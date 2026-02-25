Prima pagină » Știri externe » Viktor Orbán trimite armata să păzească instalațiile energetice critice. Într-o mișcare politică, ungurii acuză Kievul pentru întreruperile de curent

25 feb. 2026, 17:12, Știri externe
Premierul Ungariei a anunțat miercuri că a impus măsuri drastice de securitate și a ordonat desfășurarea de trupe și personal de securitate suplimentar în jurul infrastructurii energetice critice a Ungariei. Decizia vine pe fondul unei escaladări a tensiunilor cu țara vecină, pe care Budapesta o acuză de șantaj politic și încercări deliberate de a perturba sistemul energetic din Ungaria, scrie publicația maghiară Blikk.

Prim-ministrul Viktor Orbán a convocat Consiliul de Apărare al Ungariei deoarece aprovizionarea cu petrol din Ucraina prin conducta Drujba este oprită de câteva săptămâni și există suspiciuni în rândul politicienilor de la Budapesta că Kievul pregătește acțiuni suplimentare pentru a perturba funcționarea sistemului energetic maghiar. Orbán a dispus, prin urmare, să se înăsprească măsurile de securitate prin suplimentarea numărului de soldați, drone și polițiști la instalațiile energetice cheie pentru a preveni posibile atacuri.

„Reuniunea Consiliului de Apărare, pe care am convocat-o din cauza blocadei petroliere ucrainene, tocmai s-a încheiat. Din 27 ianuarie, nu a mai ajuns petrol în Ungaria prin conducta petrolieră Drujba. Datele arată clar că această închidere fără precedent are motive politice, nu tehnice: guvernul ucrainean pune presiune asupra Ungariei și Slovaciei printr-o blocadă petrolieră”, a declarat Viktor Orbán în cadrul Consiliului de Apărare.

 

„Am ascultat rapoartele serviciilor naționale de securitate. Văd că Ucraina pregătește acțiuni suplimentare pentru a perturba funcționarea sistemului energetic maghiar. Prin urmare, am ordonat consolidarea protecției infrastructurii energetice critice. Aceasta înseamnă că vom desfășura soldați și echipamentul necesar pentru a respinge atacurile în apropierea instalațiilor energetice cheie. Poliția va patrula zonele din jurul centralelor electrice desemnate, al stațiilor de distribuție și al centrelor de control cu forțe sporite. Și am ordonat interzicerea zborurilor cu drone în județul Szabolcs-Szatmár-Bereg. Ungaria nu poate fi șantajată!” – a rezumat prim-ministrul maghiar.

„Conducta prieteniei”, dar nu între Ungaria și Ucraina

Întreruperea aprovizionării cu petrol prin conducta Drujba a declanșat o dispută diplomatică majoră între Ucraina, pe de o parte, și Slovacia și Ungaria de cealaltă parte. Kievul susține că tranzitul prin ramura sudică a conductei Drujba a fost oprit după ce un atac rusesc cu drone din 27 ianuarie  a avariat echipamentele critice ale conductei din vestul Ucrainei. În același timp, în luna februarie, dronele ucrainene au lovit o stație de pompare esențială din regiunea Tatarstan, îngreunând fluxul de petrol.

Ungaria și Slovacia îi acuză pe ucraineni că îngreunează deliberat preparațiile din motive politice și a catalogat această situație drept o blocadă politică menită să exercite presiuni înainte de alegerile parlamentare din Ungaria, din 12 aprilie.

Ca răspuns la oprirea petrolului, Slovacia a amenințat cu oprirea livrărilor de energie electrică către Ucraina, iar Ungaria a blocat un împrumut UE de 90 de miliarde de euro destinat Kievului și a sistat exporturile de motorină către această țară.

