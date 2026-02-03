Prima pagină » Actualitate » Dani Mocanu și fratele său ar putea scăpa de pușcărie. ÎCCJ admite cererea lor de recurs, condamnarea va fi reanalizată

03 feb. 2026, 16:00, Actualitate
Marți, Înalta Curte de Casație și Justiție a admis în principiu o cale extraordinară de atac formulată de Dani Mocanu și Ionuț Mocanu, condamnați spre finalul anului trecut la 4 ani, respectiv 7 ani de închisoare pentru tentativă la omor și tulburarea liniștii publice, relatează Știripesurse. 

Cântărețul și fratele său au atacat cu recurs în casație condamnarea dispusă pe 6 noiembrie 2025 de Curtea de Apel Brașov împotriva lor. Astfel, frații Mocanu încearcă să obțină anularea condamnării. Recursul în casaţie reprezintă o cale extraordinară de atac împotriva unei hotărâri judecătoreşti definitive, care este menită să obţină anularea acesteia pe motivul nerespectării unor norme procedurale.

Contestația a fost înregistrată pe 13 ianuarie 2026 la ICCJ, iar marți instanța supremă a admis judecarea căii extraordinare de atac exercitate de Dani și Ionuț Mocanu, însă a respins demersul victimelor.

„Admite în principiu cererile de recurs în casaţie formulate de inculpaţii Mocanu Ionuţ Nando şi Mocanu Daniel împotriva deciziei penale nr. 737/AP din 06 noiembrie 2025 pronunţată de Curtea de Apel Braşov – Sec?ia penală, în dosarul nr. 5712/109/2022. Trimite cauza, în vederea judecării recursului în casaţie, Completului nr. 5. Stabileşte termen de judecată în şedinţă publică, la data de 17 martie 2026, cu citarea inculpaţilor Mocanu Ionuţ Nando şi Mocanu Daniel şi a părţilor civile”, se arată în minuta publicată de ICCJ.

În cazul recursului în casație formulat de victimele fraților Mocanu, instanța supremă a considerat demersul ca fiind inadmisibil.

Pentru ce este acuzat Dani Mocanu

Dani Mocanu se află în arest la domiciliu în Italia din 13 noiembrie, alături de fratele ău, Ionuț Mocanu, acolo unde au fost prinși după pronunțarea condamnării definitive de către Curtea de Apel Brașov. Procedura în ceea ce privește extrădarea celor doi se judecă la Curtea de Apel Napoli. Cântărețul a fost condamnat pentru tentativă de omor şi tulburarea ordinii și liniştii publice în urma unui scandal care a avut loc în august 2022 într-o benzinărie din municipiul Piteşti.

Conflictul a avut loc în noaptea de 18 spre 19 august, într-o benzinărie din Piteşti. În urma altercației, un bărbat a ajuns la spital, cu lovituri grave la cap, iar în urma anchetei, s-a stabilit că frații Mocanu l-au lovit cu o rangă.

