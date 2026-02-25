Prima pagină » Știri externe » Kim Jong Un lasă armele nucleare ale Coreei de Nord pe mâinile fiicei sale de 13 ani. Ce funcție a ajuns să ocupe adolescenta. „Primește deja informări de la generali“

25 feb. 2026, 17:30, Știri externe
Liderul nord-coreean Kim Jong Un i-a încredințat fiicei sale adolescente Kim Ju-ae, sarcina de a coordona forțele nucleare ale țării. Informația a fost publicată de ziarul The Chosun Daily, citând surse din serviciile de informații sud-coreene. Conform datelor serviciilor secrete, Kim Ju-ae, despre care se crede că are numai 13 sau 14 ani, ocupă funcția de „director general al programului de rachete”. În această calitate, ea ar fi participat la congresul Partidului Muncitoresc din Coreea, care a avut loc în februarie.

Ziarul Chosun Daily, citând surse guvernamentale de rang înalt, a afirmat că agențiile de informații au obținut rapoarte potrivit cărora fiica lui Kim a fost promovată în această funcție.

Deși Jang Chang-ha este oficial director al biroului de rachete al țării, informațiile sugerează că fiica lui Kim primește informări de la generali și emite directive, relatează Fox News.

Sursă foto: Mediafax

Serviciul Național de Informații al Coreei de Sud a declarat recent că tânăra se află, de asemenea, în „etapa de desemnare ca succesor” al lui Kim Jong Un, adăugând că au fost observate circumstanțe în care ea oferă opinii cu privire la politică, a raportat Associated Press. Adolescenta a apărut alături de tatăl ei la evenimente militare de mare anvergură, inclusiv lansări de rachete balistice intercontinentale și inspecții de arme.

Mass-media de stat nord-coreeană a confirmat pentru prima dată existența ei în noiembrie 2022 și a descris-o doar ca fiind „copilul iubit” când l-a însoțit pe Kim la lansarea rachetei balistice intercontinentale Hwasong-17.

Nici numele ei nu a fost niciodată dezvăluit oficial de Phenian.

Sursă foto: Mediafax

Analiștii consideră implicarea timpurie a lui Kim Ju Ae în programul nuclear și de rachete al țării este o mișcare de a lega planurile de succesiune de autoritatea militară, consolidându-i viitoarea poziție atât în ​​cadrul partidului, cât și în cadrul forțelor armate.

Rolul lui Kim Ju-ae a fost dezvăluit în contextul în care tatăl ei continuă să prezinte progresele înregistrate de programele de înarmare ale țării.

Sursă foto: Mediafax

Pe 18 februarie, Kim a fost fotografiat la comanda unui lansator multiplu de rachete de 600 mm cu capacitate nucleară în Phenian, prezentându-l ca fiind unul dintre cele mai puternice de acest tip.

Mass-media de stat a arătat rânduri de vehicule de lansare și a afirmat că rachetele, despre care Kim susține că rivalizează cu rachetele balistice cu rază scurtă de acțiune și utilizează inteligența artificială în sistemele lor de ghidare, au „schimbat complet” războiul artileristic modern, a raportat Reuters.

Cele mai noi

