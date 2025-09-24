Prima pagină » HOROSCOP » Zodia care termină luna septembrie în genunchi, potrivit faimoasei Cristina Demetrescu: „Vor fi RĂNIȚI!”

Zodia care termină luna septembrie în genunchi, potrivit faimoasei Cristina Demetrescu: „Vor fi RĂNIȚI!”

24 sept. 2025, 16:58, HOROSCOP
Zodia care termină luna septembrie în genunchi, potrivit faimoasei Cristina Demetrescu:

Cristina Demetrescu trage un semnal de alarmă pentru nativii unei zodii: vor încheia luna septembrie în genunchi.

Faimosul astrolog susține că nativii „vor fi răniți!”.

Racii, la final de septembrie: despărțiri, divorțuri și certuri

Racii cuplați s-ar putea confrunta cu o posibilă despărțire dureroasă la final de lună. Cei  căsătoriți ar putea avea parte de încetarea abruptă a unui mariaj și de un divorț costisitor. Alții, în special cei care sunt părinți, ar putea întâmpina certuri violente în familie, inclusiv cu copiii sau cu alte rude.

Zodia vizată este Rac.  Cristina Demetrescu le recomandă Racilor să-și caute cât mai rapid un terapeut sau un consilier care să-i ajute să treacă peste năpastă.

„Racii se confruntă cu o sensibilitate emoțională extrem de puternică și își caută echilibru. Este o perioadă în care pot fi răniți de persoanele apropiate (copiii, iubiții) și ar putea avea de un terapeut, de un medic, pentru că nu se descurcă singuri”, a declarat astroloaga pentru Libertatea.

Soluția: Iertarea

Cristina Demetrescu îi sfătuiește pe nativi să-și controleze emoțiile. De asemenea, ea spune că numai „iertarea” este singura cale pentru a rezolva tensiunile din cuplu și din familie.

„Mai ales cu această piramidă pe semne de apă care are și malefici, nu mai pot ține sub control emoțiile. Se spune că handicapul Racului este acela că știe să-și arate dragostea doar prin iertare.”, a spus astroloaga.

Racii trec printr-un deceniu dur

Racii au încasat lovituri dure de la soartă de la începutul acestui deceniu, încă de la 1 ianuarie 2020, când a debutat pandemia de coronavirus.

Au suferit în izolare, din cauza singurătății. Iar după revenirea la normalitate, când au încercat să se adune pe plan social, au experimentat despărțiri dureroase și decepții în viața amoroasă între anii 2023 și 2024, încât că majoritatea nativilor s-au decis să nu mai spere la vreo relație.

2028 este finalul celor 8 ani de ghinion

Din fericire, scrie Fanatik, ce a fost mai rău a trecut pentru Raci. Tinerii nativi își vor reveni pe toate planurile și vor putea să iubească din nou viața în ciuda momentelor dificile îndurate timp de 6 ani. Lucrurile parcă intră pe făgașul normal începând cu toamna anului 2026 doare pentru Racii până în 50 de ani.

În anul 2028, Racii își vor găsi o iubire nouă și vor începe, în sfârșit să privească viața cu mai multă pozitivitate. Se vor curăța treptat de toate rănile produse de schimbările bruște din acești 8 ani de ghinion, transmite Fanatik.

Autorul recomandă: Horoscopul anilor 2026-2030: Zodia care va reuși să-și găsească sufletul pereche și va avea în sfârșit NOROC după 6 ani de ghinion

