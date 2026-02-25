Una din cele mai minunate destinații din Europa dublează taxa turistică. La ce trebuie să se aștepte și românii

Unul dintre cele mai inundate orașe de călători din Uniunea Europeană a dublat taxa turistică, pentru a finanţa construcţia de locuinţe accesibile. Măsura va intra în vigoare din aprilie.

Turiştii care vizitează Barcelona ar putea fi taxaţi chiar și cu 15 euro pe noapte, după ce edilii au majorat taxa turistică până la una dintre cele mai ridicate valori din Europa, ca măsură de a reduce supraturismul şi a ajuta la finanţarea construcţiei de locuinţe accesibile, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Parlamentul regional din Catalonia a aprobat miercuri o lege care prevede dublarea taxei plătite de oaspeţii hotelurilor din Barcelona, începând din luna aprilie, până la un nivel maxim cuprins între 10 şi 15 euro pe noapte, de la un interval cuprins între 5 şi 7,5 euro pe noapte în prezent, în funcţie de categoria hotelului, preia A3CNN.

Un sejur de două nopţi pentru un cuplu la un hotel de patru stele, categoria în care se situează aproape jumătate dintre toate hotelurile din Barcelona, ar putea costa cu 45,60 euro mai mult, deoarece autorităţile locale vor putea percepe până la 11,4 euro pe noapte pentru fiecare persoană. Oaspeţii hotelurilor de cinci stele ar putea fi taxaţi cu până la 15 euro pe noapte, iar pasagerii croazierelor vor continua să plătească în jur de 6 euro.

Autoritățile își pun alegătorii în cap

Autorităţile din Catalonia se încearcă să găsească o modalitate prin care să răspundă protestelor din ce în ce mai vehemente ale locuitorilor cu privire la numărul exagerat de turişti, despre care spun că împing în sus preţurile locuinţelor prin creşterea numărului de locuinţe care sunt închiriate pe termen scurt în scopuri turistice.

Un sfert din veniturile strânse de pe urma taxei turistice vor ajuta la rezolvarea crizei locuinţelor din oraş, conform textului legii.

Barcelona a anunţat deja planuri de a interzice închirierea pe termen scurt a locuinţelor din 2028. Între timp, cei care închiriază o locuinţă pe termen scurt vor plăti un impozit de 12,5 euro pe noapte, în creştere de la 6,25 euro în prezent.

Înainte de creşterea taxelor, Barcelona se clasa pe locul 11 în clasamentul platformei de închirieri Holidu pentru anul 2025, după Amsterdam, unde turiştii plăteau cel mai mult din Europa, cu 18,45 euro pe zi.

„Într-o zi vor ucide găina care face ouă de aur”

Proprietarii de hoteluri se tem că majorarea taxei turistice ar putea avea consecinţe neintenţionate şi nu sunt siguri dacă va alunga prea mulţi dintre cei aproximativ 15,8 milioane de turişti care vizitează Barcelona în fiecare an.

Barcelona se numără printre primele patru locaţii din lume pentru conferinţe, potrivit consiliului consultativ al turismului, iar participanţii la conferinţe nu vor fi scutiţi de la plata taxei turistice.

Manel Casals, directorul general al Asociaţiei hotelierilor din Barcelona a precizat că propunerile de a creşte treptat taxa turistică, pentru a monitoriza efectele majorării au fost ignorate. „Într-o zi vor ucide găina care face ouă de aur”.

Recomandarea autorului: Țara europeană cu cele mai bune orașe din lume pentru iubitorii de mâncare. Și e o distanță de doar câteva ore cu trenul între ele