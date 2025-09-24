Zodia care termină luna septembrie în genunchi, potrivit faimoasei Cristina Demetrescu: „Vor fi RĂNIȚI!”

Cristina Demetrescu trage un semnal de alarmă pentru nativii unei zodii: vor încheia luna septembrie în genunchi.

Faimosul astrolog susține că nativii „vor fi răniți!”.

Racii, la final de septembrie: despărțiri, divorțuri și certuri

Racii cuplați s-ar putea confrunta cu o posibilă despărțire dureroasă la final de lună. Cei căsătoriți ar putea avea parte de încetarea abruptă a unui mariaj și de un divorț costisitor. Alții, în special cei care sunt părinți, ar putea întâmpina certuri violente în familie, inclusiv cu copiii sau cu alte rude.

Zodia vizată este Rac. Cristina Demetrescu le recomandă Racilor să-și caute cât mai rapid un terapeut sau un consilier care să-i ajute să treacă peste năpastă.

„Racii se confruntă cu o sensibilitate emoțională extrem de puternică și își caută echilibru. Este o perioadă în care pot fi răniți de persoanele apropiate (copiii, iubiții) și ar putea avea de un terapeut, de un medic, pentru că nu se descurcă singuri”, a declarat astroloaga pentru Libertatea.

Soluția: Iertarea

Cristina Demetrescu îi sfătuiește pe nativi să-și controleze emoțiile. De asemenea, ea spune că numai „iertarea” este singura cale pentru a rezolva tensiunile din cuplu și din familie.

„Mai ales cu această piramidă pe semne de apă care are și malefici, nu mai pot ține sub control emoțiile. Se spune că handicapul Racului este acela că știe să-și arate dragostea doar prin iertare.”, a spus astroloaga.

Racii trec printr-un deceniu dur

Racii au încasat lovituri dure de la soartă de la începutul acestui deceniu, încă de la 1 ianuarie 2020, când a debutat pandemia de coronavirus.

Au suferit în izolare, din cauza singurătății. Iar după revenirea la normalitate, când au încercat să se adune pe plan social, au experimentat despărțiri dureroase și decepții în viața amoroasă între anii 2023 și 2024, încât că majoritatea nativilor s-au decis să nu mai spere la vreo relație.

2028 este finalul celor 8 ani de ghinion

Din fericire, scrie Fanatik, ce a fost mai rău a trecut pentru Raci. Tinerii nativi își vor reveni pe toate planurile și vor putea să iubească din nou viața în ciuda momentelor dificile îndurate timp de 6 ani. Lucrurile parcă intră pe făgașul normal începând cu toamna anului 2026 doare pentru Racii până în 50 de ani.

În anul 2028, Racii își vor găsi o iubire nouă și vor începe, în sfârșit să privească viața cu mai multă pozitivitate. Se vor curăța treptat de toate rănile produse de schimbările bruște din acești 8 ani de ghinion, transmite Fanatik.

