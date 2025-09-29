Prima pagină » HOROSCOP » Zodia care primește recunoaștere la locul de muncă și un bonus consistent, în săptămâna 29 septembrie-5 octombrie. Se va umple de bani

29 sept. 2025, 18:02, HOROSCOP
Care este zodia care primește recunoaștere la locul de muncă, precum și un bonus consistent, în această săptămână. Pur și simplu, se va umple de bani.

Ultima săptămână din septembrie și primele zile din octombrue aduc o energie schimbătoare în plan financiar pentru toate zodiile. Astfel, unii nativi primesc vești bune despre bani, alții se pot umple de bani. Iată care sunt!

Berbec

Pentru Berbeci, această săptămână vine cu șanse de știg suplimentar, însă și cu tentații de cheltuieli. Cei care reușesc să își țină cumpătul vor încheia perioada cu un bilanț pozitiv.

Taur

Taurii au ocazia să își consolideze veniturile printr-o colaborare sau un proiect mai vechi ce începe să dea roade. Cu toate acestea, ei trebuie să fie atenți la cheltuielile casnice care pot apărea și la costurile neprevăzute.

Gemeni

Pe Gemeni, energia acestei săptămâni îi îndeamnă să își reorganizeze finanțele. Se pot găsi soluții ingenioase ca să facă economii sau chiar să negocieze un contract în favoarea lor.

Rac

La Raci, pot să apară discuții în familie legate de bani și responsabilități financiare. Este un moment prielnic să își pună ordine în datorii și să se gândească la investiții pe termen lung.

sursa foto: Envato

Leu

Nativii aceștia au parte de oportunități de creștere, mai ales dacă sunt implicați în afaceri sau activități independente. Dar să aibă grijă însă la cheltuielile de imagine, deoarece pot să fie mai mari decât au estimat.

Fecioară

Pentru Fecioare, planul financiar este stabil, însă s-ar putea să apară întârzieri la încasarea unor sume de bani. Să nu se grăbească să facă cheltuieli mari până nu au totul sigur în cont.ț

Balanță

Pentru Balanțe, aceasta este o săptămână favorabilă știgurilor. Nativii primesc recunoaștere pentru munca depusă și există șansa unui bonus sau a unei prime. Se prea poate ca nativii să se umple de bani, dar să nu uite să pună și deoparte.

Scorpion

Nativii din zodia Scorpion ar putea să facă cheltuieli legate de casă sau de familie. Cu toate că situația financiară nu este alarmantă, ei trebuie să își prioritizeze investițiile.

Săgetător

Pentru Săgetători, vin oportunități mari prin contracte sau prieteni care îi pot sprijini să obțină un avantaj financiar. Totuși, nativii trebuie să evite să amestece afacerile cu relațiile personale, pentru a nu apărea tensiuni.

Capricorn

Pentru Capricorni, aceasta este o perioadă în care pot să culeagă roadele muncii lor. Poate fi vorba despre un avans salarial sau recunoaștere financiară. Atenție la cheltuielile de zi cu zi, însă.

Vărsător

Și pentru Vărsători, săptămâna aduce vești bune la capitolul bani, însă și cheltuieli neașteptate legate de deplasări sau studii. Este, de asemenea, un moment bun să investească în ei înșiși.

Pești

Finanțele nativilor pot fi influențate de parteneriate. Cineva apropiat le poate oferi o oportunitate sau un sprijin material. Să fie atenți la acte și la documente, pentru a evita eventuale neplăceri.

