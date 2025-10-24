Neptun retrograd în Pești până în ianuarie 2026. Zodiile care se confruntă cu trecutul și cu adevărul financiar

Neptun retrograd în Pești a început pe 22 octombrie 2025 și va sta acolo până în ianuarie 2026. Astrologii spun că în această perioadă nativii trebuie să renunțe la iluziile care i-au mângâiat cândva, astfel încât să poată intra în următoarea perioadă autentici și complet treji. Iată zodiile care se confruntă cu trecutul și cu adevărul financiar.

Berbec

Berbecii au alergat mult în ultima vreme, iar mintea lor se învârte înapoi la ceva ce nu pot explica exact. Fie că este un vis sau un simplu „ce-ar fi dacă”, nativii nu trebuie să îl ignore. Momentele liniștite sunt cele care le arată ce au de depășit și în ce merită încă să creadă.

Taur

Pentru Tauri, prieteniile și dinamica s-ar putea părea puțin încețoșate. Cineva din trecutul lor îndepărtat ar putea să apară sau o veche dorință ar putea să reapară. Este important însă ca nativii să se întrebe: este această conexiune la fel de reală pe cât se simte sau este numai nostalgie deghizată?

Gemeni

Gemenii își reevaluează ideea de succes. Poate că jobul la care visau nu mai e la fel de împlinitor ca altadată. În orice caz, nativii tânjesc după mai mult sens acum, nu doar după etape importante.

Rac

Pentru Raci, credința le este redeșteptată, dar nu în modul în care se așteaptă. Ar putea simți nevoia să revadă o practică veche, un profesor sau un sistem de credințe care le-a influențat cândva traiectoria personală sau profesională. Trebuie ca nativii să se reconecteze cu ceea ce dă vieții profunzime și sens.

Leu

Leii sunt chemați să elibereze controlul, iar asta nu este mereu ușor pentru ei. Dar, ei se pot și preda. Fie că este vorba de a renunța la o dinamică toxică sau de a se confrunta cu un adevăr pe care l-au evitat, perioada aceasta adduce o închidere emoțională care îi eliberează neașteptat.

Fecioară

Pentru Fecioare, acestea s-ar putea să simtă ca o oglindă acum, una la care nu se pot uita. Un fost sau un vechi prieteni ori o versiune anterioară a lor poate apărea prin cineva sau ceva nou. Nativii trebuie să acorde atenție momentului.

Balanță

Echilibrul pe care l-au droit Balanțele începe cu rutina lor zilnică. Poate că au scăpat de stres exagerând cu un obicei. Acum, corpul lor le cheamă deoarece este timpul să se reconecteze cu ritualuri care le fac să se simtă sănătoase, odihnite și cu picioarele pe pământ.

Scorpion

Pentru Scorpioni, inima lor se deschide în moduri în care nu le-au prevăzut. Inspirația creativă și nostalgia romantică ar putea să iasă la suprafață. Ceea ce părea fantezie, poate să pară acum palpabil, dar problema trebuie abordată cu onestitate, nu cu așteptări.

Săgetător

Nativii s-ar putea trezi sortând fotografii vechi, revizitând orașul natal sau reconectându-se cu tipare familiale pe care credeau că le-au depășit deja. Este dulce-amar, dar și vindecător.

Capricorn

Capricornii își amintesc cât de mult contează cuvintele lor. Poate că recitesc jurnale sau se reconectează cu cineva din trecut printr-un mesaj neașteptat. Conversațiile capătă un sens mai profund, mai ales cele pe care le-au evitat. A spune ce este adevărat, nu este întotdeauna ușor.

Vărsător

Banii și sentimentul de stimă de sine sunt împletite. Nativii s-ar putea să observe cum obiceiurile lor de cheltuieli reflectă emoțiile sau să realizeze că și-au subestimat munca. Nu este numai vorba despre a câștiga mai mult, ci despre a-și recunoaște valoarea și a refuza să se mulțumească cu mai puțin decât merită.

Pești

Peștii se văd pe sine mai clar și sunt emoționați. Întoarcerea lui Neptun este ca și când s-ar trezi dintr-un vis despre propria viață. Acum, ei sunt așa cum sunt de fel, autentici, radianți.

