Zodiile răsfățate ale Universului în sezonul Scorpionului. Numai reușite profesionale în perioada 22 octombrie – 21 noiembrie

Sezonul Scorpionului aduce o energie intensă, însă benefică pentru anumite semne zodicale. Între 22 octombrie și 21 noiembrie, patru zodii vor simți pe deplin sprijinul astrelor. Fie că este vorba de noroc în dragoste, de reușite profesionale sau de decizii inspirate, această perioadă le aduce transformări în bine.

Astfel, norocul favorizează deci patru semne zodiacale în acest sezon al Scorpionului, care deutează pe 22 octombrie, când Soarele își face intrarea anuală în semnul Scorpionului, unde va rămâne până la data de 21 noiembrie.

Rac

Norocul le surâde în perioada Scorpionului, atunci când Marte, Soarele și Mercur se află în casa a cincea, cea a iubirii, prietenilor și divertismentului. Este un moment foarte bun pentru iubire, prietenii și activități sociale, dar și pentru ieșiri la restaurant, baruri, cluburi sau orice alte locuri de divertisment. Atunci când Marte intră în Săgetător, în noiembrie, o să intre în casa a șasea a muncii și sănătății. Nativii vor fi mai concentrați pe muncă și ar putea să înceapă un nou regim de sănătate.

Scorpion

Nu există îndoială că Scorpionilor le surâde norocul în sezonul lor. La începutul sezonului Scorpionului, Mercur, Soarele și Marte se află în prima lor casă a sinelui. Lumina reflectoarelor va fi îndreptată asupra lor și a ceea ce-și doresc. Marte o să aducă acțiune, mișcare și începutul unui nou ciclu Marte de doi ani.

Săgetător

Atunci când Marte păresește Scorpionul pentru Săgetător, în noiembrie, acesta intră în a doua casă a banilor. Nativii din zodia Săgetător s-ar putea să fie mai concentrați pe bani sau să aibă mai multe oportunități de a-i atrage în viața lor. Luna Nouă din 20 noiembrie, în Săgetător, cade, de asemenea, în a doua casă a banilor, oferind oportunități pentru noi începuturi financiare și făcând din ea una dintre cele mai pozitive perioade din 2025 pentru ei.

Pești

Norocul îi favorizează și pe Pești în acest sezon al Scorpionului, atunci când toate planetele din Scorpion tranzitează casa a noua, care guvernează viziunea asupra lumii, călătoriile, educația și persoanele aflate la distanță. Norocosul Jupiter se află în casa a cincea, cea care guvernează dragostea și prietenii, generând oportunități de a întâlni persoane influente, de a lega noi preietenii și de a se bucura de divertisment.

