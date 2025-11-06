Prima pagină » HOROSCOP » Zodiile pentru care anul 2026 va fi spectaculos, potrivit clarvăzătoarei Baba Vanga. Vor întoarce banii cu lopata

Zodiile pentru care anul 2026 va fi spectaculos, potrivit clarvăzătoarei Baba Vanga. Vor întoarce banii cu lopata

06 nov. 2025, 10:59, HOROSCOP
Zodiile pentru care anul 2026 va fi spectaculos, potrivit clarvăzătoarei Baba Vanga. Vor întoarce banii cu lopata
Anul 2026 va fi prosper pentru 5 zodii / foto: Shutterstock

Anul 2026 va fi unul special, norocos și spectaculos pentru cinci zodii, potrivit clarvăzătoarei Baba Vanga. Norocul va fi de partea acestora, îndeosebi în zona profesională. Casa prosperității se activează pentru aceștia.

Primul pe această listă este nativul Berbec. Anul 2026 va fi presărat cu multiple oportunități pentru persoanele născute sub acest semn zodiacal. De altfel, provocările, dar și noutățile vor veni în planul profesional. Clarvăzătoarea vorbea despre o „răsplată cosmică” pentru acești nativi, iar astrele se vor alinia în favoarea lor.

Nativii Leu se află și ei pe lista favoriților, în 2026. Pot avea parte de o „reînviere financiară”, atingând prosperitatea. De altfel, unii dintre nativi ar putea reveni la un proiect creativ sau la o colaborare care ar putea să le schimbe cursul vieții.

Nativii Fecioară vor fi recompensați în 2026 pentru toată munca depusă și pentru sacrificiile pe care le-au făcut de-a lungul ultimilor ani. După o perioadă lungă în care au depus eforturi, unii dintre nativi vor găsi echilibrul între liniștea sufletească și situația materială. Anul 2026 poate fi unul prosper pentru ei, reușind să găsească stabilitate. Altfel, poate apărea o moștenire de unde nu se așteaptă, arată BZI.

Situație materială îmbunătățită pentru Scorpion

Nativii Scorpion vor trece printr-o serie de transformări, în 2026. Potrivit clarvăzătoarei, unii dintre nativi vor cunoaște o îmbunătățire substanțială a situației materiale. Creșterea veniturilor ar putea deriva chiar din investițiile nativilor. Altfel, obstacolele care vor apărea în cale vor fi traversate cu brio.

Nativii Capricorn își modifică statutul, obținând o nouă funcție sau un nou parteneriat. Vor fi perseverenți, iar zona financiară va aduce satisfacție.

Autorul recomandă:

Iubirea bate la ușă pentru 5 zodii. Nativii singuri care își găsesc sufletul pereche, în noiembrie 2025

Horoscop RUNE cu Mihai Voropchievici pentru lunile noiembrie și decembrie 2025. Nativii binecuvântați la final de an

Zodiile favorite până la final de an. Le așteaptă bani fără număr, succes la job și primă generoasă

Zodiile care au parte de un miracol până în decembrie 2025. Cine sunt cele două norocoase

Sursă foto: Shutterstock

Mediafax
Aproape 19.000 de consumatori rămân joi fără gaze în sectorul 4 din București
Digi24
Scandal într-o comună din România: imagini cu un primar care ar agresa sexual o femeie în biroul său. Edilul spune că sunt făcute cu AI
Cancan.ro
Se micșorează vacanțele elevilor?! Ministrul Educației a făcut anunțul: 'Nu poți să ai și una și alta'
Prosport.ro
FOTO. Noul „power couple” din lumea bogaților. Arată spectaculos
Adevarul
Harta autostrăzilor care intră în șantier în 2026. Două regiuni, ocolite până acum, mobilizează mii de muncitori în construcții
Mediafax
Programul Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice începe astăzi. Buget total de 200 de milioane de lei
Click
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
Digi24
Sondaj INSCOP. AUR coboară sub pragul de 40% pentru prima oară după alegerile prezidențiale. PSD și USR, în creștere
Cancan.ro
Oana Roman, vizată de Poliție! Acuzații serioase la adresa vedetei
Ce se întâmplă doctore
Amalia Năstase, veste ȘOC din partea medicilor după ce a făcut un set de analize medicale! Ce i-au descoperit în corp
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
E legal să parchezi pe locul închiriat de altcineva, dacă e ziua? Explicația juridică și normele de aplicare
Descopera.ro
Cum faci paste PERFECTE: Trucul simplu confirmat științific!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă agață o superbă domnișoară și o duce în dormitor. Deodată se aude o bătaie puternică la uşă....
Descopera.ro
De ce siguranța profesională este o investiție benefică? (P)
EXTERNE Macron a fost asaltat de fane în Brazilia. Admiratoarele i-au sărit în brațe, l-au sărutat și i-au cerut fotografii. Reacția liderului francez
12:00
Macron a fost asaltat de fane în Brazilia. Admiratoarele i-au sărit în brațe, l-au sărutat și i-au cerut fotografii. Reacția liderului francez
MARIUS TUCĂ SHOW Gigi Nețoiu: „Am construit cea mai modernă fermă de vaci ANGUS din Europa. Lucrez cu doar 7 oameni. Totul este automatizat”
11:45
Gigi Nețoiu: „Am construit cea mai modernă fermă de vaci ANGUS din Europa. Lucrez cu doar 7 oameni. Totul este automatizat”
VIDEO EXCLUSIV Victor Negrescu, la Europa Connect – EU Health Summit: „România poate deveni un lider de opinie în politicile europene de sănătate”
11:44
Victor Negrescu, la Europa Connect – EU Health Summit: „România poate deveni un lider de opinie în politicile europene de sănătate”
VIDEO Theodor Paleologu șterge pe jos cu Cătălin Drulă: „Este dezagreabil, prost crescut, bolnav de PREZIDENȚIALITĂ. Candidează la Primărie doar ca să candideze la prezidențiale”
11:42
Theodor Paleologu șterge pe jos cu Cătălin Drulă: „Este dezagreabil, prost crescut, bolnav de PREZIDENȚIALITĂ. Candidează la Primărie doar ca să candideze la prezidențiale”
VIDEO Ion Cristoiu: Așa zisul Război hibrid – un mijloc periculos de tragere pe sfoară a propriului popor
11:23
Ion Cristoiu: Așa zisul Război hibrid – un mijloc periculos de tragere pe sfoară a propriului popor