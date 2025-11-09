Prima pagină » HOROSCOP » Zodia care va da LOVITURA până la Crăciun. Mercur Retrograd are surprize pentru acești nativi

Zodia care va da LOVITURA până la Crăciun. Mercur Retrograd are surprize pentru acești nativi

09 nov. 2025, 14:49, HOROSCOP
Zodia care va da LOVITURA până la Crăciun. Mercur Retrograd are surprize pentru acești nativi

Zodia care va da LOVITURA până la Crăciun. Mercur Retrograd are surprize pentru acești nativi.

Zodia care va da LOVITURA până la Crăciun

Ziua de 9 noiembrie 2025 vine cu o energie pozitivă, dar și cu sfaturi legate de comunicare. Cu Mercur în retrograd și lună în Rac, temele de bază sunt introspecția, responsabilitatea pe plan sentimental și obiectivele pentru viitor, scrie bzi.ro.

Până la Crăciun, mai multe zodii vor avea parte de succes și schimbări benefice, în timp ce altele se vor confrunta nu neapărat cu obstacole, ci provocări care îi ajută să crească.

Berbec

Nativii Berbec vor simți o tensiune în comunicare până la Crăciun, vor verifica de două ori mesajele, având nevoie de răbdare și perseverență. În plan personal, Berbecii vor trece printr-o adevărate meditaței spirituală.

Taur

Taurii vor da lovitura, în lunile următoare, deoarece vor găsi echilibrul între muncă și relaxare. Pe fondul creativității lor, nativii Taur vor genera și venituri consistente, tocmai bune pentru darurile de Crăciun.

Rac

Pentru Raci, perioada până la Crăciun este caracterizată de emoții, nostalgie, dor de casă. Un moment de liniște le va aduce limpezime în minte. Vor descoperi că vorba bună face diferența în viață.

Leu

Nativii Lei vor constata că este nevoie de răbdare, pentru a persevera în viața profesională. Nu totul ține de aroganță și încăpățânare. Rezultatele vor veni, în noiembrie-decembrie 2025, pentru Lei și în plan social vor fi nevoiți să parieze pe un moment de afirmare reală, nu pe o imagine falsă. Autenticitatea pe primul loc!

Fecioară

Până la Crăciun, Fecioarele vor adopta o atitudine relaxată, deoarece au realizat tot ce își doreau pentru acest an. În plan profesional, Fecioarele revin asupra detaliilor, cu Mercur retrograd.

Ce rezervă astrele celorlalte zodii până la Crăciun

Balanțele trebuie să-și asculte intuiția, în timp ce Scorpionii se pot aștepta la o energie uriașă, pe care trebuie să o „fructifice”.

Nativii Săgetător vor avea noi oportunități de explorare, dar trebuie să țină cont de Mercur retrograd, mai ales dacă vor să se angajeze undeva.

Capricornii vor avea un echilibru până la Crăciun, în timp ce Vărsătorii descoperă că sunt capabili de viziune, în plan personal și profesional, trebuie doar să țină cont de comunicarea cu cei din jur.

Nu în ultimul rând, Peștii își vor îndeplini din visuri până la Crăciun. Cheia este să facă diferența între ce visează să realizeze și ce este posibil, cu adevărat. Intuiția le va fi de mare ajutor până la sfârșitul anului 2025.

Horoscop karmic, 4-10 august 2025. Tensiuni și probleme pentru 3 zodii, în următoarele zile

FOTO – Caracter ilustrativ: Shutterstock

Sursa foto: Profimedia / Shutterstock

Autorul recomandă: 

Mediafax
Explozie în Voronej în urma unui presupus atac asupra unei centrale electrice
Digi24
Megaproiectul Neom, metropola utopică a Arabiei Saudită, învins de legile fizicii
Cancan.ro
Ce a descoperit un locatar din blocul din Rahova! Polițiștii dormeau și…
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Adevarul
Mesajul lui Trump despre România îi lasă în offside pe suveraniști. „E cumva despre Jorjel sau Cegeu?”
Mediafax
Incendiu la o pensiune din Suceava. O persoană a murit
Click
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
Digi24
Coșmarul Kremlinului devine realitate: „Parcă am transportat benzina pe urși polari prin tundră, însoțiți de o orchestră”
Cancan.ro
Becali, Antonia și frații Tate sunt păziți de oameni cu dosare grele. Cine are cel mai periculos bodyguard din showbiz?
Ce se întâmplă doctore
Anna Lesko, irezistibil de senzuală în cele mai noi imagini! Fanii au reacționat imediat
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Poliția a analizat imaginile de pe noile radare pe trepied. Ce a descoperit?
Descopera.ro
O afecțiune genetică rară poate face chiar și alimentele SĂNĂTOASE să fie PERICULOASE
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Descopera.ro
Scurtă istorie a buletinului: de la tăblița din argilă până în zilele noastre
BREAKING NEWS Statele Unite suspendă livrările de arme către NATO din cauza shutdown-ului guvernamental. Ce țări vor fi afectate
15:09
Statele Unite suspendă livrările de arme către NATO din cauza shutdown-ului guvernamental. Ce țări vor fi afectate
FLASH NEWS Consilierul prezidențial Radu Burnete: Lukoil decide cui vinde, dar vom fi prinși într-un joc
15:00
Consilierul prezidențial Radu Burnete: Lukoil decide cui vinde, dar vom fi prinși într-un joc
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Nu înțeleg de ce nu vorbește puterea de la noi cu cea de la Kiev să OPREASCĂ desființarea școlilor românești”
15:00
Ion Cristoiu: „Nu înțeleg de ce nu vorbește puterea de la noi cu cea de la Kiev să OPREASCĂ desființarea școlilor românești”
VIDEO Titiana Popa, la podcast „Altceva cu Adrian Artene”, despre vindecarea sufletului prin credință. „Cu ajutorul RUGĂCIUNII accesăm subconştientul”
14:59
Titiana Popa, la podcast „Altceva cu Adrian Artene”, despre vindecarea sufletului prin credință. „Cu ajutorul RUGĂCIUNII accesăm subconştientul”
FLASH NEWS Culisele vizitei lui Nicușor Dan în SUA, dezvăluite de un consilier prezidențial: Avem nevoie de investitori
14:49
Culisele vizitei lui Nicușor Dan în SUA, dezvăluite de un consilier prezidențial: Avem nevoie de investitori
ACTUALITATE Gândul a cerut părerea istoricilor despre momentul de la Cotroceni: A. Niculescu: „Jandarmeria are de spălat niște păcate, pentru că au fost mai bine de 40 de ani trupe de securitate”/ M. Manea – „România a intrat într-o altă epocă decât eram obișnuiți. Românii întotdeauna au privit către Franța”/ A. Cioroianu: „Nu văd ce legătură are cu francezii, că nu-i omagiem pe francezi, cel mult omagiem Jandarmeria Română.“
14:36
Gândul a cerut părerea istoricilor despre momentul de la Cotroceni: A. Niculescu: „Jandarmeria are de spălat niște păcate, pentru că au fost mai bine de 40 de ani trupe de securitate”/ M. Manea – „România a intrat într-o altă epocă decât eram obișnuiți. Românii întotdeauna au privit către Franța”/ A. Cioroianu: „Nu văd ce legătură are cu francezii, că nu-i omagiem pe francezi, cel mult omagiem Jandarmeria Română.“