Județul din România cu cei mai mulți hoți în 2025. Aici s-au comis cele mai multe furturi anul acesta

25 feb. 2026, 17:04, Actualitate
Un „top” negru realizat pe baza datelor oficiale ale Poliției creionează o hartă inedită a infracționalității a României. Deși ar fi de dedus că zonele cele mai defaforizate economic și social sunt fruntașe și în acest domeniu, lucrurile stau exact invers. Excluzând Bucureștiul, în topul criminalității conduc județele cele mai prospere.

Pentru pentru anul 2026, datele statistice oficiale se bazează pe raportările centralizate la începutul acestui an pentru anul precedent (2025), care stabilesc coeficienții de criminalitate specifică utilizați de Poliția Română.

Dacă este scos din calcul Bucureștiul, județul care conduce în topul criminalității este Constanța. Județul cel mai prosper din Dobrogea deține acest titlu din cauza criminalității capitalei cu același nume. În acest top sunt incluse infracțiunile de furt și tâlhărie.

  • 1) Constanta – coeficient criminalitate 169.99
  • 2) Iasi – coeficient criminalitate 158.40
  • 3) Cluj – coeficient criminalitate 156.12
  • 4) Brasov – coeficient criminalitate 148.30
  • 5) Ilfov – coeficient criminalitate 142.15

Atuurile județului Constanța, Portul și turismul

Judetul Constanța rămâne pe primul loc datoriă activitatii intense din port și a afluxului masiv de turiști, care generează oportunităti de nesperat pentru infracțiuni contra patrimoniului, adică furturi, conform datelor Poliției Române.