Mediafax
Ilie Bolojan, despre discuțiile cu Comisia Europeană: Am convenit ca România să închidă anul acesta cu un deficit de 8,4% din PIB / Guvernul prezintă vineri rectificarea de buget
Digi24
Răspunsul Kremlinului, după ce Trump a catalogat Moscova drept „un tigru de hârtie”
Cancan.ro
Cine este Oana, soția ministrului Educației, Daniel David. Are 44 de ani și 2 copii
Prosport.ro
FOTO. Fiica lui Ion Țiriac, apariție în bikini. Moştenitoarea imperiului s-a distrat de minune: „Uite, mamă!”
Adevarul
Distanța dintre blocuri: pericolul ascuns care îți fură lumina, aerul, liniștea și banii. Cum ignoră autoritățile legea
Mediafax
Bolojan, despre plafonarea prețurilor la alimentele de bază: Am fost deschis la argumente
Click
Când se plătesc pensiile în octombrie 2025. Modificări față de calendarul obișnuit
Wowbiz
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp îngroapă „securea războiului”. Vor urca împreună pe scenă după 6 ani de la divorț! Chiar artista a făcut anunțul: „Publicul ne iubește”
Antena 3
O profesoară riscă 14 ani după gratii după ce s-a aflat ce făcea cu un elev. Elena avea un plan și pentru soțul ei
Digi24
O femeie a coborât de pe un vas de croazieră în Caraibe și de atunci nu a mai fost văzută. Ultimul mesaj pe care l-a trimis
Cancan.ro
Nu mai poate face copii niciodată! Concurenta de la Insula Iubirii 2025 care a primit vestea groaznică
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Raluca Bădulescu la 121 de kilograme, înainte de a slăbi! Imagini pe care le vrea șterse
observatornews.ro
Momentul în care un bulevard întreg este înghiţit de o "gaură neagră" într-un oraş cu 10 milioane de locuitori
StirileKanalD
„Un prunc. S-a schimbat viața noastră!” Igor Cuciuc, surprins pentru prima dată cu copilul în brațe, după moartea fiicei sale! Artistul s-a transformat radical
KanalD
Yana, o tânără de doar 23 de ani, a fost ucisă cu brutalitate de fostul iubit. Bărbatul a bătut-o și i-a pus trupul într-o valiză: ,,A agonizat 15 minute fără oxigen”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Ce se întâmplă dacă ești prins cu 100 km/h în localitate. Se suspendă permisul sau scapi doar cu amendă?
Descopera.ro
A murit ultima DIVĂ a cinematografiei europene
Capital.ro
Gheorghe Dincă ar putea fi eliberat. Judecătorii din Craiova dau verdictul final. Cum ar putea să scape de cei 30 de ani de închisoare
Evz.ro
Irinel Columbeanu se miliogește de Anna Lesko, ea îl ignoră
A1
Elena Băsescu e de nerecunoscut! Cu multe kilograme în plus, fiica fostului președinte e greu de recunoscut. Cum arată EBA
Stirile Kanal D
Vladimir Putin, prima concesie în fața lui Donald Trump. Tratatul de dezarmare nucleară, prelungit cu un an
Kfetele
Gabriela Cristea a ajuns cu fiica ei la spital, chiar din timpul petrecerii de aniversare a celei mici. A lăsat invitații și a plecat de urgență. “Recuperarea este de lungă durată.”
RadioImpuls
Gheorghiță Sava, zis "Gicuță din Apărători", primește o LOVITURĂ DEVASTATOARE după condamnarea la închisoare. Ce a făcut familia artistului? Îl trădează în cel mai dur mod posibil
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Intru în casa şi-mi văd femeia în pielea goală pe pat
Descopera.ro
ADN-ul de la denisovani ar putea oferi rezistență la malarie
EXTERNE Nigel Farage, ținta criticilor după ce i-a acuzat pe românii din Marea Britanie că ar mânca LEBEDELE din parcuri
18:16
Nigel Farage, ținta criticilor după ce i-a acuzat pe românii din Marea Britanie că ar mânca LEBEDELE din parcuri
POLITICĂ Premierul Ilie Bolojan CRITICĂ public protestul angajaților din Guvern, după ce i-a vânat: „Nu este corect nicăieri, în niciun domeniu, chiar nici la Cancelarie”
18:08
Premierul Ilie Bolojan CRITICĂ public protestul angajaților din Guvern, după ce i-a vânat: „Nu este corect nicăieri, în niciun domeniu, chiar nici la Cancelarie”
VIDEO Comisia Europeană refuză să comenteze planurile de renunțare la importurile de ENERGIE din Rusia /„Vom face un anunț la momentul potrivit”
18:07
Comisia Europeană refuză să comenteze planurile de renunțare la importurile de ENERGIE din Rusia /„Vom face un anunț la momentul potrivit”
EXCLUSIV Un europarlamentar român avertizează că România riscă suspendarea tuturor fondurilor europene. Ilie Bolojan nu a colectat DEFICITUL
18:00
Un europarlamentar român avertizează că România riscă suspendarea tuturor fondurilor europene. Ilie Bolojan nu a colectat DEFICITUL
VIDEO EXCLUSIV Mărturii TERIFIANTE după incendiul devastator din Capitală/”Toată lumea spune că a fost mână criminală”
17:38
Mărturii TERIFIANTE după incendiul devastator din Capitală/”Toată lumea spune că a fost mână criminală”
EXTERNE Mesajul lui Volodimir Zelenski către liderii mondiali adunați la ONU: „Încheierea războiului e mai ieftină decât sprijinul pentru Ucraina””
17:37
Mesajul lui Volodimir Zelenski către liderii mondiali adunați la ONU: „Încheierea războiului e mai ieftină decât sprijinul pentru Ucraina””