Scandalul sporului de doctorat ia amploare. Rectorii spun că nu a fost adusă în discuție măsura de eliminare a indemnizației în discuțiile cu Bolojan. Un universitar rupe rândurile și spune că măsura este bună

Ministerul Educației și Cercetării a anunțat că reducerea temporară a sporului pentru titlul științific de doctor a fost propusă de grupul de lucru format din reprezentanți ai Consiliului Național al Rectorilor (CNR) și ai premierului Ilie Bolojan. Acum, rectorii susțin că nu a fost adusă în discuție măsura de eliminare a indemnizației în conversațiile cu Bolojan, iar, în totală opoziție, un universitar rupe rândurile și spune că măsura este bună. Scandalul a luat amploare imediat după ce politologul Cristian Preda și-a rupt, în direct, diploma de doctorat, în semn de protest.

Rectorii universităților contestă declarațiile premierului Ilie Bolojan

Grupul de lucru a inclus rectorii Nicolae Istudor, Mihnea Costoiu, Leonard Azamfirei, Sorin Cîmpeanu, Liviu Lucaci, Mihai Dimian, Ioan Abrudan, dar și reprezentanți ai Guvernului și sindicatelor: Marilen Pirtea, Sorin Costreie, Gigel Paraschiv, Mădălin Bunoiu și Anton Hadăr, notează edupedu.

Acum, rectorii universităților contestă declarațiile premierului Bolojan. Liviu George Maha, rectorul Universității Al.I. Cuza din Iași, a reacționat dur după afirmațiile premierului.

„Fiind unul dintre participanții la întâlnirea domnului premier cu reprezentanții Consiliului Național al Rectorilor, pot contrazice ferm această declarație. Niciuna dintre propunerile rectorilor nu a vizat reducerea sporului de doctorat, și nici nu a fost adusă în discuție o asemenea abordare ca măsură concretă avută în vedere de reprezentanții Guvernului”, a declarat Maha pentru Edupedu.ro.

Un universitar rupe rândurile și spune că măsura este bună

În opoziție, un universitar rupe rândurile și spune că măsura este bună. Profesorul universitar Andrei D. Mihalca, de la USAMV, a transmis că, din punctyul său de vedere, măsurile anunțate de premierul Ilie Bolojan privind tăiere sporului de doctorat sunt bune. Acesta și-a argumentat declarația.

„Aș vrea să îmi exprim și eu părerea referitoare la tăierea sporurilor de doctorat, ca profesionist în domeniu (sunt doctor în științe, mulți ani membru CNATDCU, conducător de doctorat cu 19 absolvenți, dintre care majoritatea s-au validat ulterior ca cercetători de excepție și de care sunt foarte mândru).

1. Calitatea doctoratelor în România este deseori mult sub nivelul celor din alte țări europene.

Motivele sunt multiple (unele țin de subfinanțarea cercetării, de lipsa culturii instituționale de cercetare), dar un motiv major este că unii candidați „vânează” cu orice preț doctoratul, din mai multe considerente. Le detaliez mai jos:

a. unii absolvenți de master se văd fără un job și decid să mai rămână studenți o vreme, fără să știe încă, la acel moment, dacă vor avea nevoie sau nu în viață de acest titlu

b. unii (și aici este absolut întemeiat) au nevoie obligatorie de titlul de doctor pentru a urma o carieră universitară sau de cercetare

c. unii o fac pentru că știu că, dacă dețin titlul de doctor și lucrează la stat, obțin acel spor d. unii o fac pentru că un doctorat îi poate ajuta să obțină o funcție de conducere (de obicei pe criterii politice)

e. unii o fac pentru că e la modă și (se crede, se presupune că) aduce prestigiu

f. cei ce sunt doar mânați de o curiozitate dublată de o motivație reală de a face o cercetare

g. cei ce sunt în sistemul academic, ca personal administrativ și "au ma rămas" locuri neocupate la admitere și sunt înmatriculați oportunist

Calitatea doctoratelor depinde foarte mult de motivație.

În general, cele mai bune sunt cele de la punctul b). Iar cele mai slabe (inclusiv cele plagiate și inventate) sunt cele de la punctele d) și e).Mai concret:

– întreține o motivație total neacademică și nelegată de spiritul de cercetător

– atrage în studiile doctorale oameni care nu au valențe de cercetător, creează context pentru fraudă academică

– nu se acordă nici în mediul privat

– categoriei b) (celor care au absolută nevoie de acest titlu în carieră) este inutil să i se dea. Nu poate fi nimeni lector, conferențiar sau profesor fără doctorat, deci toți au automat acest titlu și acest spor. Mai bine s-ar mări salariile astfel încât toată lumea să fie plătită decent și să nu mai fie nevoie de acest spor universal în mediul academic. Știu că îmi vor sări mulți în cap, dar, ca de obicei, îmi asum tot ce spun”, a scris profesorul de la USAMV, în mesajul său de pe Facebook.

