Barcelona dublează taxa turistică pentru a combate supraturismul. Care va fi prețul din aprilie 2026

Barcelona, orașul din Spania care este cunoscut drept „grădina Europei”, va deveni o destinație mai scumpă pentru majoritatea turiștilor din întreaga lume. Parlamentul regional din Catalonia a aprobat miercuri o lege care prevede dublarea taxei pentru toți turiștii care se vor caza în hotelurile din Barcelona.

Recent, Bazilica Sagrada Familia a devenit cea mai înaltă biserică din lume, după ce ultima piesă a turnului central a fost montată l.a 144 de ani de la începerea lucrărilor. Biserica a ajuns să aibă înălțimea de 172,5 metri.

Barcelona, capitala Cataloniei și cel mai mare oraș al Regatului Spaniei, are o populație de 1,7 milioane de locuitori.

Cât va fi taxa?

Taxa de 5 – 7,5 euro pe noapte, aplicată în funcție de categoria hotelului, va crește la 10 – 15 euro pe noapte. Măsura va intra în vigoare din aprilie 2026, potrivit Reuters. Astfel, turiștii care se vor caza la hotelurile de cinci stele vor fi taxați cu pânâ la 15 euro pe noapte. Pasagerii croazierelor vor plăti în jur de 6 euro.

Barcelona nu e singurul oraș european care va crește taxa. Veneția a crescut numărul zilelor în care turiștii vor fi taxați în sezonul vacanțelor de vară, capitala scoțiană Edinburgh a anunțat că va introduce o taxă turistică din iulie 2026, Bruxelles a crescut taxa de noapte la 5 euro pentru turiștii care se vor caza la hotel. La București, turiștii vor plăti o extra-taxă de 10 lei (2 euro) pentru fiecare noapte de cazare, potrivit Euronews.

Motivul dublării taxei de turist în Barcelona

Principalul motiv al dublării taxei îl reprezintă tocmai numărul mare de turiști. Localnicii s-au plâns în ultimii ani că prețurile locuințelor a crescut din cauza turiștilor care închiriază apartamente pe termen scurt. Turiștii care vor închiria o locuință pe termen scurt vor plăti un impozit de 12,5 euro pe noapte. Anterior, plăteau doar 6,25 de euro pe noapte.

Din 2028, Barcelona nu va mai permite închirierea pe termen scurt a locuințelor. Sunt și foarte mulți proprietari de hoteluri care au contestat dublarea taxei de teama unor efecte negative. Anual, Barcelona este vizitată de 15,8 milioane de turiști. Nici participanții la conferințe nu vor fi scutiți de taxa turistică.

Manel Casals, directorul general al Asociației Hotelurilor din Barcelona, a avertizat: „Într-o zi vor ucide găina care face ouă de aur”.

Top 15 obiective din Barcelona

Se spune că orașul a fost fondat de fenicieni sau de către cartaginezi. Se numea Barkeno. Potrivit unui mit urban spaniol, numele s-ar trage de la generalul cartaginez Hamilcar Barca, tatăl lui Hannibal Barca.

Sub ocupația romană și redenumit Barcino, a prosperat ca oraș portuar din antichitate. Din evul mediu a devenit capitala Comitatului Barcelonei și s-a transformat într-un centru economic important după ce a devenit parte a Coroanei Spaniole din secolul al XVI-lea. Tendințele separatismului catalonian s-au resimțit încă din secolul al XVII-lea. Din 1931 este capitala regiunii autonome Catalonia și o mare atracție turistică.

Potrivit Google Maps, cele mai vizitate atracții turistice ale Barcelonei sunt:

Cata Batllo – bloc de apartamente cu decorațiune fantastică și cu un dragon adormit sculptat pe acoperiș, în prezent un muzeu, proiectat în 1904 de arhitectul Antoni Gaudi, arhitect catalan (1852-1926); Sagrada Familia – Renumita biserică a lui Gaudi, aflată în construcție din 1880; Camp Nou – Stadionul echipei de fotbal FC Barcelona; Casa Mila – o clădire proiectată de Gaudi în stil art nouveau catalan în 1912; Cascada del Parc de la Ciutadella – o fântână sculptată proiectată de arhitectul Josep Fontsere i Mestre în 1877, cu ceva ajutor de la Antoni Gaudi; Parcul Guell – parc cu elemente arhitectonice deosebite proiectat de Gaudi și construit în 1917; Plaça d’Espanya – piața cu renumitele turnuri venețiene; Arcul de Triumf construit de Josep Vilaseca i Casanovas în 1888; Plaza de toros de las Arenas – fost stadion de coride, în prezent un complex comercial și de divertisment; Catedrala Sfintei Cruci și a Sfintei Eulalia din Barcelona – construită între anii 1298 și 1913; Casa Vicens – construită în 1885, proiectată de Gaudi; Columna lui Columb – înaltă de 60 de metri, este din 1888 dedicată exploratorului care a descoperit „Lumea Nouă”; Palatul Național – Muzeul Național de Artă al Cataloniei; Muzeul Picasso – sunt expuse peste 4.250 de lucrări ale marelui artist; Piața La Boqueria.

