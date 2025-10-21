Prima pagină » HOROSCOP » Zodiile care au parte de un miracol până în decembrie 2025. Cine sunt cele două norocoase

Zodiile care au parte de un miracol până în decembrie 2025. Cine sunt cele două norocoase

21 oct. 2025, 18:38, HOROSCOP
Zodiile care au parte de un miracol până în decembrie 2025. Cine sunt cele două norocoase

Astrele se vor alinia perfect pentru două semne zodiacale. După o perioadă grea, marcată de tensiuni, pierderi și momente contradictorii, macazul se va schimba. Ele vor avea parte de o „renaștere”, iar până la final de an viața lor se va schimba complet.

Urmează o perioadă de vis pentru două semne zodiacale. O aliniere astrală extrem de rară, în care Jupiter, planeta abundenței, și Pluton, planeta renașterii, le deschid drumul către succes, iubire și vindecare sufletească.

Taur

Taurii au avut parte de un an greu, plin de muncă intensă și multe probleme personale. Acești nativi s-au simiți până acum blocați într-o viață anostă, însă acum este timpul schimbării. Taurii au parte de un nou început, iar până la final de an vor avea multe motive să zâmbească.

În următoarele săptămâni, acești nativi o să primească o veste care le va schimba radical viața. Fie că e vorba despre o ofertă profesională sau demararea unui nou proiect este momentul ca Taurii să cunoască abundența financiară. În plan sentimental, acești nativi pot marca o împăcare la care de mult visau sau o persoană nouă poate intra în viața lor.

Scorpion

Pentru Scorpioni ultimele luni au fost unele extrem de grele, marcate de numeroase planuri distruse și muncă asiduă. Însă, este momentul ca decorul să se schimbe pentru acești nativi. Până la finalul anului, viața lor va lua o nouă turnură.

În următoare perioadă, Venus luminează sectorul relațiilor pentru Scorpioni. Acești nativ vor avea parte de o iubire puternică, matură, care le va schimba percepția despre relații. De asemenea, Jupiter aduce pentru Scorpioni noroc la bani și oportunități financiare neașteptate. Până la final de an, viața acestor nativi va arăta complet diferit.

Recomandările autorului:

Horoscop karmic pentru săptămâna 20-26 octombrie 2025. Două zodii vor trece prin momente grele, însă patru sunt binecuvântate cu daruri nesperate

Zodiile care au oportunități financiare și o perioadă prosperă în săptămâna 20-26 octombrie 2025

Mediafax
E oficial! Permis auto de la 17 ani, aprobat de Parlamentul European: care sunt regulile
Digi24
Nicolas Sarkozy a cerut să fie eliberat imediat după ce a intrat pe poarta închisorii. Cum l-au întâmpinat deținuții
Cancan.ro
O milionară din România, victimă în blocul groazei! Ce ”fabrică de bani” se afla la etajul 5, lângă apartamentul pulverizat al avocatei Vasilica Enache
Prosport.ro
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
Adevarul
Uitați de Tomahawk! Armele teribile cu care ucrainenii pot lovi și mai adânc inima Rusiei: „România colaborează la racheta asta”
Mediafax
Cea mai căutată meserie din UE: se caută oameni și se oferă până la 5.000 de euro pe lună
Click
Alimentul-minune recomandat de Dr. Virgiliu Stroescu. A fost adus de Ceaușescu din China și poate preveni cancerul: „Strangulează vasele care hrănesc acea tumoră”
Wowbiz
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
Antena 3
„Mireasa lor e în palat, a noastră e în pământ”. Iranienii se revoltă după ce au văzut filmarea cu mireasa decoltată, fiică de demnitar
Digi24
„Noi l-am otrăvit pe Navalnîi”: Un fost ofițer FSB a dezvăluit cum își elimină Putin inamicii și cine a orchestrat anexarea Crimeei
Cancan.ro
Administratoarea blocului din Rahova, AUDIATĂ! Răsturnare de situație: cine și CÂND a oprit sigiliul gazului
Ce se întâmplă doctore
Cuplul-bombă din showbiz! El, un politician de renume, a divorțat de mama copiilor, iar ea i-a pus capac! Ipostazele în care au fost fotografiați
observatornews.ro
Analist, despre decizia CCR de a opri reforma pensiilor magistraţilor: "Senzaţie puternică de inechitate"
StirileKanalD
Vladimir Putin, sfătuit să nu meargă la Budapesta. "Ar putea fi asasinat"
KanalD
FOTO Cum arată apartamentele în care s-au mutat deja primele familii afectate de explozia din Rahova
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Toyota Land Cruiser FJ, rivalul surpriză care vrea să detroneze Dacia Duster
Descopera.ro
Cum era hărțuită România de Rusia în anul 1916
Capital.ro
Parlamentul European schimbă regulile pentru permisele de conducere. Anunț oficial pentru toți șoferii din UE
Evz.ro
Cursa, cel mai scump film românesc. Cum i-a venit ideea lui Codin Maticiuc
A1
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o explozie. Ce obiect a insistat să ia din casă. Toți l-au aplaudat
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
VIDEO Oare este cazul să ne așteptăm la apariția unui cutremur în viitorul apropiat? Ce previziuni a făcut Carmen Harra cu privire la acest subiect de interes general: "Natura ne dă tot ce avem nevoie ca să fim bine!"
RadioImpuls
Veronica, un nou ATAC DUR la adresa lui Ahmed: "Ai ceva de rezolvat la psiholog, dar nu aici dragule". Concurentul din Casa Iubirii îi închide gura cu o replică neașteptată: "Am avut ceva, nu poți să zici că nu am avut că mă enervează". Ce a urmat
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina: – lubitule, eu sunt geloasă?
Descopera.ro
Imperiul Țarist, despre cerința României de a fi membru cu drepturi egale: „Ar produce o impresie penibilă asupra poporului rus”