Liderii coaliţiei de guvernare merg azi la Cotroceni. Ce vor discuta cu Nicușor Dan

Luiza Dobrescu
17 feb. 2026, 08:12, Actualitate
Preşedintele Nicuşor  Dan îi aşteaptă marţi la Cotroceni pe liderii coaliţiei de guvernare. 

Liderii coaliţiei tocmai au convenit asupra unor măsuri care vizează reforma administrației și pachetul de relansare economică prin Ordonanță de Urgență, imediat după avize.

Calendarul vizat: avizul CES miercuri și adoptarea în ședința de Guvern de joi. Reducerile de cheltuieli vor ține cont de ce au tăiat deja ministerele în 2025, astfel încât să se ajungă la ținta totală de 10%. Actul va include excepții pentru domeniile apărare, ordine publică, siguranță națională, educație, sănătate și cultură, iar economiile vor fi adaptate fiecărui sector.

Coaliția a stabilit și revizuirea taxelor și impozitelor locale, analizând efectele supraimpozitării, situația clădirilor mai vechi de 50 de ani și regimul persoanelor cu dizabilități, urmând ca un grup de lucru să prezinte soluțiile finale.

Guvernul pregătește modificări la taxele locale: persoanele cu dizabilități ar putea plăti cu 50% mai puțin impozit pentru prima locuință și prima mașină cu motor mic, iar pentru casele mai vechi de 50 de ani se discută o reducere de 25%. Înainte de 1 ianuarie 2026, reducerea pentru aceste imobile era de 50%.

Preşedintele Nicuşor Dan şi-a programat marţi, 17 februarie, o întâlnire cu liderii coaliţiei, la Cotroceni, de la ora 15.00.

