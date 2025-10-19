Prima pagină » Actualitate » Zodia care va conduce lumea în următorii 7 ani. Mariana Cojocaru: „Veniturile vor crește și cel mai înalt munte va fi la picioarele tale”

19 oct. 2025, 07:46, Actualitate
Nimeni nu va fi mai ambițios ca un Vărsător în următorii 7 ani. Vărsătorii vor lupta zilnic pentru lucrurile în care cred și vor face totul așa cum își doresc.

Veniturile lor vor crește vertiginos și cel mai înalt munte pe care acum îl consideră de netrecut se va „prăbuși” la picioarele lor, spune astrologul Mariana Cojocaru.

Horoscop Mariana Cojocaru pe 7 ani: Berbec

Berbecii vor culege roadele muncii lor după un deceniu de trudă. Au muncit foarte mult și acum culeg roadele. Banii nu vor mai fi o problemă, ca pe vremuri. Surprizele frumoase nu vor conteni să apară!

Horoscop Mariana Cojocaru pe 7 ani: Taur

Taurii vor lua decizii dure în carieră și viața personală, vor fi cumpătați, în contextul unor probleme financiare de lungă durată. Familia va fi pe primul loc.

Horoscop Mariana Cojocaru pe 7 ani: Gemeni

Cinci ani de dragoste pentru Gemeni, cu accent puternic pe romantism. Pe plan profesional, lucrurile vor merge la fel de bine, iar spiritul divin le va fi alături Gemenilor.

Horoscop Mariana Cojocaru pe 7 ani: Rac

Racii aventurieri vor fi „loviți” de realitate, iar trădările în dragoste le va afecta încrederea în sine. Vor trece însă peste greutăți și se vor metamorfoza în familiști adevărați.

Horoscop Mariana Cojocaru pe 7 ani: Leu

Leii și viața amoroasă reprezintă o ecuație al cărei rezultat este întotdeauna greu de anticipat. Nu există cale de mijloc pentru acești nativi, care preferă „alb sau negru”, fără o zonă de gri. Vor pune cariera pe primul plan, în cele din urmă, preferând să nu mai „accelereze” în zona emoțională.

Horoscop Mariana Cojocaru pe 7 ani: Fecioară

Mulți ani de schimbări pentru Fecioare. Mercur Retrograd este în Leu, deci mare grijă la dușmani, avertizează astrologul Mariana Cojocaru.

Horoscop Mariana Cojocaru pe 7 ani: Balanță

Balanțele vor avea nevoie de o sănătate de fier în următorii ani, deoarece trebuie să ducă unele provocări până la capăt. Nativii vor renaște ca pasărea Phoenix, din propria cenușă și atunci nimic nu li se va mai părea imposibil.

Horoscop Mariana Cojocaru pe 7 ani: Scorpion

Scorpionii sunt populari, veniturile lor cresc, își cumpără o casă nouă, poate chiar departe de țara natală. Toate visurile lor se vor împlini, la nivel individual.

Horoscop Mariana Cojocaru pe 7 ani: Săgetător

Următorii 7 ani vor fi grei pentru Săgetători, dar nimic nu este la voia întâmplării în „Matrix”, în Universul fiecăruia: nativii vor pune familia pe primul loc, fiind deciși să protejeze cele mai tradiționale valori.

Horoscop Mariana Cojocaru pe 7 ani: Capricorn

Capricornii nu vor primi în trecut, ci vor trăi prezentul îmbelșugat. Le va crește încrederea în sine, datorită veniturilor tot mai mari și a recunoașterii în fața șefilor, de exemplu. Deși frica va încerca să se strecoare în cotloanele sufletelor lor, Capricornii vor reuși să o izoleze cu succes, în următorii ani.

Horoscop Mariana Cojocaru pe 7 ani: Pești

Nu în ultimul rând, Peștii vor trece prin despărțiri, dar și regăsiri, scrie romaniatv.net. Mariana Cojocaru avertizează că oamenii vor încerca să îi trădeze pe acești nativi și renunțarea la unele prietenii va fi singura soluție. Pentru Pești, norocul va fi omniprezent în următorii 7 ani, trebuie doar să fie atenți la cei din jurul lor, deoarece nu toți le vor dori binele.

