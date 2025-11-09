Zodia care va da LOVITURA până la Crăciun. Mercur Retrograd are surprize pentru acești nativi.

Zodia care va da LOVITURA până la Crăciun

Ziua de 9 noiembrie 2025 vine cu o energie pozitivă, dar și cu sfaturi legate de comunicare. Cu Mercur în retrograd și lună în Rac, temele de bază sunt introspecția, responsabilitatea pe plan sentimental și obiectivele pentru viitor, scrie bzi.ro.

Până la Crăciun, mai multe zodii vor avea parte de succes și schimbări benefice, în timp ce altele se vor confrunta nu neapărat cu obstacole, ci provocări care îi ajută să crească.

Berbec

Nativii Berbec vor simți o tensiune în comunicare până la Crăciun, vor verifica de două ori mesajele, având nevoie de răbdare și perseverență. În plan personal, Berbecii vor trece printr-o adevărate meditaței spirituală.

Taur

Taurii vor da lovitura, în lunile următoare, deoarece vor găsi echilibrul între muncă și relaxare. Pe fondul creativității lor, nativii Taur vor genera și venituri consistente, tocmai bune pentru darurile de Crăciun.

Rac

Pentru Raci, perioada până la Crăciun este caracterizată de emoții, nostalgie, dor de casă. Un moment de liniște le va aduce limpezime în minte. Vor descoperi că vorba bună face diferența în viață.

Leu

Nativii Lei vor constata că este nevoie de răbdare, pentru a persevera în viața profesională. Nu totul ține de aroganță și încăpățânare. Rezultatele vor veni, în noiembrie-decembrie 2025, pentru Lei și în plan social vor fi nevoiți să parieze pe un moment de afirmare reală, nu pe o imagine falsă. Autenticitatea pe primul loc!

Fecioară

Până la Crăciun, Fecioarele vor adopta o atitudine relaxată, deoarece au realizat tot ce își doreau pentru acest an. În plan profesional, Fecioarele revin asupra detaliilor, cu Mercur retrograd.

Ce rezervă astrele celorlalte zodii până la Crăciun

Balanțele trebuie să-și asculte intuiția, în timp ce Scorpionii se pot aștepta la o energie uriașă, pe care trebuie să o „fructifice”.

Nativii Săgetător vor avea noi oportunități de explorare, dar trebuie să țină cont de Mercur retrograd, mai ales dacă vor să se angajeze undeva.

Capricornii vor avea un echilibru până la Crăciun, în timp ce Vărsătorii descoperă că sunt capabili de viziune, în plan personal și profesional, trebuie doar să țină cont de comunicarea cu cei din jur.

Nu în ultimul rând, Peștii își vor îndeplini din visuri până la Crăciun. Cheia este să facă diferența între ce visează să realizeze și ce este posibil, cu adevărat. Intuiția le va fi de mare ajutor până la sfârșitul anului 2025.

Sursa foto: Profimedia / Shutterstock

