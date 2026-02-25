Barcelona dublează taxa turistică pentru a combate supraturismul. Care va fi prețul din aprilie 2026

Barcelona, orașul din Spania care este cunoscut drept „grădina Europei”, va deveni o destinație mai scumpă pentru majoritatea turiștilor din întreaga lume. Parlamentul regional din Catalonia a aprobat miercuri o lege care prevede dublarea taxei pentru toți turiștii care se vor caza în hotelurile din Barcelona.
Recent, Bazilica Sagrada Familia a devenit cea mai înaltă biserică din lume, după ce ultima piesă a turnului central a fost montată l.a 144 de ani de la începerea lucrărilor. Biserica a ajuns să aibă înălțimea de 172,5 metri.
Barcelona, capitala Cataloniei și cel mai mare oraș al Regatului Spaniei, are o populație de 1,7 milioane de locuitori.
Taxa de 5 – 7,5 euro pe noapte, aplicată în funcție de categoria hotelului, va crește la 10 – 15 euro pe noapte. Măsura va intra în vigoare din aprilie 2026, potrivit Reuters. Astfel, turiștii care se vor caza la hotelurile de cinci stele vor fi taxați cu pânâ la 15 euro pe noapte. Pasagerii croazierelor vor plăti în jur de 6 euro.
Barcelona nu e singurul oraș european care va crește taxa. Veneția a crescut numărul zilelor în care turiștii vor fi taxați în sezonul vacanțelor de vară, capitala scoțiană Edinburgh a anunțat că va introduce o taxă turistică din iulie 2026, Bruxelles a crescut taxa de noapte la 5 euro pentru turiștii care se vor caza la hotel. La București, turiștii vor plăti o extra-taxă de 10 lei (2 euro) pentru fiecare noapte de cazare, potrivit Euronews.
Principalul motiv al dublării taxei îl reprezintă tocmai numărul mare de turiști. Localnicii s-au plâns în ultimii ani că prețurile locuințelor a crescut din cauza turiștilor care închiriază apartamente pe termen scurt. Turiștii care vor închiria o locuință pe termen scurt vor plăti un impozit de 12,5 euro pe noapte. Anterior, plăteau doar 6,25 de euro pe noapte.
Din 2028, Barcelona nu va mai permite închirierea pe termen scurt a locuințelor. Sunt și foarte mulți proprietari de hoteluri care au contestat dublarea taxei de teama unor efecte negative. Anual, Barcelona este vizitată de 15,8 milioane de turiști. Nici participanții la conferințe nu vor fi scutiți de taxa turistică.
Manel Casals, directorul general al Asociației Hotelurilor din Barcelona, a avertizat: „Într-o zi vor ucide găina care face ouă de aur”.
Se spune că orașul a fost fondat de fenicieni sau de către cartaginezi. Se numea Barkeno. Potrivit unui mit urban spaniol, numele s-ar trage de la generalul cartaginez Hamilcar Barca, tatăl lui Hannibal Barca.
Sub ocupația romană și redenumit Barcino, a prosperat ca oraș portuar din antichitate. Din evul mediu a devenit capitala Comitatului Barcelonei și s-a transformat într-un centru economic important după ce a devenit parte a Coroanei Spaniole din secolul al XVI-lea. Tendințele separatismului catalonian s-au resimțit încă din secolul al XVII-lea. Din 1931 este capitala regiunii autonome Catalonia și o mare atracție turistică.
Potrivit Google Maps, cele mai vizitate atracții turistice ale Barcelonei sunt:
