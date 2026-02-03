Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează, din nou, asupra unor campanii active de fraudă prin mesaje sau e-mail, în care utilizatorii sunt luați în vizor sub pretextul achitării unei „taxa de drum/rovinieta”.

”În ultimele zile, utilizatori din România primesc pe telefon mesaje înșelătoare care pretind că sunt trimise în numele Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere și solicită plata urgentă a unei presupuse taxe restante, sub amenințarea unor amenzi sau a confiscării vehiculului. Aceste mesaje sunt FRAUDULOASE. CNAIR nu trimite SMS-uri cu link-uri de plată și nu solicită date bancare sau personale prin sms”, se arată în comunicat.

DNSC: Atenție la mesajele (sms) false privind „taxa de drum/rovinieta”

DNSC avertizează că utilizatorii să nu acceseze link-urile primite prin SMS sau e-mail. Utilizatorilor le-a fost recomandat să citească cu atenție mesajele primite și să nu introducă datee cardului sua informații personale pe site-uri accesate din astfel de mesaje

”Nu accesa link-urile primite prin SMS sau e-mail, mai ales dacă mesajul invocă urgențe sau sancțiuni.

* Citește cu atenție mesajele primite și fii atent la indiciile specifice tentativelor de fraudă, precum solicitări de plată „urgente”, amenzi sau amenințarea confiscării autoturismului.

* Nu introduce datele cardului sau informații personale pe site-uri accesate din astfel de mesaje

* Verifică informațiile exclusiv pe canalele oficiale CNAIR.

* Atenție la denumirea site-urilor accesate. Site-urile de phishing folosesc adesea adrese foarte asemănătoare cu cele legitime”, se arată în comunicat.

