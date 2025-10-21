Zodiile care au parte de un miracol până în decembrie 2025. Cine sunt cele două norocoase

Astrele se vor alinia perfect pentru două semne zodiacale. După o perioadă grea, marcată de tensiuni, pierderi și momente contradictorii, macazul se va schimba. Ele vor avea parte de o „renaștere”, iar până la final de an viața lor se va schimba complet.

Urmează o perioadă de vis pentru două semne zodiacale. O aliniere astrală extrem de rară, în care Jupiter, planeta abundenței, și Pluton, planeta renașterii, le deschid drumul către succes, iubire și vindecare sufletească.

Taur

Taurii au avut parte de un an greu, plin de muncă intensă și multe probleme personale. Acești nativi s-au simiți până acum blocați într-o viață anostă, însă acum este timpul schimbării. Taurii au parte de un nou început, iar până la final de an vor avea multe motive să zâmbească.

În următoarele săptămâni, acești nativi o să primească o veste care le va schimba radical viața. Fie că e vorba despre o ofertă profesională sau demararea unui nou proiect este momentul ca Taurii să cunoască abundența financiară. În plan sentimental, acești nativi pot marca o împăcare la care de mult visau sau o persoană nouă poate intra în viața lor.

Scorpion

Pentru Scorpioni ultimele luni au fost unele extrem de grele, marcate de numeroase planuri distruse și muncă asiduă. Însă, este momentul ca decorul să se schimbe pentru acești nativi. Până la finalul anului, viața lor va lua o nouă turnură.

În următoare perioadă, Venus luminează sectorul relațiilor pentru Scorpioni. Acești nativ vor avea parte de o iubire puternică, matură, care le va schimba percepția despre relații. De asemenea, Jupiter aduce pentru Scorpioni noroc la bani și oportunități financiare neașteptate. Până la final de an, viața acestor nativi va arăta complet diferit.

