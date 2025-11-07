Mercur Retrograd din 9 noiembrie 2025 tulbură toate zodiile. Astrolog: „Vor ieși la lumină minciunile”

Duminică, 9 noiembrie, va debuta Mercur Retrograd, însă nu e cazul de impacientare. Astrologul Sanda Ionescu spune că este, totuși, o perioadă prielnică ca să eliminăm energiile și persoanele toxice din viață. Mercur Retrograd blochează, de asemenea, căile greșite și ne îndrumă către un drum mai eficient.

Astrologul Sanda Ionescu spune că aceasta este o perioadă propice pentru adaptare, dar și puțină introspecție. „Mercur Retrograd ne va ajuta să avem liniște mentală și per total, o gândire clară, pentru a putea lua cele mai bune decizii pentru viitorul nostru”, spune astrologul, potrivit BZI.ro.

„Va fi aparent Retrograd în Săgetător până pe 19 noiembrie, după care se va întoarce în Scorpion până pe 29 noiembrie. Vedeta astrelor, a retrogradat în acest an din elementul foc în cel al apei, venind astfel cu lecțiile: adevărului, a verticalității, a autenticității. Multe măști au căzut, multe adevăruri au ieșit la suprafață. Ne-a cerut acțiune, inițiere, fapte mai multe si vorbe mai puține, asta fiind energia focului. Energia apei ne îndeamnă către adaptare, liniște mentală, profunzime mentală, intimitate, gândire curată și clară. Când auzim de Mercur Retrograd, toți intrăm în panică, însă e nevoie să îi fim recunoscători, pentru ca nu ne mai lasă să pierdem timpul. Cu ce? Cu anumite persoane, care sunt doar parazite în viața noastră, doar trag foloase de pe urma noastră, sunt oportuniste și nu știu să ofere nimic în schimb. Nu ne lasă să ne consumăm energia cu anumite evenimente pe care le considerăm noi eficiente, însă pe viitor ne pot aduce pierderi– financiare, de timp și energie. Mercur Retrograd ne ia de pe căile greșite și ne pune pe calea eficientă. Tocmai din acest motiv avem sentimentul ca nu ne iese totul așa cum vrem”, spune Sanda Ionescu.

De asemenea, pentru această perioadă, astrologul are și o serie ne sfaturi, pe care ar trebui să le punem în practică. Spre exemplu, ar trebui să fim optimiști și să încercăm să evităm să ne agățăm cu orice preț de ceva anume sau de cineva.

„E important să nu ne frustrăm în ceea ce reprezintă despărțirile de anumite persoane sau evenimente, pentru ca e nevoie să facem curățenie. Când e curățenie, energiile se așează mult mai bine și eficient. In viața noastră apar persoane care sunt pe aceeași lungime de undă cu noi și evenimente ce ne vor propulsa în viitor. Aduce zăpăceala mentală, astfel încât e nevoie să avem mai mult focus pe ceea ce spunem și să fim prezenți atunci când accesăm anumite informații. În Săgetător, ne ajută să nu mai fim atât de dogmatici, să înțelegem ca adevărul nostru, nu este și adevărul celorlalți. Să fim prezenți 100% când citim, când accesăm orice informație. Vor ieși la lumină minciunile și automat și persoanele care ne-au mințit. Sub Scorpion, este aspect de detectiv. Și aici e bine să nu credem tot ce auzim și să facem propriile investigații. Va elimina tot ce este toxic din viața noastră, oameni, evenimente și mediocritate. Ce să facem pe Mercur Retrograd? Să gândim sănătos și pozitiv. Să nu ne agățăm de ceva sau de cineva. Aduce zăpăceală mentală, astfel încât e bine să fim atenți la documentele pe care le semnăm până pe 29 noiembrie, plus încă 2 zile de staționare. Să nu mai fim obsedați de detalii. Să nu vorbim fără să gândim. Să acceptăm schimbarea și să ne adaptăm ei. Să nu amânăm deciziile. Să ieșim din rutina. Fiind ultima Retrogradare din an, e bine să profităm de ea și să vedem clar cu ce lecții vine”, mai spune astrologul, pentru sursa citată.

Autorul recomandă:

Zilele norocoase ale săptămânii 10-17 noiembrie pentru fiecare zodie. Când îți surâd astrele?

Cele patru ZODII care vor beneficia de protecție divină, timp de 5 ani! Se anunță bunăstare și fericire, pentru acești nativi