiei să exploateze zăcămintele”, menționează ministrul într-o postare pe Facebook.

„Nu au fost făcute solicitări cu privire emiterea unui acord de mediu”

De asemenea, Buzoianu precizează că, la acest moment, nu există solicitări privin emiterea unui aviz de exploatare a zăcămintelor.

„Pentru a fi exploatate zăcămintele trebuie parcurse alte etape de mediu. Din informațiile primite de la ANMAP, la acest moment nu au fost făcute solicitări cu privire emiterea unui acord de mediu necesar pentru exploatarea zăcămintelor. Evident, vom verifica informațiile transmise de autoritățile din subordinea Ministerului Mediului”, mai adaugă Buzoianu.

„Am decis să verificăm corectitudinea emiterii avizului de mediu”

Cu toate acestea, Buzoianu precizează că Ministerul Mediului va verifica „corectitudinea emiterii avizului de mediu pentru PUZ în situația minei Certej”

„Da, APM Huneadoara are independență în deciziile pe care le ia cu privire la avizele emise. Ministerul Mediului nu poate interveni pentru a cere emiterea sau blocarea unui aviz de mediu.

Cu toate acestea, Ministerului Mediului poate controla activitatea APM Hunedoara pentru a constata dacă au fost respectate prevederile legii atunci când au fost emise avize.

Astfel că am decis să verificăm corectitudinea emiterii avizului de mediu pentru PUZ în situația minei Certej”, mai precizează Buzoianu.

